«Спартак» и «Краснодар» выдали матч тотальной дезорганизации. Стыдно было за обе команды

Тедеско изменил не только систему, но и основные принципы

Отчаявшись ждать отдачи от новой системы 4-4-2, Тедеско вернулся к старой схеме с тремя центральными защитниками. Скорее всего это была не столько подстройка под соперника, сколько реакция на предыдущие неудачи: команда слишком мало создавала у чужих ворот, и нужно было что-то менять. За смелость немецкому тренеру – респект.

В схеме 3-4-1-2 Мозес и Айртон, как и осенью, работали по всей бровке, в паре с Кралом в опорной зоне вышел Умяров (Зобнин дисквалифицирован, единственной альтернативой был Хендрикс), а Промес расположился на позиции «десятки». Перевод Квинси в центр – интереснейшее событие, которого все давно ждали.



«Краснодар» ответил составом, сильно пострадавшим из-за травм и дисквалификаций. В нём справа в обороне расположился Ионов, слева – кое-как успевший восстановиться Чернов, центральный дуэт составили Кайо и Сорокин. Мартынович внезапно не попал даже в заявку. В линии атаки потерь меньше, хотя одна очень серьёзная есть уже давно: Берг не играет с 21 февраля.



Тедеско серьёзно скорректировал не только систему, но и все базовые принципы. Во-первых, «Спартак» начал высоко прессинговать как в игровых ситуациях, так и при свободных ударах. Ранее красно-белые редко вступали в коллективный отбор высоко в ситуациях, когда мяч находился у соперника под контролем, гораздо чаще они выстраивались в средний блок. Во-вторых, красно-белые перестали рисковать с розыгрышем мяча через центр и увеличили число вертикальных длинных передач.

Прессинг «Спартака» был настойчивым, хотя «Краснодар» мог лучше преодолевать его

Когда Тедеско выстраивал план на игру, вероятно, он принимал во внимание следующие факторы: у «Краснодара» молодой и неопытный голкипер, недостаточно уверенно играющий ногами, плюс неоптимальные сочетания в обороне. Тот же Кайо не обладает сверхнавыками в начале атаки, а Ионов вообще никогда в карьере этим не занимался.



Поэтому красно-белые изменили зону отбора мяча и сразу же начали давить соперника агрессией. Соболев и Ларссон добегали при прессинге один в один по центральным защитникам, а Промес работал по Газинскому.

прессинг по от ворот

В ситуациях, когда нужно было накрывать вратаря, нападающие так же смело поднимались до него, стараясь двигаться от своего предыдущего оппонента и перекрывая направление короткой передачи (как модно говорить, покрывая защитника «тенью прессинга»). «Краснодар» оказался неготовым к плану «Спартака» и конкретно поплыл: в стартовые 15 минут команда Мусаева постоянно выбивала мяч вперёд под давлением, с трудом выходила вперёд через владение.

прессинг в игровой ситуации

При этом против прессинга «Спартака» можно было сыграть лучше. Например, эпизодически возникали ситуации, когда Промес в чужой опорной зоне оставался в одиночестве против двух соперников, располагался между ними, но «Краснодар» не разыгрывал большинство, а суетился. Также прессингу красно-белых не всегда хватало агрессии: Мозес или Крал могли запаздывать с резким выдвижением на оппонентов, у тех появлялось время на принятие решения, но распоряжались игроки «быков» им плохо.

пример — Промес один в два

После середины первого тайма «Краснодар» попытался адаптироваться к давлению «Спартака». Команда стала создавать тройку в первой стадии атаки за счёт манёвров Газинского. Юрий уходил из опорной зоны и опускался в полуфланг. Промес в таких ситуациях не добегал до него, гости получали возможность спокойно начинать атаки.

пример Газинский адаптировался

Ещё одной проблемой в прессинге «Спартака» стала его эпизодическая несвоевременность. Игроки были ориентированы на агрессивные отборы – и тот же Айртон мог раскрыться в ситуации, когда правильнее было оставаться в зоне. Давление проваливалось, и «Краснодар» убыстрял атаку.

Красно-белые предельно упростили футбол: не разыгрывали мяч внизу, а сразу били вперёд и использовали пространство

Цифры, наглядно характеризующие характер матча: точность передач «Спартака» до перерыва составила 64%, на некоторых отрезках она падала до 60%. Доля длинных передач в первом тайме – невероятные 24%. Это антирекорд красно-белых по сезону по обоим показателям.

Яркий пример – игра Максименко. Из 18 его передач 15 были длинными. Из шести свободных ударов от ворот только самый первый – попытка короткого розыгрыша с защитниками (и то Маслов сразу же вынес вперёд), во всех остальных эпизодах голкипер просто выбивал в борьбу в направлении Соболева. Это противоречит осенним принципам Тедеско, но сейчас «Спартак» перестраховывался, не хотел подставляться и терять мяч в середине, стремился максимально быстро доставить его вперёд.



Отсюда и кошмарные цифры по точности передач.

«Краснодар» слишком рано начал раскрываться. Голы – глупые структурные и индивидуальные ошибки

Очевидная проблема «Краснодара» в этом матче – зона Ионова. Алексей, вынужденно закрывший позицию правого защитника, стал прямым участником двух первых пропущенных голов.



При голе Соболева Ионов позволил выполнить подачу с фланга Умярову – не самому сильному в ведении мяча футболисту. Хотя действия Сорокина здесь ещё более интересны: он внезапно передал фактурного форварда Чернову, а сам остался без прямого оппонента. Кажется, что бороться вверху в таких ситуациях всё-таки проще центральным защитникам.

При втором голе Ионов сделал слишком резкие шаги в сторону мяча. Два варианта: либо Алексей пытался изобрести офсайд, оставив за спиной Соболева (спорное решение), либо он просто ориентировался на мяч и читал передачу Ларссона на Промеса в ноги, а не в зону за спину. Это хрестоматийные действия футболиста группы атаки – и странно было ожидать, что Ионов быстро освоится в новом амплуа без потери качества.

Много вопросов и к общей организации обороны у «Краснодара». Команда слишком рано начала раскрываться и упускала из виду, что сзади у неё оставалось три футболиста – Промес, Соболев и Ларссон. «Три в три» или даже «два в три» — классика для «быков» в этом матче. Например, перед вторым голом Ионов раскрылся в атаку вместе с Черновым, хотя один фланговый защитник должен сужать пространство и страховать зону. Выше Промеса оказались и опорники. Это плохое расположение для предотвращения быстрой атаки. В результате Мозеса было некому встретить (у Сорокина за спиной – Ларссон), и он на рывке поглотил пространство.

Трудности из-за наличия у «Спартака» сразу трёх игроков в атаке преследовали «Краснодар» весь матч – Мусаев так и не адаптировался.

У «Спартака» наблюдались колоссальные проблемы в опорной зоне, типичные для осенней команды

Классическая проблема «Спартака» осенью – плохой контроль опорной зоны из-за структуры. При 5-3-2 трём полузащитникам приходится контролировать всю ширину поля – и это уже сложнее, чем при 4-4-2. Красно-белые же из-за специфичной работы Бакаева оборонялись даже не по 5-3-2, а по 5-2-3, то есть двум опорникам приходилось совсем разрываться.

То же самое мы увидели и в воскресенье: Промес редко опускался в опорную зону, его позиция была сугубо атакующей. Крал и Умяров ожидаемо не покрывали расстояние (тем более суперобъёмного среди них нет), и «Краснодар» получал преимущество в центре в эпизодах, когда выводил мяч вперёд. Особенно большие сложности возникали у «Спартака» при резких разворотах атак с одного фланга на другой и при аутах: два опорника стягивались к одной бровке, а дальняя сторона поля уже пустовала.

«Краснодар» насыщал середину и полуфланги. Из-за нехватки людей в опорной зоне защитники «Спартака» начали выбрасываться

«Краснодар» при атаке грамотно насыщал середину и полуфланги за счёт сужений фланговых полузащитников, поэтому ситуаций с дырами в опорной зоне «Спартака» было много.

Опять же, классика для осеннего «Спартака»: проблемы в опорной зоне приходилось маскировать при помощи агрессивной игры Жиго, покидающего зону. Француз делал это системно, остальные защитники – эпизодически. Проблема в том, что это вносило хаос в линию оборону красно-белых в ситуациях, когда Жиго всё же не успевал сыграть на перехвате.

«Краснодар» создал уйму моментов, и лишь из-за плохой реализации не вернулся в игру до перерыва. Разница между командами была лишь в одном: у «Спартака» были сильные нападающие, а у «быков» их не оказалось.

Промес получил комфортную роль и был активен. Но ему надо сильно прибавлять

Промес получил «роль Бакаева» и по сравнению с первым таймом игры против «Рубина» почувствовал настоящую свободу. Он больше не был заперт у фланга, стягивался в зону мяча, просил его как в ноги, так и в зоны. Вовлечённость Квинси в игру оказалась неплохой: за 71 минуту он выполнил 22 передачи (16 точных), выполнил три обводки (две успешных), нанёс два удара (оба – в створ), отдал три передачи в штрафную и один пас под удар. Также при прессинге Промес дисциплинированно играл по Газинскому и ограничил влияние Юрия на конструктив «Краснодара».

На другой чаше весов – недобегания в средний блок, из-за которых страдала опорная зона, а также многовато потерь в быстрых атаках. Промес минимум три раза мог сыграть точнее, но суетился и быстро терял мяч при попытках обострения. Это достойный, но не идеальный матч спартаковской звезды. В воскресенье на поле было много игроков (Ларссон, Умяров, Соболев), которые действовали ярче и стабильнее.

Во втором тайме наблюдался тот же сценарий: «Спартак» пытался прессинговать, но плохо оборонялся на своей половине

Во втором тайме картина игры не изменилась: «Спартак» всё так же пытался прессинговать, но по-прежнему плохо оборонялся на своей половине. Когда «Краснодар» забил свой гол, снова провалилась опорная зона красно-белых (причём дважды), а усугубил всё неточным выносом Умяров.

Зато в атаке «Спартаку» было действовать всё проще и проще: «Краснодар» раскрывался и начинал терять концентрацию сзади. Третий гол красно-белых – отличная игра Ларссона и эффектный выбег вперёд атакующей тройки.

Четвёртый гол – настоящий организационный хаос «Краснодара»

После четвёртого гола «Спартака» всё закончилось. Эпизод получился аномальным – редко увидишь в профессиональном футболе, когда футболист после чужого углового убегает один на один с центра поля.



Привычное расположение фланговых защитников (если они, конечно, не крутые в воздухе, как Марио) в таких ситуациях — страховка пространства. Она может выполняться на разной высоте. «Краснодар», если соперник не оставляет впереди нападающего, не загоняет защитников в центральный круг. Как правило, оба играют в подборе, но один всё же чуть глубже.

Здесь же единственный игрок, который теоретически способен посоревноваться с Ларссоном в скорости (Ионов), ушёл в высокий подбор к правой стороне поля. Чернов тоже очутился в высоком подборе, он среагировал на отскок и не успел помешать Умярову выбить мяч в зону. Да и вообще левый защитник уже заметно хромал к концу первого тайма, вряд ли стоило рисковать и подниматься высоко. Тем более счёт 3:1 на таком временном отрезке — ещё не приговор.

В итоге получили глупейшую ситуацию, в которой Ларссон соревновался в забеге с Кабелла, имея вдобавок преимущество. Удивительная дезорганизация, сравнимая со знаменитым выходом «Анжи» «три в одного» в матче с тем же «Спартаком» в 2017-м. К сожалению, таких примеров тотальной дезорганизации было слишком много в исполнении обеих команд. Какой-то матч-прикол, где все дружно сошли с ума, зато было весело.

Резюме

После четвёртого гола матч закончился, а с выходом Хендрикса в опорную зону «Спартак» вдобавок стал контролировать опорную зону уже тройкой – и порядка стало побольше. Хотя, сложно говорить о порядке, учитывая, что «Краснодар» к той минуте бросил играть.

6:1 – и смотреть игру было очень весело. Болельщики наверняка получили удовольствие и запомнят матч надолго. Но счёт не должен вводить в заблуждение. Лично мне стыдно и грустно, причём за обе команды. Потому что не понимаю, как с таким уровнем организации можно вообще бороться за что-либо. суммарно две команды нанесли на двоих 35 ударов (19 на 16), из которых 24 — из пределов штрафной площади (13 на 11). Невообразимые цифры, характеризующие качество игры в обороне в исполнении двух соперников.



Я не знаю, о чём может рассказать этот матч, объективной информации слишком мало. То, что Промес и Ларссон умеют разрывать чужую защиту на пространстве, мы и так знали. О том, что схема 3-4-1-2 идеально сработала, говорить тоже не приходится — наоборот, вопросов слишком много.



Единственное, что знаю точно: на дистанции с таким качеством футбола ни «Спартаку», ни «Краснодару» в борьбе за Лигу чемпионов ничего не светит. Сильнее и организованнее выглядят все конкуренты без исключения.



Но спасибо, что всех повеселили.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.