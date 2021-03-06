«В день целая пачка выходит». Как в России пьют и курят футболисты

Футболисты, как и другие профессиональные спортсмены, чаще всего следят за своим здоровьем: соблюдают режим, отказываются от вредных привычек и правильно питаются. Однако так делают далеко не все. Расскажем о российских футболистах, которые в разное время считались «злостными нарушителями».

Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» — заядлый курильщик. Карпин курит, по собственным признаниям, с 19 лет. «Будучи игроком, я курил по 5-6 сигарет в день. Тренировался, играл — вообще никак не мешало. Конечно, если курить по одной-две пачки в день, тогда, наверное, это вредит. А так, весь никотин выходит очень быстро», — сказал Валерий Георгиевич в 2016 году в интервью нашему сайту.



От сигарет он не смог отказаться до сих пор. А закончив карьеру, Карпин стал курить ещё больше. «В день целая пачка выходит. Видимо, от нервов», — признался он в 2011 году.

Сергей Овчинников

Вообще из поколения 1990-х/2000-х курили (и до сих пор курят) многие футболисты. Не был исключением и «Локомотив» тех лет — в частности, Сергей Овчинников. «Когда заканчивался матч, Босс приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы. Так он восстанавливался после матчей», — вспоминал бывший игрок «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис.



Овчинников, как и Карпин, не переборол эту привычку. Зато завязал с алкоголем, хотя в молодые годы любил выпить пива с одноклубниками. «Мне просто это стало не нужно. От табака «чудес» не натворишь, а по пьяни можно начудить будь здоров», — сказал он в интервью Sport24.

Андрей Соломатин

Одним из тех, чью карьеру загубил алкоголь, считается Андрей Соломатин. В своё время он успешно играл за «Локомотив» и ЦСКА, но уже в 29 лет начал «скатываться»: корейский «Соннам», «Оболонь», неудачные отрезки в «Анжи», «Торпедо» и других российских клубах.

Много интересных историй у него связано с «Локомотивом» и Юрием Палычем Сёминым. «В 1995 году обыграли «Спартак» чуть ли не впервые в истории. И я, молодой пацан, забил тогда победный гол. После игры Палыч командует: «Не разъезжаемся — все в автобус». Тормознули возле супермаркета: Сёмин с администрацией, наверное, скупили весь алкоголь, который там был! Приезжаем на базу — столы уже накрыты. Сели, праздновали, гуляли. Часа в три-четыре только разошлись», — сказал он в интервью нашему сайту.

«Гинер сказал: «Приезжай, сыграем в любую игру, в какую захочешь». Я всё понял» Огненное интервью с бывшим защитником «Локомотива» и ЦСКА – о большой игре и страшной игромании.

Алексей Ионов

Среди футболистов более молодого поколения «загульным» можно назвать Алексея Ионова. Сейчас он не попадает в новостные сводки, а в начале 2010-х всё было совсем иначе.



В ноябре 2011 года Ионов попался на вождении в нетрезвом виде. При задержании Алексей кричал сотрудникам ДПС, что те будут «стирать ему носки». К счастью для Ионова, он смог взяться за ум и всё-таки выбрал футбол. Успешные выступления за «Кубань», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» это подтверждают.

Павел Мамаев

Мамаев наравне с Кокориным является главным хулиганом в российском футболе. Они не раз будоражили общественность своими выходками, в том числе и пьяными. После одной из них футболисты даже оказались в тюрьме.

Жена Мамаева найдена без сознания. Накануне она обвинила мужа в измене А любовница футболиста стала угрожать ей судом.

Находясь в колонии, Мамаев начал курить. По крайней мере, об этом сообщал «СЭ». «В карточке Мамаева указано, что, помимо одежды и предметов гигиены, он хранит 5 книг и 50 сигарет», — говорилось в сообщении.



Как правильно отметил Валерий Карпин, «всё должно быть в меру» — и алкоголь, и сигареты. Футболисты имеют право отдыхать так, как им хочется. Главное — чтобы это не мешало их жизни и карьере