Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Зенит» забыл привезти форму на матч с «Рубином», реакция болельщиков

Сергей Семак
Павел Прохоров
«Зенит» забыл взять форму на игру. Как такое может быть?
Рассеянность администраторов стоила клубу нескольких миллионов!
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Курьёзный и редкий момент произошёл перед матчем «Зенита» с «Рубином»: администраторы клуба забыли привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов. Вариант с отменой или переносом матча не рассматривался, поэтому санкт-петербургской команде пришлось заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы в Казань доставили экипировку. Такой чартер обойдётся «Зениту» примерно в 2-4 млн рублей. Забывчивость клуба породила массу шуток в «Твиттере» и Интернете.

Реакция болельщиков

Клуб отреагировал с юмором.

Но в выездной.

Если бы «Зенит» играл под руководством Спаллетти.

Легендарный вопрос.

Многие вспомнили школьные времена.

Поле подводит.

Лунёв с синяком под глазом.

Ещё одна шутка из школы.

Что спасёт «Зенит» в Казани? У Слуцкого большие проблемы
Теперь у тренера мало шансов сдержать своего друга Дзюбу.

Реакция читателей «Чемпионата»

@i-legenda-loko: «Пенсионеры России оплатят».

@marston: «На случай поражения у Семака будет железная отмазка – «Зенит» просто был не в форме».

@kogtevran: «Купили бы комплекты ВК «Зенит-Казань», дешевле было бы».

@Fulham1881white: Ну так, «эффективные менеджеры» теперь повсюду, во всех сферах».

«Зенит» выиграет три Кубка УЕФА за 10 лет». Куда пропал экс-президент РФС Фурсенко
У него были грандиозные планы – вплоть до победы на чемпионате мира!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021