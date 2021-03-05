Считался наследником Акинфеева, а теперь учится в МГУ. Куда пропал талант ЦСКА Радченко

Когда 10 февраля 2019 года ЦСКА объявил состав участников первого сбора зимы, больше всего болельщиков удивила одна фамилия: Радченко. Многие об неё споткнулись в списке: «А это кто такой?» На фоне других ноунеймов парень выглядел ноунеймом в квадрате. У тех хотя бы игры за дубль значились, а у Николая — 0, только академия за плечами. Даже в клубе недоумевали, где и как тренер Овчинников заприметил подростка — ведь взрослых состязаний в его жизни не было.

Возможно, самый важный трансфер зимы ЦСКА уже совершил. А вы и не заметили Заметки из Кампоамора.

Естественно, СМИ и соцсети после таких новостей запестрели словосочетаниями «преемник/наследник Акинфеева». Их у Игоря Владимировича было не меньше, чем сыновей-самозванцев у лейтенанта Шмидта, но в данном случае параллели выглядели особенно заманчиво. Оба прошли «армейскую» школу от и до; плюс-минус в одном возрасте достигли взрослой команды. Даже фактурой новичок отдалённо напоминал начинающего Акинфеева – такой же невысокий, лёгкий. Сходство дополняла качественная игра ногами – визитка цеэсковского капитана.

Было изначально ясно, что в обновлённой вратарской бригаде юный блондин – лишь четвёртый номер – после сами знаете кого, Помазуна и Кырнаца. Даже в спаррингах ему не перепало ни минуты времени, но само по себе нахождение в Кампоаморе и тренировки бок о бок с легендарным кипером под присмотром харизматичного «Босса» Овчинникова выглядели подарком судьбы и сулили радужные перспективы. Если не в родном клубе, так в команде попроще. Вызов на второй сбор уже выглядел не только авансом, но и определённой оценкой со стороны тренерского штаба. Естественно, позитивной.

Радченко провёл два сбора с основой ЦСКА, но не сыграл ни минуты за молодёжку

Болельщики красно-синих со всё нарастающим любопытством заочно следили за карьерным ростом вратаря – по сводкам соцсетей и публикациям прессы. С нетерпением ждали весны, чтобы воочию рассмотреть его в молодёжном (для начала) первенстве. Но так и не увидели.



В апреле-мае 2019-го Радченко пять раз посидел в запасе дубля «под» Кырнацем и Зириковым, а после и оттуда исчез. Вторую половину года Николай провёл в ЮФЛ-1 – Юношеской футбольной лиге возрастной категории U-19 (есть ещё U-18). Тренер Анатолий Дутов регулярно давал ему шансы – 8 матчей, 14 пропущенных мячей. 6 ноября 2019 года Николай сделал «сухарь» на малой арене «Петровского» в Петербурге против СДЮШОР «Зенит» (закончили 0:0). И… закончил карьеру. Окей, приостановил на неопределённый срок. И ушёл с головой в учёбу.

Что побудило перспективного футболиста – а бездарь, наверное, не задержался бы в системе клуба на целых 12 лет и, тем более, не мог очутиться на сборе основы – бросить дело всей жизни, доподлинно неизвестно. Слышал, что даже родителей решение Николая удивило. Моё предложение объяснить его Николай оставил без ответа. Его жизнь, имеет право.

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Ушёл из ЦСКА, футбола и академии физкультуры. Теперь Николай бегает за универ

Детских тренеров Радченко такой поворот событий удивил в меньшей степени.



«Не знал, что Коля закончил, для меня это новость, — говорит Денис Первушин, работавший с Радченко около пяти лет назад. – Коля всегда хорошо играл ногами, но вот антропометрия… Низковат для вратаря. На переходе из детского футбола во взрослый многие ребята с этой проблемой сталкиваются: останавливаются в росте (в физиологическом плане) и уходят из футбола. Бывают, конечно, исключения – как Слава Подберёзкин. На нём тоже крест ставили, а он вылез. Может, и Николай ещё вытянется, но, видно, ситуация не позволяла ждать».



Этой же версии как основной придерживается Евгений Варламов: «Я работал с ним около трёх лет. Коля всегда был надёжен, хорошо играл ногами. Но из-за ростовых данных ему дали понять, что будущего в большом футболе нет, а в мини он сам не захотел. Решил переключиться на учёбу, где у него тоже хорошо получалось».

Антропометрия вратарей ЦСКА в молодёжном первенстве-2019/20:



● Максим Едапин – 201 см, 94 кг

● Владислав Тороп – 189 см, 84 кг

● Георгий Кырнац – 188 см, 79 кг

● Николай Зириков – 184 см, 80 кг

● Данила Боков – 184 см, 78 кг

● Николай Радченко – 180 см, 69 кг

«Умный парень, с хорошей вратарской техникой, качественно играл ногами, — вспоминает подопечного главный тренер «армейской» молодёжки Андрей Аксёнов. – В целом всё вроде бы неплохо, но с таким ростом очень тяжело играть в воротах. Просто неимоверно сложно. Это серьёзный лимитирующий фактор, однозначно. Недостаток роста можно компенсировать каким-то суперкачеством, но у Николая такого объективно не было, не за что было зацепиться. Мы не могли на него рассчитывать всерьёз, поэтому даже за молодёжку Радченко не сыграл ни разу. У него и взрослого контракта с ЦСКА не было. Мне кажется, в учёбе перед Колей открывалось больше перспектив, чем в футболе – он и выбрал её».



«Для больших целей, к сожалению, Николай уже не тянул», — итожит директор академии ЦСКА Олег Корнаухов. А приземлённые, видно, самого Радченко не прельщали.

Он резко и круто изменил жизнь. Вместе с родным клубом оставил академию физкультуры и спорта в Малаховке – и поступил… на мехмат МГУ (вот где знания, полученные в физико-математическом классе школы, пригодились). В футбол он теперь гоняет только в своё удовольствие и в свободное от учёбы время. Причём в поле. Большого футболиста из Николая Радченко не вышло – быть может, вырастет классный математик.