«Барселона» отыграла 0:2 и втиснулась в финал кубка! Ей были нужны эти эмоции

Обычно самые эмоциональные сюжеты в футболе рождаются непосредственно из хода игры. Решения судьи, сюжет матча, спасения, невезение – всё это обстоятельства, которые создаются прямо изнутри игрового процесса. Но иногда, редко, даже просто вывеска противостояния обещает что-то особенное. Для этого нужны особенные условия, предыстория, возможно, отношения между клубами или игроками – а иногда даже простой календарь.

Когда хорошие команды встречаются друг с другом три раза за месяц – это редкость. Мы привыкли к двум матчам, но третий – это такой бонус, как бы апелляция, которая даёт возможность окончательно выбрать лучшего из соперников. В первую очередь, из тренеров.

Когда хорошие команды встречаются три раза за месяц, какая-то обоюдная адаптация неизбежна. Просто невозможно дважды подряд сыграть против одних и тех же футболистов, действующих по одним и тем же принципам, и ничего не придумать на третью игру.



Рональд Куман придумал уже на вторую. В первом матче кубка «Барселона» выглядела на фоне «Севильи» унизительно беспомощной. И на вторую игру – она была в чемпионате шесть дней назад – Куман подготовил новую модель. Она блестяще сработала. Ударов у каталонцев было немного, всего девять, но каждый второй – явный голевой момент. Она подробно описана в материале о том матче, поэтому нет смысла подробно расписывать её здесь. Скажу только, что счёт 2:0 в пользу «Барселоны» скорее сделал одолжение «Севилье».

Такой осторожной «Барселоны» мы давно не видели. Зато до «Атлетико» теперь два очка Куман радикально подстроился под «Севилью». И правильно сделал.

И вот команды встретились третий раз. Обменявшись заслуженными и уверенными победами. Отличный тест для тренеров, только теперь отвечать нужно было Хулену Лопетеги.



С первых минут было заметно, что Лопетеги сделал выводы и подготовился. Он поменял схему, «Севилья» встречала «Барселону» плотным средним блоком и пыталась прессинговать. Но не справилась.

«Барселоне» не пришлось что-то менять по сравнению с прошлой встречей. Всё решило движение. Именно с ним «Севилья» не справилась. Педри и де Йонг были буквально везде: они компенсировали неподвижность Бускетса и создавали ощущение численного большинства в зоне мяча. Фактически они вдвоём и доминировали в центре поля, и открывались под вертикальные передачи, и насыщали линию атаки.

Фото: David Ramos/Getty Images

Очень быстро «Севилья» прекратила попытки прессинга и села в штрафную. При потерях у «Барселоны» топово работал контрпрессинг, причём отрабатывал даже Месси. Большая часть первого тайма – затяжной навал, в котором гостям очень повезло пропустить всего один гол. Пятка Лангле, выход почти один на один де Йонга, ещё один момент де Йонга, вынос из пустых ворот после удара Месси – всё это, не считая гола и всего лишь за первые полчаса. Правда, потом «Барселона» явно устала от собственной скорости и в концовке тайма просто катала мяч.



Усталость могла стать ключевым фактором всего матча. Второй тайм шёл медленнее, и нельзя сказать, что перестроения Кумана помогли. «Барселона» хуже контрпрессинговала, поэтому у «Севильи» стало больше возможностей для контратак. Плюс после возврата к 4-3-3 каталонцы предсказуемо раскрылись: всё-таки Альба-Пике-Мингеса-Дест так себе сочетание, учитывая, что края играли безумно высоко, Пике медлителен и после травмы, а Мингеса оставался на огромном пространстве. В итоге, он и заработал пенальти, но «Барселону» спас в игре тер Штеген. Его сейв намертво после удара Окампоса и удар Альбы слёта – возможно, даже более яркие моменты, чем некоторые голы.



Когда уже казалось, что «Севилья» выстояла, всё испортил Фернандо: зачем-то сфолил на Тринкау возле штрафной, хотя его страховали. Вторая жёлтая и опасный штрафной. Месси не забил, но заработал угловой, с которого «Барселона» внесла второй гол. Символично, что это сделал Пике, который весь сезон борется то с травмами, то с потоками критики (и при этом всё равно остаётся сильнейшим на данный момент центральным защитником в команде, хотя это и так себе комплимент).

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Вдесятером, не забив пенальти, «Севилья» не то что не имела шансов, наоборот, «Барселона» до третьего гола и несколько минут после него играла фантастически раскрыто и напрашивалась на неприятности – но скорее сами гости бросили играть и развалились. С выходом на поле Брейтуэйта у «Барселоны» регулярно оказывались в чужой пять человек сразу, так вот их регулярно встречало всего пять соперников. И не потому, что команда Лопетеги так рвалась отыгрываться, а потому что так медленно двигалась. Из-за пассивности.



Из-за пассивности соперников «Барселона» могла забить ещё несколько раз (особенно классный момент был, когда Тринкау пропустил пас на Месси), но это детали. Важно другое: «Севилья» — не мальчик для биться, а неприятная жёсткая команда, которая заслужила своё четвёртое место в чемпионате и плей-офф в Лиге чемпионов. Это та же «Севилья», которая месяц назад контролировала «Барселону» весь матч. Но теперь уже она была беспомощной. Мощный камбэк. Или, учитывая, что это Испания, ремонтада.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?

Не то чтобы это как-то переворачивало ожидания от выхода «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Скорее, речь о том, что по первому матчу игра шла ну уж совсем в одни ворота и было непонятно, может ли Куман в принципе что-то придумать, чтобы адаптироваться к настолько сильному сопернику. С тех пор он показал, что в принципе на это способен. Пусть соперник и попроще. Ну то есть даже если в ответном матче в Париже нас и не ждёт сенсация, то есть хорошие шансы увидеть более равный матч двух хороших команд.