«МЮ» сломал «Манчестер Сити». Это первое поражение Гвардиолы в АПЛ с ноября

Любая серия рано или поздно заканчивается. Вот и «Манчестер Сити» наконец-то проиграл, хотя с учетом бешеной формы команды Гвардиолы казалось, что этого так и не произойдет. Но «МЮ» уже второй сезон подряд по-особенному выглядит в топ-матчах. Выносим за скобки матч против «Тоттенхэма» (1:6), где с командой Сульшера случилась настоящая катастрофа, но в других играх «МЮ» здорово сковывал всех соперников. Феерии в таких встречах у «Ман Юнайтед» не наблюдается, но для наглядности вот список игр Сульшера против так называемой большой шестерки в этом сезоне (до сегодняшнего матча):

· «МЮ» 1:6 «Тоттенхэм»



· «МЮ» 0:0 «Челси»



· «МЮ» 0:1 «Арсенал»



· «МЮ» 0:0 «Манчестер Сити»



· «Ливерпуль» 0:0 «МЮ»



· «Арсенал» 0:0 «МЮ»



· «Челси» 0:0 «МЮ»

Самое интересное, что «МЮ» в этих матчах ни разу не забивал с игры – единственный гол с пенальти положил Бруну Фернандеш. Но, с другой стороны, если забыть про матч против «Тоттенхэма» (где «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве в первом тайме и был уничтожен контратаками) – ни разу не пропустил с игры. Победу «Арсеналу» в ноябре принес удар Обамеянга с пенальти. О чем-то данная статистика все-таки говорит. И сегодня тактический план Сульшера дал результат в игре против мощнейшего соперника.

В составе гостей не было неожиданностей, кроме появления Дина Хендерсона в старте, но он уже играл против «Кристал Пэлас» (0:0) из-за вынужденного отъезда Давида де Хеа (в четверг у него родилась дочка), так что сюрпризом это не стало. «Сити» тоже вернулся к оптимальному сочетанию после разгрома «Вулверхэмптона» (4:1). На неделе в старте вышли Лапорт, Уокер и Бернарду Силва – все они остались в запасе на матч с «МЮ», уступив своим места Стоунсу, Зинченко и Гюндогану.

В игре 26-го тура против «Челси» Сульшер задавил команду Тухеля прессингом – это сильно сказалось на событийности матча в плане интенсивности создания голевых моментов, но в разрезе тактики и оборонительной игры «МЮ» смотрелся сильнее. Ставка на прессинг сыграла и на этот раз, причем сразу же привела к голу.

Вообще, пенальти, назначенный в ворота Эдерсона уже на первой минуте – дело рук (точнее, ног) Габриэла Жезуса. Сначала он потерял мяч в борьбе с Фредом, а затем в попытке исправить свою же ошибку снёс Марсьяля на краю штрафной. Эпоха петросянства на тему бесконечных пенальти для Бруну Фернандеша продолжается.

Интересно, что «МЮ» быстро отказался от интенсивного прессинга, предоставив «Сити» возможность для относительно спокойного розыгрыша мяча. Однако нельзя сказать, что «МЮ» просто сел в оборону – часто при потенциально опасных подходах «Сити» встречал ожесточенное сопротивление включавшихся в давление соперников. В частности, Фред и Мактоминей работали как лошади, помогая защитникам и заметно усложняя жизнь «Сити» на чужой половине поля. Пара опорников «МЮ» в оборонительном плане провела практически идеальный матч – «Сити» терял динамику в продвижении атак через подключения центральных хавбеков и часто переводил мяч на фланги.

К тому же в этот вечер все в порядке было с концентрацией у четверки защитников «МЮ» (даже Линделеф долгое время держался молодцом и чудить стал только ближе к концу игры). «Сити» нанес большое количество ударов, но они либо блокировались, либо становились легкой добычей для Хендерсона, либо летели мимо. Первый по-настоящему опасный момент вылез только перед перерывом, когда Марез ворвался в штрафную и пробил левее створа ворот «МЮ»:

Привыкнув к территориальному преимуществу (общие цифры по матчу – 66% против 34% по владению мячом), «Сити» в начале второго тайма откровенно проспал внезапный рывок Люка Шоу, который на пару с Рэшфордом организовал второй гол в ворота Эдерсона:

Интересно, что даже при 2:0 в пользу «МЮ» в отрезок с 50-й по 70-ю минуту гости создали больше опасных моментов – два шанса общим весом 0.97 xG упустил Марсьяль. С выходом Фодена «Сити» взбодрился, но подъехали слегка забытые, но хорошо знакомые поклонникам команды Гвардиолы проблемы с реализацией – на 84-й минуте Стерлинг, смущенный махом ноги Линделефа, запорол момент весом 0.31 xG.

При неплохом уровне продвижения мяча на чужой половине поля (без учета стандартов «Сити» ощутимо превзошел «МЮ» по ожидаемой опасности от передач – 1.6 xThreat против 0.5) хозяева слабо конвертировали подходы в по-настоящему опасные моменты. Даже без учета удара Фернандеша с пенальти «МЮ» был острее по моментам с небольшим преимуществом – 1.33 xG против 1.28 у «Сити». Уже выше упоминалось, что Марсьяль не реализовал два выгодных момента – тут Сульшер вполне мог рассчитывать на разгром.

Секрет успеха «МЮ» в дерби – отличная игра обороны и опорников. Фред и Уан-Биссака на двоих 13 раз за матч возвращали «МЮ» владение + нашелся еще один герой по имени Люк Шоу. К забитому мячу левый защитник «МЮ» добавил прекрасную игру в обороне, перекрыв кислород Марезу и Канселу. Его личный вклад в победу отметил даже Бруну Фернандеш в послематчевом интервью.

На золотой гонке этот результат отразился мало – «Сити» опережает «МЮ» на 11 очков за десять туров до конца чемпионата и может дальше спокойно плыть к титулу. Но конкретно Сульшер уже стал для Гвардиолы настоящей занозой – в последних четырех играх между клубами в АПЛ «МЮ» побеждал трижды (еще одна игра завершилась со счетом 0:0).

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Итак, какие же серии прервал «МЮ»? Во-первых, «Сити» впервые с ноября проиграл в АПЛ – беспроигрышная серия длилась 19 матчей. Также оборвалась победная серия «Сити» в лиге – сумасшедшие 15 игр подряд. Да и вообще серия побед во всех турнирах, остановившаяся на отметки в 21 матч.

К тому же Сульшер продлил свою впечатляющую серию – «МЮ» не проигрывает в АПЛ на выезде уже 22 игры подряд.