«Против Макарова действовали переодетые дрессированные еноты». Фанаты – о матче в Казани

«Рубин» и «Зенит» подарили самый эмоциональный матч этого года в чемпионате России. Игры РПЛ давно не радовали болельщиков ярким футболом, а в этом туре наградили сполна. Сначала «Спартак» отправил шесть мячей в ворота «Краснодара», а сегодня «Рубин» и «Зенит» не дали заскучать. Эмоции фанатов российского футбола после невероятного матча в Казани.

Невероятный матч в Казани! Гол Макарова «Зениту» – волшебство Артём Дзюба стал антигероем игры чемпиона с «Рубином».

Семак не отобрал ни очка в этом сезоне у Слуцкого.

Более того.

Шутки про форму до сих пор актуальны.

Эмоции победителей.

И фото.

Чемпионская гонка жива!

Реакция «Твиттера» «Рубина» на победный гол.

Никто не ждал такого от игрока «Рубина».

Незабываемый!

Пятый гол в сезоне.

Не катнул.

Самый печальный пост «Зенита».

Сделали красиво.

Ловрену должно быть обидно.

Несколько слов о герое матча.

Огненный матч должен увеличить число болельщиков на стадионах.

Ну и последнее.