«Против Макарова действовали переодетые дрессированные еноты». Фанаты – о матче в Казани

«Рубин» и «Зенит» подарили самый эмоциональный матч этого года в чемпионате России. Игры РПЛ давно не радовали болельщиков ярким футболом, а в этом туре наградили сполна. Сначала «Спартак» отправил шесть мячей в ворота «Краснодара», а сегодня «Рубин» и «Зенит» не дали заскучать. Эмоции фанатов российского футбола после невероятного матча в Казани.
Семак не отобрал ни очка в этом сезоне у Слуцкого.
Более того.
Шутки про форму до сих пор актуальны.
Эмоции победителей.
И фото.
Чемпионская гонка жива!
Реакция «Твиттера» «Рубина» на победный гол.
Никто не ждал такого от игрока «Рубина».
Незабываемый!
Пятый гол в сезоне.
Не катнул.
Самый печальный пост «Зенита».
Сделали красиво.
Ловрену должно быть обидно.
Несколько слов о герое матча.
Огненный матч должен увеличить число болельщиков на стадионах.
Ну и последнее.
- 8 марта 2021
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