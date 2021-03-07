Грандиозный скандал на Украине. Президент клуба обматерил арбитра в прямом эфире

Такого выступления в прямом эфире спортивного телеканала на постсоветском пространстве, пожалуй, не случалось ещё никогда! Бывало, у кого-то из игроков, тренеров или руководителей футбольных клубов проскальзывало на эмоциях нецензурное словечко, но чтобы выдать матерный спич на всю страну – это уникальное событие. Все так или иначе понимают меру ответственности: возможную длительную дисквалификацию за неадекватное поведение и тот факт, что трансляцию смотрят дети.

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин не сдержался после поражения в дерби от «Шахтёра» (0:1) в 18-м туре чемпионата Украины. Он ворвался в эфир во время послематчевого интервью главного тренера «Олимпика», хорошо нам знакомого Юрия Калитвинцева. Увидев, что Калитвинцев в спокойном тоне рассуждает у микрофона в стиле «посидим, разберём игру», заведённый президент донецкого клуба обратился к нему: «Юра, что ты толерантно?» И после этого Гельзина понесло:



«Скажи, что ******* судья. Оторвал голову на ***. Так и говори *****, чего ты стесняешься *****. Что вы здесь все молчите, *****? Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают *****? Чистый гол отменяется! **** для чего этот ******* итальянец находится здесь у нас на *** в стране *****. Меняйте **** их всех, *****!»

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Босса «Олимпика» возмутило решение судейской бригады во главе с Юрием Ивановым из Макеевки отменить гол его команды, забитый при счёте 0:1 на 38-й минуте. После подачи углового нападающий хозяев Таддеус Нкенг забил ударом головой из пределов вратарской. Иванов, обратившись к помощи VAR, зафиксировал нарушение правил. По телеповтору действительно сложно понять, на каких основаниях. Если кто и фолил в этом эпизоде, то оттолкнувший соперника голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин. Возможно, судьи зафиксировали офсайд у находившегося рядом с вратарём защитника Игоря Снурницына. Но даже если Иванов допустил умышленную ошибку, это не оправдывает поведения Гельзина. Кстати, фраза «меняйте их всех» относилась к руководителю судейского комитета УАФ, итальянцу Лучано Лучи.

Права на видео принадлежат Объединению профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига». Посмотреть видео можно на официальном канале ФК «Олимпик» Донецк в YouTube.

47-летний Гельзин – украинский бизнесмен и политик, депутат Донецкого областного совета и член Партии регионов. С 1999-го по 2001-й годы являлся вице-президентом и совладельцем донецкого «Металлурга». Потом был одним из создателей благотворительного фонда «Олимпик», на базе которого организовали футбольный клуб. Более того, Гельзин, будучи президентом клуба, и сам поиграл за «Олимпик», даже выходил на поле в украинской Премьер-Лиге.