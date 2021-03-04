Кто в пандемию тратит на трансферы больше всех? Изучаем отчёт ФИФА

Трансферный рынок в 2020 году оказался ещё одной сферой, которую изменила мировая пандемия. Клубы, потерявшие источники дохода, не могли генерировать сделки на 100+ млн евро, поэтому зимнее «окно» получилось довольно пресным. Но летне-осенний период дозаявок подарил несколько крутых трансферов для клубов АПЛ. Да, влияние коронавируса негативно сказалось на переездах игроков. Зато вновь сформированные тенденции показали, как футбол может существовать без огромных бюджетов на переходы.

Изменения, произошедшие с трансферным рынком в 2020 году, удобно отследить по глобальному трансферному отчету ФИФА. Документ базируется на сведениях из TMS (Transfer Matching System), поэтому включает в себя данные обо всех трансферах между профессиональными клубами. Начиная с 2020-го в систему впервые добавили ещё и сделки с любителями, в общей сложности зафиксировав 35744 трансфера. Важно, что в общей сумме присутствуют и около 1000 сделок в женском футболе, которых год от года становится только больше (696 в 2018-м и 1035 в 2020-м).

Количество трансферов сократилось вместе с их общей стоимостью

Этих формальностей вполне хватит, поэтому теперь можно фиксировать основные изменения. Первый и вполне предсказуемый факт – упало общее количество сделок и трансферные выплаты по ним. Основная проблема уже указывалась выше (снижение доходов клубов). Но есть и несколько побочных эффектов, которые вызвали сокращение количества трансферов с 18047 до 17077 (падение вызывает мужской сегмент), а общую сумму – с 7,35 млрд долларов до 5,63.



Во-первых, есть предположение, что какая-то часть игроков выбрала стабильность рабочего места в ущерб непредсказуемым изменениям в новом клубе. Это лежит в человеческой психологии, которая противится изменениям, особенно когда они таят высокую неопределенность. Во-вторых, трансферная стоимость игроков при переходе зависит от платежеспособности потенциальных покупателей, а так как она снизилась, сократилось и число сделок.

Июль в 2020-м не был самым популярным трансферным месяцем

Произошли изменения и в распределении трансферов по месяцам. Уже много лет подряд двумя главными считаются январь и июль, но в 2020-м сохранить такой статус удалось только первому месяцу года. В январе в базу TMS внесли 4208 сделок (на 356 больше, чем в 2019-м), тогда как на июль пришлось только 1377 трансферов (по сравнению с 4512 годом ранее). Это объясняется сдвигом сроков регистрации сделок из-за переносов чемпионатов и еврокубков на более поздний срок: необычные даты окончания сезона позволили сентябрю стать вторым месяцем в году по количеству переходов (2569).

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Топ-трансферы АПЛ лишь подтверждают эти изменения – две из трех самых дорогих сделок на вход провернули в месяце, который горит – Кай Хаверц в «Челси» (4 сентября) и Рубен Диаш в «Манчестер Сити» (29 сентября).

Аренд стало больше – клубы АПЛ в лидерах

Ещё одним важным атрибутом пандемийного шопинга стало резкое возрастание количества аренд. В 2019-м на них приходилось 14,2% от всех трансферных сделок. В этот аномальный год их доля выросла до 16,2%. Клубы АПЛ привычно усердствовали в этом направлении, причем лидером стал не «Челси» (34 трансфера на выход, большинство из которых аренды), а «Манчестер Сити», который избавился временно или постоянно от 45 игроков.

Вместе с тем на 1,3 процентных пункта сократилась доля трансферов на постоянной основе. Зимнее «окно» 2021 года лишь продолжило тенденцию. Английские клубы провернули только 9 серьёзных трансферов, потратив в общей сложности лишь 84,2 млн фунтов. Годом ранее зимних трансферов было в 2 раза больше, а потраченная сумма равнялась 230 млн фунтов.

Не менее интересно отследить, но уже в отрыве от пандемии, каких игроков клубы покупают чаще: молодых или относительно опытных. Наибольшее количество сделок в 2020 году пришлось на игроков в возрасте 18-23 лет (7369 трансферов), вторая по популярности группа – 24-29 лет (6981). Важно отметить, что на ту и другую приходится примерно по 2,6 млрд долларов, что опровергает тезис о том, что молодые игроки оцениваются дороже, по крайней мере в рамках 2020 года.



Теперь про главные тенденции в отрыве от самой популярной болезни 2020-го.

* Самая переезжающая нация в мире – бразильцы (за год по всему миру зафиксировали 2008 сделок с их участием). Не менее рьяные туристы аргентинцы отстали больше, чем на 1000 переходов (899), третье место досталось британским игрокам (817). При этом только бразильцы вынудили покупающие клубы мощно вложиться (734 млн на все приобретения), тогда как аргентинцы и англичане обошлись покупателям в 468,1 млн евро, не превзойдя даже суммарно стоящую вторую по трансферным доходам Испанию (612,6).



* Наибольшее количество трансферов на вход совершила как раз Бразилия (1015 трансферов), а не получатели её талантов (Португалия – только вторая с 755 сделками). Англия же стала лучшей по количеству продаж (867). Лидерство английских клубов по избавлению от игроков связано с желанием пристроить неподошедшие таланты, выручив за них хоть какие-то деньги. Долгие годы клубы АПЛ теряли на этом десятки миллионов евро (конкретно «Арсенал» упустил 235 миллионов), но пандемия вынудила их изменить политику. Самым популярным направлением для игроков из Англии стала Испания – туда уехали 96 футболистов. Больше за 2020 год набралось только переходов из Бразилии в Португалию и наоборот (274 сделки в одном направлении и 254 в обратном). Отношения Англии и Испании тесны и в обратную сторону. Наибольшее количество трансферов английские клубы как раз провернули с представителями Пиренейского полуострова (64).

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* АПЛ остается денежным мешком и пылесосом, которая даже в пандемийных условиях тратит больше всех (1,6 млрд долларов). Итальянцы потратили всего 730 миллионов, испанцы – 607, Германия и Франция обошлись примерно 550 миллионами.



* Английские клубы лидируют по объёмам покупок у испанцев (340 млн долларов), португальцев (262), немцев (245), французов (216) и голландцев (149). А еще в топ-20 самых тратящих в 2020 году клубов входят восемь английских – «Челси», «МЮ» и «Манчестер Сити» занимают первые три места.