«У меня было всё – не хватало мозгов». Слуцкий считал Рябых самым талантливым учеником

Недавно у Слуцкого спросили, кого он считает самым талантливым учеником. Леонид Викторович ответил: «В волгоградской «Олимпии» у меня играл Андрей Рябых. Это была суперзвезда, 1982 года рождения. Чтобы вы понимали, 82-й год рождения — это братья Березуцкие, Колодин, Адамов, Кержаков, Анюков. То есть это было хорошее поколение. На тот момент тренер юношеской сборной Пискарёв говорил: «У меня есть Рябых и все остальные». В возрасте 15 лет, когда мы с «Олимпией» ездили играть в Милан против «Интера», ему предлагали контракт. Он выделялся просто на каком-то невозможном уровне. Но в силу массы обстоятельств так и не стал большим футболистом», — сожалел Слуцкий.

Мы заинтересовались: как сложилась судьба у человек? Рябых — максимально непубличный человек, но мы всё-таки связались и пообщались с ним.



Из этого интервью вы узнаете:

чем сейчас занимается самый талантливый ученик Слуцкого;

как Леонид Викторович бил судью;

почему не сложился его переход в «Интер»;

как мама Слуцкого помогала футболистам «Олимпии»;

что помешало Рябых заиграть на высоком уровне.

«В его понятии мы ещё дети были». Почему Слуцкий сорвался и ударил судью

— Чем сейчас занимаетесь, Андрей Митрофанович?

— Тренирую детей в «Олимпии». Там, где начинал когда-то сам. Группа 2011 года рождения.



— Как там оказались?

— Президент той, старой «Олимпии», предложил создать команду. Есть ещё спортивная школа «Олимпии», но мы к ней никак не относимся. Дети оттуда даже приходят ко мне тренироваться.



— А в чём разница между вашей «Олимпией» и спортшколой?

— У меня платная группа. Кого взял 5 лет назад, с теми и работаю. А в школе каждый год набор.



— Каким тренером был Слуцкий в молодости?

— Амбициозным, конечно. Трудолюбивым — с утра до вечера с нами находился. Человек он добрый, но могли и получить от него, если что-то не так.



— Леонид Викторович однажды даже судью стукнул.

— Так это при мне и было. Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался «Светотехника». — Прим. «Чемпионата»), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти. Началась потасовка. Сначала между футболистами: мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причём с тем же самым судьёй.

— Слуцкий рассказывал, как его мама помогала вам, футболистам.

— Мы жили в училище олимпийского резерва. Сами понимаете, какое питание тогда было. Конечно, она нас подкармливала — приезжала, еду привозила. Что-то передавала через Леонида Викторовича. В выходные собирали форму, она стирала. Говорю же, мы для Слуцкого как дети были.



— Каким было ваше детство в Волгограде 1990-х?

— Свободного времени практически не было. Тренировки два раза в день, в выходные — теоретическое занятие. Тогда мы думали, что нам погулять не дают. А спустя годы поняли, что у нас всё хорошо было. И в Италию, и в Германию на турниры ездили. Но не было такого, что мы целыми днями тренировались, с утра до вечера. Отдыхали тоже — выбирались всей командой на турбазу, на природу.



— Кто в той «Олимпии» выделялся?

— Да у нас в целом команда была сильная. Но если кого-то конкретно выделять, то это Роман Адамов, Денис Колодин. Ещё Алексей Жданов и Андрей Бочков. В принципе, кто хорошо играл по юношам, те и заиграли на взрослом уровне.

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Юношеский чемпионат Европы и сорвавшийся переход в «Интер»

— Какие воспоминания остались от юношеского Евро 1999 года?

— В основной сетке (16 сильнейших) обыграли хорватов, но проиграли испанцам и не вышли из группы. Испания потом стала чемпионом Европы, хотя мы играли с ними на равных. Мне кажется, нам просто не хватило времени — надо было собраться чуть раньше, чтобы сыграться. А состав был хороший, можно даже сказать «золотой»: братья Березуцкие, вратарь Сергей Котов, который играл тогда уже за «Текстильщик» в первой лиге.

— Александр Пискарёв, возглавлявший юношескую сборную России, говорил: «У меня есть Рябых и все остальные». Вы действительно так выделялись на фоне сверстников?

— Я про себя так не могу сказать, но ему, наверное, можно верить. У нас даже было анонимное голосование. Мне потом рассказали, что практически все ребята выбрали меня капитаном юношеской сборной.



— Правда, что «Интер» хотел вас оставить у себя?

— Было такое. Мы приехали с «Олимпией» к ним на турнир: сначала выиграли, потом сыграли с ними вничью. Но мы особо ничего не знали, вся информация была у Леонида Викторовича. А уж почему не договорились — я не в курсе. Скорее всего, вопрос был в цене. Наше руководство, наверное, хотело чуть побольше.



— Фотография, где вы все в форме «Интера» — подарок после турнира?

— Да, приехали оттуда и сфотографировались на память.

Из архива СШОР № 19 «Олимпия» (1998 год). Андрей Рябых — в нижнем ряду, второй справа Фото: «Чемпионат»

— Где ещё могли оказаться?

— В московском «Динамо» — ездили на просмотр вместе с Романом Адамовым. Слышал ещё про «Сатурн». Всё и не вспомню даже. Многого мы и не знали. Может, кто-то ещё был.

Был в бронзовой сборной России на Евро, а потом играл за птицефабрику. Куда пропал Адамов Свой самый знаменитый пас он отдал… на тренера.

«У меня было всё. Не хватало только мозгов»

— В итоге вы перебрались вместе со Слуцким в «Уралан». Почему не удалось там заиграть?

— Я сначала ушёл в киевский «Арсенал», а в «Уралане» был на правах аренды. Через полгода клуб перестал существовать, и я вернулся в Киев. А пока был в «Уралане», у меня пошли травмы, одна за одной.

— Только они помешали полностью раскрыть свой потенциал?

— Я думаю, что Леонид Викторович абсолютно прав — он сказал, что мне не хватило характера. И не было рядом человека, который бы помог. Я приехал в Киев и почти не играл там. Потерял, по сути, три года. Слуцкий хотел помочь — поэтому и взял меня на полгода в «Уралан». Но не получилось… Запустил за это время себя.



— В чём-то можете себя упрекнуть?

— В футбольном плане, считаю, что у меня всё было. Не хватало только, наверное, мозгов. Надо было сесть, подумать. Тогда казалось, что всё хорошо. Сейчас-то уже понимаю, что и как нужно было сделать.



— Какие планы на будущее?

— Далеко пока не заглядываю. Тренирую детей, всё получается, выигрываем турниры. Может быть, смогу довести их до второй лиги, как это было с «Олимпией». В этом году буду сдавать на тренерскую категорию «Б».



— Может, и путь Слуцкого повторите?

— Не исключаю. Желание такое есть.