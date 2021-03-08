«Зенит» забыл взять форму на игру. Как такое может быть?

Курьёзный и редкий момент произошёл перед матчем «Зенита» с «Рубином»: администраторы клуба забыли привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов. Вариант с отменой или переносом матча не рассматривался, поэтому санкт-петербургской команде пришлось заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы в Казань доставили экипировку. Такой чартер обойдётся «Зениту» примерно в 2-4 млн рублей. Забывчивость клуба породила массу шуток в «Твиттере» и Интернете.
Реакция болельщиков
Клуб отреагировал с юмором.
Но в выездной.
Если бы «Зенит» играл под руководством Спаллетти.
Легендарный вопрос.
Многие вспомнили школьные времена.
Поле подводит.
Лунёв с синяком под глазом.
Ещё одна шутка из школы.
Реакция читателей «Чемпионата»
@i-legenda-loko: «Пенсионеры России оплатят».
@marston: «На случай поражения у Семака будет железная отмазка – «Зенит» просто был не в форме».
@kogtevran: «Купили бы комплекты ВК «Зенит-Казань», дешевле было бы».
@Fulham1881white: Ну так, «эффективные менеджеры» теперь повсюду, во всех сферах».
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