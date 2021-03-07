Если в нашем чемпионате нет футбола высокого уровня, то пусть будет хотя бы настолько живой, как в матче «Спартак» – «Краснодар».

«Спартак» забил шесть, вернув старую схему! У Промеса первый гол после возвращения

«Спартак» прервал серию из четырёх поражений во всех турнирах, а безвыигрышная серия «Краснодара» в 2021 году растянулась уже до пяти матчей (четыре из них проиграны).

Доменико Тедеско не мог рассчитывать в матче с «Краснодаром» на перебравшего жёлтых карточек Романа Зобнина, а команда – на самого Тедеско. Немецкий тренер продолжает отбывать дисквалификацию и смотрел футбол с трибуны в компании Леонида Федуна. После поражения от «Рубина» Тедеско поменял обоих центрхавов: вместо Зобнина и Йоррита Хендрикса вышли Алекс Крал и Наиль Умяров.

У Мурада Мусаева было намного больше кадровых проблем. Помимо вратаря Матвея Сафонова, капитана команды Александра Мартыновича и лучшего бомбардира Маркуса Берга в заявке «быков» отсутствовали почти все крайние защитники – Игорь Смольников (дисквалификация), Амбруаз Ойонго, Кристиан Рамирес, Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий (травмы). В то же время к матчу со «Спартак» успел залечить повреждение Евгений Чернов: он сыграл на левом фланге обороны, а правый закрыл номинальный хавбек Алексей Ионов.

Спартаковцы вышли на поле в футболках в поддержку Олега Романцева, а фанаты красно-белых подготовили баннер с пожеланием здоровья легендарному тренеру. И сегодня игроки «Спартака» с первых минут делали всё, чтобы не испортить настроение Романцеву. Хозяева неожиданно начали игру с агрессивного высокого прессинга, хотя мы привыкли, что команда Тедеско зачастую встречает соперника в среднем блоке. «Краснодар» оказался к этому не готов. В результате Александр Соболев уже на второй минут вывел москвичей вперёд!

Стандарты – одна из проблем краснодарцев. Эта атака началась с аута «Спартака». Здорово сыграл Умяров: резко развернулся, ушёл от Ионова и навесил прямо на голову центрфорварду, для которого не составило труда переиграть в воздухе Чернова после смещения к менее высокому крайнему защитнику.

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Оказалось, что в матче с «Краснодаром» Тедеско вернулся к тактической схеме 3-5-2. Это лишало соперника преимущества в центре поля, спартаковцы разбирали краснодарцев в прессинге один в один. Впечатлял настрой хозяев: как будто их всю неделю кормили сырым мясом!

Квинси Промес в старой-новой схеме исполнял «десятку», пусть даже десятый номер ему пока не достался. И уже на 8-й минуте голландец забил свой первый мяч после возвращения в «Спартак». У «Краснодара» в очередной раз проявилась проблема с переходом из атаки в оборону. Задержался Чернов, и Виктор Мозес разогнал контрвыпад. Джордан Ларссон придумал шикарную проникающую передачу на Промеса, а Ионову, не контролировавшему ни голландца, ни линию офсайда, не хватило навыков защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Вообще первый тайм – огонь. Открытый футбол захватывал. У «Краснодара» ко всем бедам добавилась травма Ари (на позицию форварда выпустили Магомеда-Шапи Сулейманова), дёрнувшего заднюю поверхность бедра, тем не менее «быки» смогли поменять ход игры, когда спартаковцы после стартовых эмоций сбавили в прессинге. Краснодарцы могли создавать моменты, прежде всего, за счёт перевеса на флангах и в полуфлангах. К перерыву гости выигрывали по владению мячом (65% на 35%), ударам по воротам (13:10, в створ – 2:3) и передачам в финальную треть (67:99), однако из-за нулевой реализации не смогли сократить счёт. Хотя Ионов попал в перекладину.

По первой опасной атаке «Краснодара» во втором тайме стало понятно, что и в эти 45 минут будет очень горячо. Как «быки» не попали – уму непостижимо! Мяч летал над линией ворот Александра Максименко, но два сейва голкипера и один Самуэля Жиго спасли красно-белых от пропущенного мяча.

Тем не менее на 56-й минуте «Краснодар» забил заслуженный гол. В этой атаке, как и в упомянутой ранее, хорошо создал ширину Ионов. Спартаковцам по схеме было непросто контролировать подключения вперёд новоиспечённого правого защитника. Потом крайне неудачный вынос совершил Умяров, а Юрий Газинский блестяще пробил издали.

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Не успели болельщики «Краснодара» порадоваться тому, что их команда реанимировала интригу, как Соболев оформил дубль. Центрфорвард сделал себе шикарный подарок на день рождения – Александру сегодня 24 года. Промес же добавил к собственному мячу голевую передачу на Соболева. И в этом эпизоде не обошлось без ошибки Чернова. Видимо, Евгений не в лучшей форме после травмы, да и некачественное поле, очевидно, спровоцировало его потерю.

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Добил краснодарцев гол Джордана Ларссона ещё через две минуты. Опять команду Мусаева подвёл стандарт, причём теперь у чужих ворот. Как можно так выстраивать оборону против чужих контратак на угловом, что форвард соперника спокойно убегает один на один? Тут вопросы к главному тренеру «Краснодара». Было ли нарушение правил со стороны Умярова, подыгравшего себе рукой, – вопрос другой.

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Очень жаль молодого голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. Он понравился в дебютной игре с загребским «Динамо», да и сегодня «бабочек» не пускал. Однако из-за катастрофической игры команды в обороне его статистика превращается в кошмарную. Вот и пятый гол свежий Эсекьель Понсе, заменивший Соболева (какая конкуренция у «Спартака» в атаке!), забивал словно на тренировке.

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Вслед за дублем Соболева состоялся и дубль Ларссона. Гости уже играли по инерции, без мысли и вдохновения. После четырёх матчей без голов (если не считать автогол Деяна Ловрена) «Спартак» выплеснул всё, что накопил, в матче с бывшим участником Лиги чемпионов.

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На двоих команды нанесли 39 ударов (22:17, в створ – 13:4). Счастливый Тедеско жал руку счастливому Федуну. А вот Сергей Галицкий будет сегодня вечером очень грозным.