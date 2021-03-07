«Я бы убил его за такое оскорбление». Как в России наказывали игроков и судей за стычки

Накануне американский спортивный телеканал ESPN сообщил, что футболист третьего дивизиона Гватемалы Эрик Энтони Гарсия, выступающий за «Сан-Лоренсо Джого Фут», был дисквалифицирован на пять лет за то, что ударил судью по лицу во время матча с «Тибуронес». На 72-й минуте арбитр матча показал футболисту красную карточку. Гарсию удерживали товарищи по команде, но ему удалось подойти к судье и ударить его кулаком по лицу.

В российском футболе тоже было несколько стычек с арбитрами, которые иногда даже доходили до драк, но наказывали наших игроков или тренеров всё же не так сурово.

Игорь Семшов – 5 матчей дисквалификации

4 апреля 1998 года в матче между московским «Торпедо» и «Черноморцем» из Новороссийска произошёл курьёзный эпизод с участием 19-летнего полузащитника Игоря Семшова и арбитра Николая Фролова. Чёрно-белые остались недовольны решением судьи назначить пенальти в их ворота и окружили рефери со всех сторон, тогда как Семшов подкрался сзади к Фролову и дал ему пинка под зад. Сам арбитр удар ногой не почувствовал.

«Честно говоря, я этого удара даже не почувствовал, и о том, что произошло, узнал позже. В тот момент моё внимание было сосредоточено на двух торпедовских гренадерах — Эгуавоне и Круковце, которые бросали на меня бешеные взгляды. Признаться, в какой-то момент возникло опасение, что они могут оказать попытки физического воздействия», — сказал Фролов в интервью «СЭ».

Игорь Семшов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игорь Семшов позже утверждал, что был уверен в том, что его поступок никто не заметит. Однако камеры зафиксировали пинок полузащитника «Торпедо», за который он впоследствии получил пять матчей дисквалификации. Кстати, экс-футболист сборной России до сих пор об этом жалеет, говоря, что в 19 лет был молодой и плохо сдерживал эмоции.

Леонид Слуцкий – дисквалификация до конца сезона

С 1998 по 2000 год Слуцкий был главным тренером волгоградской «Олимпии». Однажды молодой специалист не выдержал и ударил судью прямо во время матча. Об этом «Чемпионату» подробно рассказал экс-футболист «Олимпии» Андрей Рябых.

«У меня было всё – не хватало мозгов». Слуцкий считал Рябых самым талантливым учеником Был капитаном юношеской сборной России и мог перейти в «Интер».

«Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался «Светотехника». — Прим. «Чемпионата»), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти. Началась потасовка. Сначала между футболистами: мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причём с тем же самым судьёй», — сказал Рябых в интервью «Чемпионату».

Сам Слуцкий вспоминал стычку с судьёй в одном из интервью, говоря, что ему стыдно за содеянное.

Леонид Слуцкий (в пиджаке) — главный тренер «Олимпии», третий слева — Роман Адамов Фото: из личного архива Леонида Слуцкого

«В тот момент у меня было чувство, будто кто-то незаслуженно бьёт моего ребенка – и, как отец, я не выбирал методов защиты. Видел, что на меня смотрят эти 17–18-летние пацаны, которые не понимали, что происходит, и своими взглядами говорили: «Защитите нас как-то, в конце концов!»

И на каком-то абсолютно рефлекторном уровне у меня вылетел правый боковой. Такую вот я выбрал форму защиты. Хотя, конечно, и ужасным способом. Бить судью – не самый эффективный способ изменить мир», — цитирует Слуцкого Sports.ru.

В итоге Леонид Викторович отделался дисквалификацией до конца сезона, хотя изначально КДК рассматривал вариант с пожизненным исключением Слуцкого из футбола.

Сергей Овчинников – 5 матчей дисквалификации

В 2006 году в матче с «Москвой» Леонида Слуцкого на этот раз сдали нервы у вратаря московского «Динамо» Сергея Овчинникова. Капитан бело-голубых не согласился с решением ассистента главного арбитра Игоря Захарова, который, по его мнению, назначил спорный угловой. Судья решил показать Овчинникову жёлтую карточку, но из-за неё Сергей Иванович ещё больше разнервничался. А когда Захаров начал вытаскивать из кармана красную карточку, голкипер «Динамо» схватив его за футболку и толкнул в грудь.

«Хоть Сергей и вошёл в раж, я был уверен, что до рукоприкладства он не опустится. Всё-таки мы с ним давно знакомы, и наши отношения всегда были хорошими. Однако отношения отношениями, а красную карточку Овчинникову показать пришлось. Кстати, после матча Сергей подошёл ко всей судейской бригаде и принёс искренние извинения.

Как человека я Овчинникова всегда уважал, и теперь это отношение ничуть не изменилось. А этот поступок… Знаете, мне Сергея по-человечески даже жаль. Сорвался человек, с кем не бывает? Теперь полностью осознал свою вину и готов понести наказание. За всё, как говорится, нужно платить», — сказал Захаров в интервью «Советскому спорту».

Сергей Овчинников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Овчинников получил наказание в виде пяти матчей дисквалификации, но на поле больше так и не вышел. Летом 2006 года ушёл в отставку главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин, а руководство бело-голубых приняло решение выставить голкипера на трансфер. Однако Сергей Иванович повесил перчатки на гвоздь, а скандальный матч против «Москвы» стал последним в карьере Овчинникова.

Арбитр Муса Кадыров – пожизненная дисквалификация

В апреле 2013 года в конце матча молодёжных команд «Терека» и «Амкара» судья на бровке Муса Кадыров накинулся на игрока пермяков Илью Кричмара, который не раз оскорблял бокового во время игры. В итоге арбитр не выдержал и бросил флажок на поле, повалив футболиста «Амкара». Он принялся избивать Кричмара руками и ногами, угрожая ему убийством.

Глава Чечни Рамзан Кадыров присутствовал на матче, но решил встать на защиту своего однофамильца.

«Наш судья побил футболиста. Он нарушил закон, но всё правильно сделал. Я бы может вообще Кричмара убил за такое оскорбление. Это было бы нарушением закона – меня посадили бы. Но у нас такие традиции и обычаи», – сказал Кадыров.

Решением Федерации футбола Чеченской республики Мусу Кадырова пожизненно отстранили от работы, а президент Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Лом-Али Ибрагимов заявил, что судья матча виновен, но его можно понять.

Роман Широков – 100 часов общественных работ и компенсация в 100 тысяч рублей

В августе 2020 года в матче любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» полузащитник «Матча» Роман Широков избил главного арбитра игры Никиту Данченкова. Экс-футболист сборной России начал спорить с судьёй, а уже через несколько секунд, увидев перед собой красную карточку, нанёс удар по лицу рефери. Данченков упал, а Широков продолжил бить его ногами, пока Романа не оттеснили другие футболисты на поле. Арбитр получил сильные повреждения и был доставлен в больницу.

Роман Широков Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и ЦСКА позже признал свою вину, принеся извинения арбитру, но Данченков решил не оставлять это просто так. Он подал в суд на Широкова, потребовав наказание в виде года и десяти месяцев ограничения свободы, а также частично удовлетворить гражданский иск на сумму в 150 тыс. рублей.

Дело затянулось аж до конца прошлого года и в середине декабря Роману Широкову вынесли приговор. Экс-полузащитник сборной России отделался компенсацией в 100 тысяч рублей, а также получил 100 часов общественных работ.

Широкову вынесли приговор. Это он ещё легко отделался! Кокорин и Мамаев такому наказанию позавидовали бы.

Спартак Гогниев – 8 матчей дисквалификации

В конце февраля этого года на стычку с судьёй сподобился главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. На 95-й минуте домашней встречи против «Томи» (2:3) 40-летний специалист получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак вступил в стычку с арбитром и даже попал ему рукой в живот, позже публично извинившись в заявлении на сайте «Алании».

«Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это. Ещё раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», — отметил Гогниев.

Спартак Гогниев Фото: РИА Новости

Изначально главному тренеру «Алании», согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча», грозило до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром, а также огромный штраф. Но КДК пощадил Гогниева, дав ему восемь матчей дисквалификации и штраф в размере трёхсот тысяч рублей.