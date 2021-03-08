«Карасёв очень хотел назначить пенальти!» Разбор судейства в игре «Рубин» – «Зенит»

После поражения «Зенита» от «Рубина» в Казани у многих болельщиков в соцсетях возникли вопросы к работе главного арбитра матча Сергея Карасёва. Судьбу матча во многом решили именно судейские моменты: первый гол «Рубин» забил с пенальти, при счёте 1:1 на 81-й минуте игроки гостей требовали у Карасёва назначить 11-метровый удар в ворота «Рубина», а уже в дополнительное время «Зенит» мог спасти игру – и тоже с помощи пенальти.

Главный тренер гостей Сергей Семак после матча назвал судейство неоднозначным, а вот у Леонида Слуцкого вопросов к Карасёву не возникло. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, проанализировал все спорные моменты работы Карасёва.

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Слово Федотову.

36-я минута: попадание мяча в руку игрока «Рубина» и пенальти в ворота «Зенита» после этого

– После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.



У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему так долго сам Карасёв смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение.



Что касается того, что перед этим мяч попал в руку игроку «Рубина», то в этом эпизоде Карасёв дал принцип преимущества. Он посчитал, что Азмун сфолил на игроке хозеяев, поэтому игрок «Рубина» и упал на мяч, коснувшись его рукой. Карасёв даже показал рукой в сторону, давая понять про принцип преимущества.



Но даже если бы это была рука, то это не игра в атаке – игрок отдал один пас, потом ещё один, и ещё – это не незамедлительно забитый гол.

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81-я минута: попадание мяча в руку защитнику «Рубина» Уремовичу

– Рука у Уремовича находилась в естественном положении, она была прижата к корпусу. Мяч попал в руку, но он ей не играл. Решение Карасёва продолжить игру правильное.

93-я минута: пенальти в ворота «Рубина»

– Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет.