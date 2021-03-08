Уволят ли Мусаева после 1:6 от «Спартака»? «Краснодар» ответил критикам ярким заявлением

После разгромного поражения «Краснодара» от «Спартака» и болельщики, и СМИ вновь подняли тему возможного ухода главного тренера «быков» Мурада Мусаева из клуба. И это логично: «Краснодар» вылетел из Лиги Европы и Кубка России, а в двух матчах возобновившегося сезона РПЛ пропустил восемь голов. Сейчас команда на восьмом месте, а отставание от зоны еврокубков – шесть очков.

«Спартак» и «Краснодар» выдали матч тотальной дезорганизации. Стыдно было за обе команды Счёт не должен вводить в заблуждение: игра вообще ничего не говорит о силе «Спартака».

В такой обстановке вопрос об отставке главного тренера (тем более после поражения со счётом 1:6 от конкурента) – самый логичный и вроде бы своевременный. И отвечать на подобные вопросы Мусаеву уже приходилось – вот так тренер «Краснодара» реагировал на призыв к уходу после поражения от «Зенита» в 14-м туре:



– Я сделал много для клуба за два сезона, мы вышли в Лигу чемпионов. А тем людям, что критикуют, я хочу сказать: о чём вы расскажете внукам в старости? Что вы сделали? Вы только критиковали «Краснодар». Это всё, что останется. Сейчас напряженная обстановка, многие не видят сути. Год назад с «Валенсией» мы пропустили 93-й минуте, когда бежали вперёд, а нам говорили, что «Краснодар» идиоты, так как не встали свиньей. А в Севилье мы играли низко, но подарили сопернику победу. Счет мог бы остаться положительным.



После разгрома от «Спартака» на послематчевой пресс-конференции Мусаеву вновь пришлось вернуться к неприятной теме:



– Команды сегодня не было, в каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат. Болельщики и руководство клуба не заслуживает такой игры.



– Повлияло ли то, что «Спартак» поменял схему?

– Понимали, что «Спартак» все сборы играл в четыре защитника. Но последние два матча они сыграли неудачно, понимали, что они могут вернуться к схеме с тремя защитниками. Но это не так важно, у них всегда впереди два нападающих. Либо два высоких, либо быстрый Промес. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперёд, оставляли зоны, чем «Спартак» хорошо пользовался. Это их сильная сторона.



– Команда вылетела из Кубка России и еврокубков, пропустила шесть от «Спартака». Вы не задумывались о возможной отставке?

– Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить.

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Сегодня на этот вопрос руководство клуба ответило. С заявлением на «Чемпионате», причём достаточно жёстким, выступил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Руководство «быков» вообще произносит программные речи редко, но если и делает это, то ярко и в лоб. В Мусаева клуб продолжает верить:



– Последние результаты команды не впечатляют, всё чаще и настойчивее слышны призывы к решительным действиям со стороны руководства клуба. Что вы можете ответить тем, кто призывает к немедленной отставке Мусаева?

– Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят, – сказал Хашиг, – а нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

В отставке Мусаева нет логики. Галицкий на это не пойдёт Почему «ручной» тренер – это не всегда плохо.

– Так вот, – продолжил Хашиг, – если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой