Прервёт ли «Спартак» серию поражений? Прогнозируем 21-й тур РПЛ

Есть предсказания в стихах – такое не часто встретишь.

Чемпионат России вернулся с потерей очков лидеров. Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко набрал 11 баллов в конкурсе прогнозистов. Он угадал результат матча «Ахмат» — «Динамо», разницу в счёте в игре «Химки» — «Уфа» и исход встреч «Тамбов» — «Ротор», «Сочи» — «Арсенал» и «Локомотив» — ЦСКА.

Читатель Алексей Широков верно предсказал исходы матчей «Тамбов» — «Ротор», «Химки» — «Уфа» и «Сочи» — «Арсенал». Это 3 балла. Корреспондент «Чемпионата» Николай Егорычев заработал 5 очков, угадав разницу голов в матче «Тамбов» — «Ротор» и исход встреч «Сочи» — «Арсенал» и «Локомотив» — ЦСКА.

Таблица после 20-го тура

Специалисты — 180

Журналисты — 165

Читатели — 150

Худшие результаты

Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)

Алексей Игонин — 1 (10-й тур)

Евгений Марков — 2 (7-й тур)

Сергей Силкин — 2 (12-й тур)

Евгений Кустов — 2 (12-й тур)

Евгений Марков — 2 (19-й тур)

Лучшие результаты

Валерий Гладилин — 16 (6-й тур)

Дмитрий Доронин (Дзержинск) — 17 (6-й тур)

Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)

Салават Муртазин — 18 (4-й тур)

Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России:

ЦСКА — «Ахмат» — 2:1

«Ахмат» хорошо начал в Кубке, но проиграл в чемпионате. О форме команды сложно сказать. ЦСКА — фаворит, играет дома и в трудном матче одержит победу.

«Ротор» — «Химки» — 0:1

«Ротор» недавно победил «Тамбов», но пока сложно рассуждать о том, насколько волгоградцы в порядке. «Химки» продолжают радовать своих поклонников. Отдам три очка гостям.

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«Ростов» — «Сочи» — 2:2

Интересное южное дерби: «Сочи» рвётся в еврокубки, «Ростов» тоже не собирается уступать. Результативная ничья.

«Урал» — «Уфа» — 1:1

Бывает такая ирония судьбы, когда команды играют друг с другом два матча подряд в Кубке и чемпионате. В непростых условиях «Уфа» была намного сильнее на неделе, но вряд ли это снова повторится.

«Динамо» — «Тамбов» — 3:0

Здесь будет разгромная победа «Динамо», вряд ли «Тамбов» сможет что-то противопоставить хорошо начавшей год московской команде.

«Спартак» — «Краснодар» — 1:1

«Спартак» разочаровал в первых двух матчах. «Краснодар» тоже выступает неоднозначно: вылет из еврокубков, непросто даются очки в чемпионате.

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«Арсенал» — «Локомотив» — 2:2

«Железнодорожники» отлично начали, поэтому не проиграют. Мне нравится, как работает Парфёнов, думаю, он не уступит «Локомотиву».

«Рубин» — «Зенит» — 1:1

«Зенит» не показывает хороший футбол, нет результата. «Рубин» неожиданно обыграл «Спартак» на выезде. Думаю, команда Слуцкого не уступит.

Прогноз читателей

Александр Карловский (Казань):

ЦСКА — «Ахмат» — 1:1

Неудача в дерби — тотальное невезение,

В плюс ко всему отсутствие Акинфеева.

У «армейцев» — только настрой на победу,

Но гости тоже не лыком деланы.

Мотивированный «Ахмат» в очередной раз докажет, что умеет играть с «большими» соперниками.

«Ротор» — «Химки» — 0:0

Матч навряд ли окажется зрелищным,

Не те команды, не то время года.

Поэтому, может и слишком смело,

Но предлагаю просто 0:0.

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«Ростов» — «Сочи» — 2:1

«Сочи» — феномен,

«Ростов» — прагматичность,

Интересен во многом

Этот матч для всех зрителей.

Думаю, игра будет равной,

Но небольшое преимущество — домашние фаны.

«Урал» — «Уфа» — 1:2

Здесь достаточно просто, немногое изменилось со среды.

Поэтому, менее уверенная, но всё же победа «Уфы».

«Динамо» — «Тамбов» — 4:0

Обескровлены гости…

«Динамо» не пожалеет, оставит лишь только кости.

«Спартак» — «Краснодар» — 2:3

Красно-белую торсиду

В бой погонят очень сильно.

Много фанов, напряжение…

С ним не справится отшельник. (речь про Тедеско)

У «быков» — проблема кадров,

В обороне просто вакуум.

Два пропустят, забьют три.

«Спартак» мёртв, как ни смотри…

Считаю ужасной ошибкой оставить на важнейшую часть сезона Тедеско, когда все игроки понимают, что он уйдёт через несколько месяцев.

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:2

«Локомотиву» просто повезло в матче с «армейцами». Не вижу, за счёт чего они могут оказаться сильнее. Если бы играли в Москве, можно было бы думать о минимальной победе, но в Туле гостям не гарантированно даже очко.

«Рубин» — «Зенит» — 2:2

Слуцкий — Семак —

Суперигра.

Вывеска, да —

Просто вау.

Но последнее время игра «Зенита» не впечатляет от слова совсем. «Рубин» же, в первом тайме в Москве смотрелся лучше «Спартака», но во втором ему просто повезло, что всё так закончилось. Предполагаю будет много ошибок, голов, и как итог — результативная ничья, если кому-нибудь, конечно, не повезёт больше.

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Прогноз журналистов

Анатолий Романов, корреспондент «Чемпионата»:

ЦСКА – «Ахмат» – 2:1

У «армейцев» двойная мотивация: они должны доказать, что поражение от «Локомотива» действительно было стечением обстоятельств, и сократить выросший до пяти очков разрыв от «Зенита». Скорее всего, ЦСКА сможет решить в этом туре обе задачи. У «Ахмата» сейчас не лучший период: команда Андрея Талалаева не побеждает в РПЛ уже на протяжении шести матчей.

«Ротор» – «Химки» – 1:2

Прогресс «Химок» под руководством Игоря Черевченко впечатляет, даже несмотря на удивительный вылет из Кубка России от клуба ФНЛ. Если брать последние 10 туров, то химчане вообще набрали больше всех очков в РПЛ! «Ротор» и с тремя подрядами подряд в чемпионате не настолько хорош, чтобы остановить «Химки».

«Ростов» – «Сочи» – 1:1

Команда Валерия Карпина показала в Санкт-Петербурге, что хорошо готова после зимних сборах и приобрела приличного снайпера в лице Али Соу. Встреча «Ростова» с сочинцами, которые одержали четыре победы подряд в РПЛ, будет одной из самых увлекательных в туре. Пожалуй, наиболее вероятный исход – результативная ничья.

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«Урал» – «Уфа» – 1:1

Этот матч вряд ли будет похож на состоявшуюся на днях кубковую встречу команд: трудно представить, что «Уфа» разорвёт «Урал» в Екатеринбурге. Хотя команде Рашида Рахимова очень нужна победа после трёх поражений подряд в РПЛ, чтобы уйти из зоны вылета. Уральцы каждый второй матч чемпионата завершают вничью, поэтому и с уфимцами, скорее всего, разойдутся миром.

«Динамо» – «Тамбов» – 3:0

В первом круге команды выдали огненный матч на поле «Тамбова», но теперь команда Сергея Первушина – не соперник «Динамо». Удивит, если динамовцы не выиграют крупно у неподготовленного аутсайдера РПЛ. Очевидно, что это самая лёгкая для прогноза игра 21-го тура.

«Спартак» – «Краснодар» – 2:1

В другое время этот матч вызывал бы огромный интерес не только с точки зрения эмоций, но и качества футбола. Однако сейчас форма команд разочаровывает: у «Спартака» четыре поражения подряд во всех турнирах, а у «Краснодара» три поражения и вымученная вдесятером домашняя ничья в РПЛ. Огромные потери в составе «быков», прежде всего, в линии обороны, делают фаворитом красно-белых.

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:2

Команде Дмитрия Парфёнова нечем похвастаться, кроме кубковой победы над «Зенитом». У «Арсенала» четыре поражения подряд в РПЛ, девять матчей без побед и больше всех пропущенных мячей. «Локомотив», судя по дерби с ЦСКА, стал сильнее, чем в первой части сезона, а в Туле «железнодорожникам» может помешать выиграть только повышенная мотивация борющихся за выживание хозяев.

«Рубин» – «Зенит» – 1:1

Только «Рубин» и «Динамо» смогли выиграть у «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Память о матче в Санкт-Петербурге – дополнительный козырь команды Леонида Слуцкого, а выездная победа над «Спартака» добавит хозяевам куража. Чемпион не в том состоянии, чтобы рассчитывать взять три очка «на классе», и даже ничью в Казани сине-бело-голубым будет добыть непросто.

Зачем «Зениту» Джанаев? В ЦСКА отказались от вратаря из-за его спартаковского прошлого Чемпион России интересуется голкипером «Сочи», а также Ильёй Лантратовым из «Химок».

Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru.