Мэр Мадрида влюблён в «Атлетико» и пережидает нервные финалы в туалете. А ваш?

Представьте, что вы мэр большого города, поделённого между двумя футбольными клубами, чьи дерби в том числе в финалах Лиги чемпионов смотрят во всём мире. Но вы болеете за один из них, ещё в детстве присягнули цветам и до сих пор – даже в должности мэра – отказываетесь от похода в ложу, а паркуете мотоцикл возле стадиона и лезете на самый верх не самой центральной трибуны. Чтобы раскачиваться на кресле и повторять: «Nunca dejes de creer».



«Никогда не переставай мечтать».



Эти слова, в том числе и во время политических выступлений, произносит мэр Мадрида по имени Хосе Луис Мартинес-Альмейда (работает с 2019 года). Он действительно с детства за «Атлетико» и даже на работе появляется в красно-белых цветах, комментирует трансферы для спортивных медиа и считает, что за «Атлетико» невозможно болеть с вип-трибуны.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда и вице-мэр Бегонья-Вильясис Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Представьте, что мэр вашего города выложил рождественское украшение, где Иисус и другие библейские герои одеты в цвета формы любимой команды.

Или, надев клубный шарф, цитирует главного тренера, прикалывается над постоянными поражениями в финалах, а по факту – собирает вместе с болельщиками 20 тысяч евро = 20 тонн продуктов для малообеспеченных жителей с окраин Мадрида во время пандемии.



«Если веришь и работаешь, тогда всё получится», – та самая цитата Симеоне.



«Борьба [с ковидом] не окончена, тем более фанаты «Атлетико» знают, что проиграть можно и в дополнительное время, и по пенальти».

На «Атлетико» мэра подсадила мама. Во время финалов ЛЧ он прятался в кино и туалете

Мартинес-Альмейда – такой европейский политик без галстука, на мото и с адвокатским прошлым. Массово раздаёт маски, перерабатывает стекло и принимает не всегда понятные для горожан решения: то сворачивает, то возвращает городские программы. С футболом гораздо понятнее.



● «Впервые на «Висенте Кальдерон» меня привела мама, а её любовь к клубу безгранична. Настолько, в 1974 году она ездила в Брюссель на финал Кубка Чемпионов «Атлетико» – «Бавария» и видела тот ужасный гол Шварценбека».



Тогда основное время закончилось 0:0, «Атлетико» повёл на 114-й, но через пять минут получил гол, а потом – переигровку и дальнейшее поражение 0:4.



● Хосе Луис впервые попал на стадион в начале 80-х и особенно впечатлился победой «Атлетико» в Кубке Испании 1992 года – со счётом 2:0, над «Реалом» и на «Сантьяго Бернабеу», с голами Бернда Шустера и португальского полузащитника Паулу Футре, которого недавно мадридский мэр заставил расплакаться в прямом эфире. Футре не сдержался после слов: «Когда я умру, разбросайте мой пепел по левой бровке «Висенте Кальдерона», где бегал Футре».

Права на видео принадлежат «Cofina Media SA».

Важные матчи типа дерби или «Атлетико» – «Барселона» мэр не смотрит на стадионе, потому что слишком нервничает и боится помешать окружающим. Живёт недалеко от «Сантьяго Бернабеу» и не стесняется заходить в местные бары в форме «Атлетико» (по крайней мере делал так до захода на должность).



● Просмотры его финалов Лиги чемпионов полны театральных подробностей – это побег от всего мира, лишь бы не слышать звуки матчей и не перебрать с нервами.



В мае 2014 года Хосе Луис в футболке «Атлетико» катался на машине по городу с выключенным телефоном, а когда подключился к сети, то узнал, что счёт 1:0 в нужную пользу.



«Мам, не переживай, – сказал Мартинес-Альмейда маме, приехав к ней домой. – В этот раз не случится того, что было 40 лет назад. Ты выиграешь Кубок Чемпионов, потому что этого заслуживаешь». Сразу после моих слов забил Рамос, а я услышал: «Сын, ты меня разочаровал». Она ушла спать, зная, что мы проиграем этот финал».

Серхио Рамос — герой финала Лиги чемпионов -2014 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

● Через два года, во время миланского финала, будущий мэр прятался от финала в кино – чтобы не отвлекали и случайно не назвали счёт. Фильм закончился как раз под овертайм, так что Хосе Луису пришлось засесть в туалете. Вышел, когда всё же услышал: Роналду забил победный пенальти.

Финал Лиги чемпионов — 2016 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

● Мама, по словам Альмейды, никогда не переставала верить, и когда её не стало, сыновья написали в некрологе те самые слова: «Nunca dejes de creer».

«Из карьеры Рамоса я бы вычеркнул только...» На награждении «Реала» мэр получил футболку с автографами и поблагодарил Зидана

Летом мадридский мэр выступал перед чемпионом карантинного сезона – «Реалом». Рядом стояли президент Флорентино Перес и капитан Серхио Рамос.



Мартинес-Альмейда много улыбался – особенно с подаренной формой в руках, и, естественно, подколол Рамоса шуткой про тот самый гол в Лиссабоне: «Из карьеры Серхио я бы вычеркнул только те десять секунд».

Серхио Рамос (слева) и Флорентино Перес (справа) на встрече с мэром Мадрида Фото: twitter.com/AlmeidaPP_

Дальше – официальная часть, по которой стало заметно, что мэр смотрит не только «Атлетико».



Отметил вратаря Куртуа, лучшего бомбардира команды Бензема и Зидана, который прославляет имя Мадрида по всему миру.



«Реал», вы заслужили этот титул, выиграв десять матчей подряд, и Ди Стефано с небес протягивает вам руку, – сказал Мартинес-Альмейда и тут же процитировал Ди Стефано. – Один игрок никогда не будет сильнее команды».

Мэр действительно разбирается в футболе и мечтает стать президентом «Атлетико»

● Любимые игроки современного «Атлетико» – Коке и Облак.



● В «Реале» нравится Азар.



● Лучший тренер – без вариантов. «С 2003-го по 2010-й наша команда была пустышкой на мировой арене, но с тех пор, как появился Симеоне, мы показываем величайший в истории рост».



● Доволен последними трансферами Ренана Лоди, Эктора Эрреры и Маркоса Льоренте.



● На вопрос, за кого болеет его водитель, ответил так: «Обычно езжу на мотоцикле, так что за «Атлетико».



● Так выглядят 11 лучших игроков в истории «Атлетико» от Мартинес-Альмейда (собрал для газеты As).

Фото: as.com

● Мечта? «Чтобы «Атлетико» выиграл Лигу Чемпионов».



● Будущее? «Я уже говорил [президенту «Атлетико»] Энрике Сересо: пусть подумает обо мне, когда решит уйти со своего поста. Думаю, у меня получится держать «Атлетико» на достойном для него уровне».

***

Сегодня в 18:15 по Москве «Атлетико» сыграет дома с «Реалом», Хосе Луис наверняка останется дома и будем смотреть матч в одиночестве – так спокойнее, и никто не пострадает.