У «Барселоны» новый старый президент. Теперь Месси точно останется?

В «Барселоне» официально сменился президент. Главой каталонского клуба избран Жоан Лапорта, уже занимавший этот пост в 2003-2010 годах. На выборах он набрал более 57% голосов, в то время как его главный соперник — Виктор Фонт — получил лишь 32%. Рассказываем, что нужно знать о Лапорте, и как изменится с его приходом «Барселона».
Первый президентство: 12 трофеев, в том числе две победы в Лиге чемпионов
Лапорта является одним из самых успешных президентов в истории «Барсы». При нём каталонцы взяли 12 трофеев за семь лет — больше только у Хосепа Луиса Нуньеса (27) и Хосепа Бартомеу (13). При этом по количеству побед в Лиге чемпионов он и вовсе лучший. За то время, что Лапорта находился во главе клуба, сине-гранатовые дважды выигрывали главный клубный турнир Европы.
Однако, несмотря на все успехи, правление Лапорты не было ровным. Он собрал мощную команду и доверил её молодому Хосепу Гвардиоле, но часто ошибался, в том числе и на трансферном рынке: провальными оказались, например, сделки по Глебу, Чигринскому и Ибрагимовичу. А в 2008 году Жоан получил вотум недоверия — тогда члены правления клуба пытались его свергнуть, но им не хватило всего 6% голосов.
Лапорта в итоге досидел свой второй срок и покинул пост президента «Барсы» в 2010 году. Уже после ухода из клуба его обвиняли в финансовых махинациях (не сходились цифры по доходам). На Жоана и его вице-президентов даже подавали в суд — требовали возместить 25 млн евро — однако судья иск не одобрил.
Предвыборная кампания. Лапорта пообещал вынести «Реал»
Лапорта пробовал вернуться в «Барселону» и раньше. В 2015 году он проиграл выборы Бартомеу, но заявил, что продолжит бороться с текущим режимом в клубе. «О том, чтобы сдаться, не может идти и речи. Мы вынуждены признать поражение, но не согласны с тем путём, по которому идёт «Барса», — говорил Жоан изданию AS.
Осенью 2020 года Лапорта сообщил, что готов снова баллотироваться на пост президента «Барселоны». Чуть позже появилась информация, что именно он является фаворитом на предстоящих выборах.
В ходе предвыборной кампании Лапорта разместил свой плакат неподалёку от «Сантьяго Бернабеу» — домашнего стадиона «Реала». Столь оригинальное решение он объяснил следующим образом: «Этот транспарант означает смелость и опыт. Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть в Мадриде».
В планах — оставить Месси и вернуть Гвардиолу
Помимо соперничества с «Реалом» и противопоставления Бартомеу, Лапорта пообещал сохранить в клубе Лионеля Месси. «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы Лео остался в «Барсе», — сказал он журналисту Фабрицио Романо. По слухам, Месси на выборах голосовал именно за Лапорту.
Жоан также планирует сделать упор на клубную академию — то, чего не делал Бартомеу. Кроме того, он намекнул на возможное возвращение Гвардиолы. «Я бы очень хотел, чтобы Пеп вернулся, но теперь он в «Манчестер Сити». Поэтому он должен сам принять решение. Гвардиола является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы, чтобы он снова тренировал команду», — заявил Лапорта в мае 2020 года.
Гвардиола, кстати, уже поздравил Лапорту с победой на выборах. «Поздравляю, Жоан! Поздравляю, Президент! Да здравствует «Барса»!» — написал Гвардиола в своём «твиттере». К поздравлениям присоединился также Карлес Пуйоль, бывший капитан каталонского клуба.
С такой поддержкой Лапорте будет легче вернуть «Барселону» на прежний уровень. Ориентир – его первый президентский срок.
- 8 марта 2021
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