Невероятный матч в Казани! Гол Макарова «Зениту» – волшебство

Безвыигрышная серия «Зенита» в 2021 году продлилась до трёх матчей. «Рубин» Леонида Слуцкого во второй раз в этом сезоне РПЛ переиграл «Зенит». В невероятном, нетипичном для чемпионата России матче чемпион умудрился пропустить и не забить пенальти в компенсированное время!

Что спасёт «Зенит» в Казани? У Слуцкого большие проблемы Теперь у тренера мало шансов сдержать своего друга Дзюбу.

Мы писали перед этой встречей о кадровых проблемах команды Слуцкого. Под вопросом было участие в матче сразу десяти игроков «Рубина». Один из них – экс-зенитовец Леон Мусаев всё-таки попал в основу казанцев, а ещё двое остались в запасе – Александр Зуев и новичок Михаил Костюков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в свою очередь не мог рассчитывать на четверых: Михаила Кержакова, Юрия Жиркова, Себастьяна Дриусси и Малкома. Аргентинец с бразильцем продолжаются тренироваться по индивидуальной программе.

Подготовка к матчу – синоним слова «безалаберность». Игра прошла без использования офсайдных линий VAR из-за несоблюдения регламента службами стадиона. А вот «Зенит», как сообщил «Бизнес Online», забыл взять с собой комплекты игровой формы, поэтому санкт-петербургскому клубу пришлось заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань (его стоимость оценивается в 2-4 млн рублей).

Мусаев, впрочем, сыграл всего 17 минут. Полузащитник получил травму, на которую было страшно смотреть – он разбил лицо, врезавшись в своего одноклубника Филипа Уремовича. Пожалуй, в этом эпизоде ошибся сам Леон, который должен был дать сыграть по мячу хорвату, а он спровоцировал столкновение.

Все ждали, что у правого защитника «Зенита» и сборной России Вячеслава Караваева будет проблемы в противостоянии на фланге с Хвичей Кварацхелией. Но, как ни удивительно, сложности возникали у самого Кварацхелии против Караваева. Особенно в начале матча, когда три подключения Вячеслава завершались голевыми моментами у ворот Юрия Дюпина. Не секрет, что игра без мяча – слабость грузинского вингера. Хвича и сам не успевал назад за зенитовцем, и не передавал его защитнику Илье Самошникову. В то же время гости за счёт коллективных усилий в целом справлялись с Кварацхелией: Караваева старались не оставлять один в один с юрким оппонентом, страховали. К тому же поле сильно ограничивало Хвичу с точки зрения работы с мячом.

«Зенит» в первом тайме создал намного больше. Караваев и Дуглас Сантос давали ширину в атаке, переигрывая своих оппонентов, санкт-петербуржцы зачастую забирали подборы. Один только Сердар Азмун имел три убойных момента, дважды попал в штангу. Гости за 45 минут нанесли девять ударов, а хозяева только пять (в створ – по три). Но блестяще играл Дюпин: голкипер тащил всё!

Ключевой эпизод тайма – пенальти в ворота «Зенита». Мяч отлетел в руку Далеру Кузяева от ноги, тем не менее Сергей Карасёв после подсказки ассистентов с VAR указал на «точку». Москвич очень долго изучал повтор. Кажется, судьи уже сами не понимают, как им поступать в подобных ситуациях. Рука Кузяева не сильно отличалась от вчерашней руки Наиля Умярова в матче с «Краснодаром». Спартаковец тоже увеличил площадь тела, сделав движение рукой, однако тогда арбитры решили, что она – в естественном положении.

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Счёт был не по игре, но Семаку, который возмущался назначением пенальти и разговаривал в перерыве с Карасёвым, оставалось только принять ситуацию такой, какая она есть. И внести коррективы в перерыве, чтобы команда спасла игру. Хотя главное – реализацию моментов, – ни один тренер за 15 минут в раздевалке не поправит. Это вопрос мастерства футболистов. Его, бывает, не хватает в РПЛ даже у «Зенита».

Во втором тайме у «Зенита» стало ещё больше забросов на пару центрфорвардов Азмун – Дзюба, которые играли по створу и сохраняли короткое расстояние между собой. Кроме того, постоянно включался в атаку Ярослав Ракицкий. Очевидно, расчёт делался на фантастическую левую ногу центрального защитника: Ракицкий и пас вырезать может, и пробить. Тем не менее до 74-й минуты «Рубин» справлялся с давлением сине-бело-голубых. Впечатляла работа Костюкова: штатный форвард очень полезно действовал на позиции опорного полузащитника, превращаясь в дополнительного игрока и в собственной штрафной.

В конце концов, «Зенит» всё-таки забил с передачи Ракицкого со штрафного. Азмун наконец-то использовал свой шанс, продавив Костюкова. После этого Ракицкий получил повреждение и был заменён, правда, сам украинец остался очень недоволен этим решением штаба, предъявлял претензии тренерам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Что это был за матч! Боевой, зрелищный, с сумасшедшей интригой до финального свистка. На последних минутах «Зенит» висел на воротах Дюпина (итоговый счёт ударов – 11:21, в створ – 4:7), а «Рубин», насколько хватало сил, угрожал контрвыпадами. И в компенсированное время вингер хозяев Макаров забил волшебный гол, оставив в дураках опытных Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса. Такому дриблингу позавидует даже Хвича.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Но и на голе Макарова игра не закончилась. В заключительной атаке «Зенита» Карл Старфельт на эмоциях совершил глупый фол в своей штрафной, ударив ногой в живот Алексея Сутормина. Этот пенальти не вызывал никаких сомнений, и Карасёв после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый. Дзюба должен был вытащить чемпиона, но, как и в игре первого круга, порадовал своего друга Слуцкого. Центрфорвард – антигерой игры (в целом неудачной для него: всего один удар за 90 минут), а Дюпин – звезда вечера.

Зачем пижонски катить мяч, Артём, когда требуется просто пробить надёжно?