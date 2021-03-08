«Зенит» забыл взять форму на игру. Как такое может быть?

Курьёзный и редкий момент произошёл перед матчем «Зенита» с «Рубином»: администраторы клуба забыли привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов. Вариант с отменой или переносом матча не рассматривался, поэтому санкт-петербургской команде пришлось заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы в Казань доставили экипировку. Такой чартер обойдётся «Зениту» примерно в 2-4 млн рублей. Забывчивость клуба породила массу шуток в «Твиттере» и Интернете.

Реакция болельщиков

Клуб отреагировал с юмором.

Но в выездной.

Если бы «Зенит» играл под руководством Спаллетти.

Легендарный вопрос.

Многие вспомнили школьные времена.

Поле подводит.

Лунёв с синяком под глазом.

Ещё одна шутка из школы.

Что спасёт «Зенит» в Казани? У Слуцкого большие проблемы Теперь у тренера мало шансов сдержать своего друга Дзюбу.

Реакция читателей «Чемпионата»

@i-legenda-loko: «Пенсионеры России оплатят».



@marston: «На случай поражения у Семака будет железная отмазка – «Зенит» просто был не в форме».



@kogtevran: «Купили бы комплекты ВК «Зенит-Казань», дешевле было бы».



@Fulham1881white: Ну так, «эффективные менеджеры» теперь повсюду, во всех сферах».