Стоило ли ЦСКА соблюдать принцип фэйр-плей? «Армейцы» забили спорный гол в ворота «Ахмата»

21-й тур РПЛ открывался встречей ЦСКА и «Ахмата». Интерес к матчу подогревал тот факт, что «армейцы» выиграли последние шесть матчей у своих визави. Забегая вперёд скажем, что грозненцы уступили и на этот раз.

ЦСКА не мог рассчитывать на Акинфеева и Дивеева — они до сих пор на карантине. Слева в атаке у «армейцев» вышел Эджуке, которого пока никак нельзя назвать основным игроком. На острие снова появился Рондон, а Фёдор Чалов, как и неделю назад в дерби с «Локомотивом», остался в запасе.

Андрей Талалаев серьёзно перекроил состав «Ахмата» — сразу четыре перестановки по сравнению с прошлым матчем с «Динамо». При этом грозненцы не отошли от привычной схемы и играли достаточно смело, в два центральных защитника.

Матч начался с минуты молчания в память о Юрие Розанове. К ЦСКА он имел непосредственное отношение — до того, как стать комментатором, он болел за «армейцев» и неоднократно посещал их матчи.

«Либо помру, либо буду работать». Не стало известного комментатора Юрия Розанова Через три месяца ему исполнилось бы 60.

ЦСКА ожидаемо больше владел мячом, но гости и не думали «вжиматься» в свои ворота. На 11-й минуте именно грозненцы должны были открывать счёт: Харин прострелил на Мелкадзе, который каким-то чудом не попал в пустые ворота. К середине первого тайма «Ахмат» и вовсе перехватил инициативу. Отличный момент имел Бериша, но промедлил и Марио Фернандес накрыл его.

Практически сразу же ответили «армейцы». Влашич протащил мяч и нанёс удар, который оказался немного неточен. Чуть позже пробивал уже Ахметов, но попал в защитника. Мяч практически не доходил до Рондона, а когда венесуэлец всё-таки получал передачу, то часто ошибался и совершал потерю.

На 35-й минуте Бериша зачем-то прыгнул в ноги Марио Фернандесу. Обошлось без жёсткого контакта, и капитан «Ахмата» получил жёлтую карточку. Хотя за такое вполне можно и красную дать.

Тут же ЦСКА создал свой самый опасный момент, причём сделал это незаметный Рондон. Его удар с линии штрафной пришёлся в штангу. Следом «армейцы» заработали пенальти — сыграл рукой в собственной штрафной Нижич. Реализовал пенальти как раз Рондон.

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«Ахмат», который в целом выглядел неплохо, оказался в позиции догоняющего. Однако виноваты были в этом сами грозненцы — никто не мешал Мелкадзе забивать в пустые ворота. К первой половине матча главный арбитр Иван Сиденков ничего не добавил. «Армейцы» ушли на перерыв, ведя в счёте 1:0.

Гости на второй тайм вышли в обновлённом составе: Ильин и Полярус заменили Беришу и Быстрова соответственно. Видимо, капитан «Ахмата» был заменён за свой бездумный подкат.

На 48-й минуте ЦСКА едва не забил второй мяч. Отличный момент для Кучаева создал Влашич, но удар молодого «армейца» накрыл защитник «Ахмата». Зато забил сам Влашич — хорват дождался скидки от Рондона и точно пробил низом.

На повторе могло показаться, что Саломон находился вне игры. Момент сложный, однако после просмотра VAR гол засчитали. В момент взятия ворот Ненахов лежал на газоне, поэтому офсайда не было. «Армейцы» видели, что игрок «Ахмата» получил травму, но атаку продолжили.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице «Матч Премьер» в RuTube.

«Что касается Рондона, то он хороший нападающий, но, на мой взгляд, в моменте со вторым голом он нарушал правила на Ненахове», — сказал после матча главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.

После этого грозненцы «посыпались». В атаке у гостей ничего не получалось, а ЦСКА создавал момент за моментом. Мог забить Эджуке, но его удар пришёлся точно в Гиорги Шелию.

Ближе к 70-й минуте пошли замены, причём у обеих команд. «Армейцы», видимо, экономили силы, в то время как «Ахмат» пытался освежить игру. Получилось не слишком удачно: игроки ЦСКА были ближе к забитому мячу, нежели грозненцы. Если бы не Шелия, то «Ахмат» мог уступить и с более крупным счётом.

«Армейцы» выиграли — 2:0. Эта победа стала для них седьмой подряд в матчах с «Ахматом»! Благодаря этому команда Виктора Гончаренко приблизилась к «Зениту». Питерцам в понедельник предстоит встреча с «Рубином», поэтому «армейцы» вполне могут рассчитывать на то, что лидер РПЛ снова потеряет очки.