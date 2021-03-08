У «Барселоны» новый старый президент. Теперь Месси точно останется?

В «Барселоне» официально сменился президент. Главой каталонского клуба избран Жоан Лапорта, уже занимавший этот пост в 2003-2010 годах. На выборах он набрал более 57% голосов, в то время как его главный соперник — Виктор Фонт — получил лишь 32%. Рассказываем, что нужно знать о Лапорте, и как изменится с его приходом «Барселона».

Первый президентство: 12 трофеев, в том числе две победы в Лиге чемпионов

Лапорта является одним из самых успешных президентов в истории «Барсы». При нём каталонцы взяли 12 трофеев за семь лет — больше только у Хосепа Луиса Нуньеса (27) и Хосепа Бартомеу (13). При этом по количеству побед в Лиге чемпионов он и вовсе лучший. За то время, что Лапорта находился во главе клуба, сине-гранатовые дважды выигрывали главный клубный турнир Европы.



Однако, несмотря на все успехи, правление Лапорты не было ровным. Он собрал мощную команду и доверил её молодому Хосепу Гвардиоле, но часто ошибался, в том числе и на трансферном рынке: провальными оказались, например, сделки по Глебу, Чигринскому и Ибрагимовичу. А в 2008 году Жоан получил вотум недоверия — тогда члены правления клуба пытались его свергнуть, но им не хватило всего 6% голосов.



Лапорта в итоге досидел свой второй срок и покинул пост президента «Барсы» в 2010 году. Уже после ухода из клуба его обвиняли в финансовых махинациях (не сходились цифры по доходам). На Жоана и его вице-президентов даже подавали в суд — требовали возместить 25 млн евро — однако судья иск не одобрил.

Предвыборная кампания. Лапорта пообещал вынести «Реал»

Лапорта пробовал вернуться в «Барселону» и раньше. В 2015 году он проиграл выборы Бартомеу, но заявил, что продолжит бороться с текущим режимом в клубе. «О том, чтобы сдаться, не может идти и речи. Мы вынуждены признать поражение, но не согласны с тем путём, по которому идёт «Барса», — говорил Жоан изданию AS.



Осенью 2020 года Лапорта сообщил, что готов снова баллотироваться на пост президента «Барселоны». Чуть позже появилась информация, что именно он является фаворитом на предстоящих выборах.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.

В ходе предвыборной кампании Лапорта разместил свой плакат неподалёку от «Сантьяго Бернабеу» — домашнего стадиона «Реала». Столь оригинальное решение он объяснил следующим образом: «Этот транспарант означает смелость и опыт. Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть в Мадриде».

В планах — оставить Месси и вернуть Гвардиолу

Помимо соперничества с «Реалом» и противопоставления Бартомеу, Лапорта пообещал сохранить в клубе Лионеля Месси. «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы Лео остался в «Барсе», — сказал он журналисту Фабрицио Романо. По слухам, Месси на выборах голосовал именно за Лапорту.



Жоан также планирует сделать упор на клубную академию — то, чего не делал Бартомеу. Кроме того, он намекнул на возможное возвращение Гвардиолы. «Я бы очень хотел, чтобы Пеп вернулся, но теперь он в «Манчестер Сити». Поэтому он должен сам принять решение. Гвардиола является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы, чтобы он снова тренировал команду», — заявил Лапорта в мае 2020 года.



Гвардиола, кстати, уже поздравил Лапорту с победой на выборах. «Поздравляю, Жоан! Поздравляю, Президент! Да здравствует «Барса»!» — написал Гвардиола в своём «твиттере». К поздравлениям присоединился также Карлес Пуйоль, бывший капитан каталонского клуба.

С такой поддержкой Лапорте будет легче вернуть «Барселону» на прежний уровень. Ориентир – его первый президентский срок.