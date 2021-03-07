«Сегодня бомбы, а завтра»? Фанаты «Фиорентины» Кокорина атаковали базу клуба

Фанаты «Фиорентины» недовольны не только игрой нападающего Александра Кокорина, но и результатами, которые показывает их команда. Сейчас клуб из Флоренции после 25 туров занимает 16 место в турнирной таблице, находясь в пяти очках от зоны вылета. С начала этого года «фиалки» одержали всего лишь три победы в 12 матчах. Такие неудовлетворительные результаты «Фиорентины» заставили болельщиков выйти на протесты.

«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.

Что сейчас происходит в клубе Кокорина?

По информации итальянской газеты La Nazione, группа фанатов «Фиорентины» недовольна выступлениями команды в текущем сезоне. Во время тренировочной сессии перед сегодняшней встречей с «Пармой» около 150 человек приехали на базу клуба, где провели протестную акцию. Они скандировали «Уважайте нашу футболку», взрывая петарды, а также вывесили баннер: «Сегодня бомбы, а завтра мы не знаем! Осторожнее!».

Если чёрная полоса «Фиорентины» продолжится, то уже совсем скоро в клубе Кокорина может произойти смена тренера. В конце февраля итальянские СМИ сообщали, что руководство «фиалок» может пригласить на пост главного тренера Маурицио Сарри. Издание Corriere Fiorentino сообщало, что 62-летний специалист уже провёл встречу со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде и генеральным директором Джо Бароне. Однако тогда же клуб из Флоренции выступил с заявлением, в котором опроверг эту информацию.

К тому же, по информации Football Italia, в последнем матче против «Ромы» (1:2) у нынешнего главного тренера «фиалок» Чезаре Пранделли случился конфликт с Франком Рибери. На 79-й минуте итальянский специалист заменил француза на Борху Валеро, но сам Рибери просил не менять его. После этого отношения между тренером и футболистом ухудшились. В заявку на матч против «Пармы» 37-летний французский вингер не попал.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Накануне появилась информация, что «Фиорентина» может сменить главного тренера по завершении сезона, так как контракт Пранделли действует до лета 2021 года, а продлевать его флорентийский клуб не собирается. Портал Football Italia сообщает, что президент «фиалок» Рокко Комиссо уже связался с агентом главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо, чтобы оценить возможное назначение специалиста на этот пост.

Сейчас Чезаре Пранделли всячески защищает Кокорина от критики фанатов и СМИ, обращая внимание на то, что Александру нужно время, чтобы адаптироваться в итальянском футболе. Но с приходом на пост главного тренера другого специалиста жизнь и карьера российского нападающего в «Фиорентине» может сильно измениться.