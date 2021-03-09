Популист, обманщик, гений, спаситель. Что новый президент даст «Барселоне»

За три недели до выборов президента «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что с ним клуб сможет позволить себе купить кого угодно. «Мбаппе или Холанд? Со мной в качестве президента «Барса» сможет подписать самых интересных игроков на рынке. И не забывайте о Месси! Чтобы сохранить его, нужно подготовить очень конкурентное в спортивном плане предложение».

За две недели до выборов он сказал, что это из-за его успехов президент «Реала» Флорентино Перес подал в отставку в 2006 году. И пообещал повторить: «Когда я был президентом, «Реал» не выигрывал Лигу чемпионов. Обещаю приложить все усилия, чтобы добиться этого снова».

За неделю до голосования Лапорта сказал: «Уверен, что Месси не останется в клубе, если выборы выиграю не я».

Если не знать его предыстории в «Барселоне», может показаться, что этот человек – просто лютый популист, которому всё равно, что говорить. С другой стороны – если вспомнить всю предысторию, лучше не становится. В 2003 году, когда Лапорта участвовал в выборах в первый раз, он был аутсайдером. Все ждали победы Луиса Бассата, его поддерживали важные для клуба фигуры, включая Пепа Гвардиолу, которому был обещан пост спортивного директора. Но Лапорта сделал заявление, которым поднял цунами хайпа и перевернул голосование. Он пообещал привести в «Барселону» Дэвида Бекхэма, если победит на выборах. Он победил, набрав 51%. А Бекхэм перешёл в «Реал».

Лапорта не просто похож на популиста – он и есть популист. Но это необязательно плохо. Главное, чтобы это не было единственным и определяющим качеством.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Чтобы выиграть выборы, не нужно иметь лучшую программу. Нужно лучше всех обещать. А ещё лучше – вызывать позитивные эмоции без конкретных обещаний, если получится. В последние месяцы Лапорта называл Месси в каждом своём интервью, закрепляя связь между собой и Лео в глазах избирателей. Он постоянно упоминал Йохана Круиффа – почти святого в Каталонии – и его наследие, закрепляя связь Йоханом и собой, и даже сказал, что сделает спортивным директором Йорди Круиффа. Он постоянно напоминал об историческим сезоне 2008/09, когда команда выиграла шесть трофеев за год, вызывая у болельщиков приятные воспоминания, связанные лично с ним.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Можно сказать, что он говорил о прошлом больше, чем о будущем. Что он манипулировал эмоциями людей, чтобы выиграть (хотя кто так не делает?), но он выиграл. Теперь слов будет недостаточно, так почему у болельщиков действительно есть повод радоваться, что президентом стал именно Лапорта?

Что Лапорта может дать «Барселоне»

В последние годы «Барселона» существовала по принципу «лишь бы чего не вышло». Жозеп Бартомеу получил сильнейшую команду и полагался на силу инерции. Некоторое время этого хватало, но потом всё развалилось. Дать шанс молодым игрокам из «Ла Масии» — это риск, это поступок. Значит, исключается. Расстаться с возрастными легендами – или хотя бы с кем-то из них. Или хотя бы уменьшить зависимость команды от сразу нескольких возрастных футболистов – это тоже поступок. Тоже исключается. Так команда заморозилась в одном бесконечном моменте, отрицая старение лидеров, и несбалансированный состав, и даже утрату игровой идентичности.



Инерционный путь исчерпал себя даже не сейчас, а ещё раньше. А сейчас клубу необходимы большие решительные шаги. И вот тут Лапорта будет на своём месте.



Он может обещать что угодно – но важно то, что мы о нём уже знаем по его поступкам. А знаем мы вот что: у него есть идеи о том, какой должна быть команда, идеи о стиле игры и составе. И есть характер, чтобы предпринимать большие решительные шаги.



В 2008 году Лапорта приехал к Гвардиоле, чтобы сообщить, что хочет сделать его новым главным тренером, прямо в больницу: жена Пепа в тот день родила дочь. «У тебя яиц не хватит это сделать», — ответил Пеп на предложение (правда, это известно со слов Лапорты). У Гвардиолы не было опыта, а на пост претендовал лучший на тот момент тренера в мире – Жозе Моуринью, совет директоров был за него. Но через месяц Пеп возглавил команду.



Кандидатуру Гвардиолы Лапорта протолкнул с помощью Круиффа и спортивного директора Чики Бегиристайна. Да, Лапорта вернул Круиффу влияние в клубе и сделал его советником.

Он научил меня любить футбол. На смерть Йохана Круиффа Йохан Круифф играл в футбол задолго до моего рождения, но именно благодаря ему я и моё поколение учимся любить и понимать игру.

О Бегиристайне тоже нужно кое-что сказать. «Назначить Бегиристайна спортивным директором было мои лучшим решением как президента «Барселоны». Он умён, всегда принимает взвешенные решения, глубоко понимает футбол и никому не даёт вмешиваться в свою сферу ответственности. А главное, он очень честен. Такому человеку можно доверять».

Что ещё важнее, Бегиристайн дружит с Гвардиолой. Говоря об успехах последнего в «Ман Сити», мы одновременно говорим об успехах Чики. «Если бы Бегиристайн работал в «Челси», я бы, наверное, оказался в «Челси», — сказал Гвардиола через некоторое время после того, как стал тренером «Сити». Бегиристайн – пример того, как важно подбирать правильных людей на управленческие должности. А его карьеру запустил Лапорта, и это серьёзная причина доверять его умению находить кадры.



Возвращаясь в 2008 год – тогда Лапорте удалось принять неожиданное и даже революционное решение, которое привело к успеху. Но даже если бы Гвардиола не добился успеха, это бы не преуменьшило смелость самого его назначения. Это было действительно смело.



Смелые решения – вообще рутина Лапорты. Когда он только стал президентов в 2003 году, клуб был в состоянии хаоса: тренеры менялись каждый год, прежний президент подал в отставку посреди сезона на фоне новостей о финансовых махинациях, долги росли, а на поле не осталось даже намёка на фирменный стиль. Немного напоминает последний сезон, не правда ли?

Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул Список длинный.

Так вот, в 2003-м после выборов нужно было определиться с тренером. Фаворитом считали Луиша-Фелипе Сколари, который незадолго до того выиграл с Бразилией чемпионат мира. Но Лапорта доверился Круиффу, который посоветовал Франка Райкарда.



У Райкарда был минимальный опыт: пара лет в сборной и сезоне в роттердамской «Спарте». Зато он ставил футбол, традиционно любимый в Каталонии. И Лапорта пригласил его. А вместо Бекхэма купил Роналдиньо.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В первый год президентства Лапорты «Барселона» не только купила семь новых игроков, но и рассталась с 13-ю. Это был старт большой чистки, под которую попали многие известные имена: Хуан Рикельме, Патрик Андерсон, Франк де Бур. В следующем году из «Барселоны» ушли Филипп Коку, Микаэль Райцигер, Патрик Клюйверт и Луис Гарсиа. Тех, кого не могли продать, отпускали бесплатно.

Клуб последовательно придерживался одной и той же тактики: сокращать количество легионеров, покупать только растущих звёзд с большим потенциалом и большой же ликвидностью, а пополнять состав за счёт академии. В первые два года были куплены, кроме Роналдиньо, например, Людовик Жюли, Рафа Маркес, Самуэль Это‘о.

Через пять лет, после двух чемпионств и одной выигранной Лиги чемпионов, когда цикл Райкарда исчерпал себя, Лапорта снова поставил на молодёжь. Не только на Гвардиолу, но и на Месси, ради которого пришлось убрать Роналдиньо. И на Бускетса с Пике, у которых к тому моменту практически не было опыта во взрослом футболе (Пике провёл несколько матчей в АПЛ за «МЮ», но был глубоко запасным). И снова получилось удачно, даже ещё удачнее.

А какая у нового президента программа?

Такие сказки, как «Барселона»-2009, случаются раз в поколение, поэтому ждать от Лапорты чудес точно не нужно. Но от него можно ждать серьёзного омоложения команды. И возврата к более традиционному стилю игры. И приглашения тренера со смелыми современными идеями. И заодно реорганизации работы со спонсорами.



В первый приход Лапорта занялся реформированием клуба по трём направлениям: спортивному, общественному и финансовому. За каждое направление отвечал директор с широкими полномочиями. Сейчас можно ожидать новой реорганизации, потому что Лапорта уже успел сказать, что клуб недостаточно работает над привлечением спонсоров.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.

Сейчас в своей программе Лапорта указал, что видит 35 направлений, по которым можно вести коммерческую деятельность – то есть находить новых партнёров. Так же он собирается брать заём у государства – краткосрочный, чтобы получить время на увеличение доходов. И, естественно, реконструировать «Ноу Камп» и окружающее пространство. Этот пункт был у всех кандидатов в президенты.

С миллиардным долгом, сократившимся доходом и раздутой зарплатной ведомостью «Барселона» действительно находится в тяжёлой ситуации, даже если не смотреть на возраст главных игроков и на скамейку запасных. И даже если считать футбол Роналда Кумана эталоном стиля. Но чтобы выбраться из этой ситуации, важно не количество направлений для коммерческой деятельности – будет или 35 или 28 – а видение пути развития. Оно у Лапорты есть, он доказывал это с 2003 года по 2010-й. Можно обмануть и не привезти Бекхэма, но его значение для клуба в итоге определило не это, а 12 больших трофеев за семь лет.

***

Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Хаита о европейском футболе. Там больше его материалов: посты, статьи, видео и подкасты.