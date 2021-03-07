«Зарема – моя жена! Давайте про ваших жён начну спрашивать?!» Федун — о «Спартаке»

«Спартак» в Москве разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, а владелец красно-белых Леонид Федун на радостях уделил общению с журналистами больше восьми минут. Босс «Спартака» рассказал и о будущем Тедеско, и о фотошопе РФС, и даже о своей жене.

– Ради таких моментов и стоит заниматься футболом! А «Краснодар» для нас очень комфортная команда – они и сами играют, и нам дают, – начал Федун, – сегодня мы увидели, что качества футболистов, которое у нас есть, проявились в лучшем виде. Могло быть и 8:2, и 10:3, но результат один – наша победа.



– Но были моменты и у ворот «Спартака».

– Ну всё равно, до этого у нас сколько моментов? Когда они выносили из своих ворот? Думаю, по статистике возможных голов там счёт будет 10:3 или 10:4. Мы сегодня по-любому переиграли. Да, важна и удача, сегодня она была на нашей стороне.



– О чём общались с Тедеско?

– Хорошо, что он матерится на немецком и итальянском языке, а я на русском. Боление – это всегда нервы и переживания, ни о чём позитивном не говорили. Тедеско – очень нервный, не изменился за два месяца – всё такой же энерджайзер, прикольный. Это я позвал его в ложу – мне надо было понять, как всё происходит, зарядиться его энеригей. И он согласился прийти.



– Вы передавали друг-другу какие-то бумажки. Там не было нового контракта?

– Не-не-не, он показывал мне, почему кто-то из игроков играл плохо, и как это улучшить.



– Уговорить его остаться ещё можно?

– Ну, если он принял решение? Как я понял, принял его с семьёй. Это бесполезно.

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«Меня порадовал Антоха Квинси»

– У нас было четыре поражения, это беспокоило, – говорил Федун, – после того, как Тедеско объявил об уходе, команда играла неудачно. Но сегодняшний матч показал, что команда предана тренеру, нацелена зацепиться за ЛЧ. А качество у игроков есть. И, конечно, меня порадовал Антоха Квинси – он заводила: старался, бился. Нам нужен был игрок, который чувствует себя лидером: не формально, а реально.



– Вокруг него будет строиться новый «Спартак» летом?

– У нас и Ларссон есть, много игроков. Квинси брал харизмой, он игрок высокого класса. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке».

– Есть прикидки кто будет следующем тренером «Спартака»?

– Даже если есть, то я всё равно ничего не скажу, пока не подпишу контракт. Пока задача закончить сезон, который даст нам шанс поиграть в ЛЧ. А кто будет работать с командой – эту интригу давайте оставим на май месяц.



– Как повлияет на трансферы возможное непопадание в ЛЧ?

– Никак. У нас есть утверждённый трансферный план, мы по нему идём. Вернулась старая-новая команда оценила все достоинства и недостатки, что были раньше. Такого, что «Спартаку» надо будет обязательно кого-то продать ради ФФП, абсолютно нет.



– Какое решение по Мозесу, сегодня он не очень понравился?

– Не хочу это комментировать. Я доволен его игрой.

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«Над фотошопом смеялся, как и все мы!»

– Если бы нам сегодня опять удалили игрока, или поставили пенальти, который требует фотошопа, то было бы уже всё равно с кем играть. Сегодня играли в полном составе, футбол же состоит из нюансов.



– Как отреагировали на то видео с фотошопом?

– Над фотошопом смеялся, как и все мы. Я не понимаю, как судят определённые эпизоды, но не буду это комментировать, так как член исполкома. А вот фотошоп могу – это творчество. И это творчество мне не зашло.

– Как думаете, что случилось с «Краснодаром»?

– Спросите у Галицкого, что с «Краснодаром». Мне понравилось, как они играли (смеётся).



– Как вам Соболев?

– Молодец, растёт, старается, очень амбициозный и здоровый парень. Это надежда сборной России.



– Вы поздравили его с днём рождения?

– Конечно, поцеловал.



– Успели ли пообщаться с Романцевым?

– Пока не общался. Безусловно, он остался доволен игрой. Папе своему передаю привет, он тоже сейчас болеет, ему уже 93. Такая победа придаёт сил.



– Многих интересует вопрос – какая должность у Заремы Салиховой.

– Моя жена! Давайте, я начну про ваших жён спрашивать? У многих из вас четверо детей? Нет, ну вот. Остальное кто-то придумывает. Даже когда обсуждают судейство, вспоминают про Зарему Салихову