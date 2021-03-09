«Жадина, покати Головину на пустые ворота!» Россиянин не готов играть все 90 минут?

После поражения от «Страсбура» Нико Ковач сделал шесть перестановок в стартовом составе. Не нашлось места в основе на кубковое дерби с «Ниццей» и Головину. После хет-трика в ворота «Нима» Александр лишь однажды за пять матчей вышел на поле с первых минут. Впрочем, серьёзных проблем с соседской «Ниццей» подопечные Ковача не испытали.

У Головина — хет-трик! Так мощно русские во Франции ещё не выступали Полузащитник поучаствовал во всех голах своего клуба.

Ноль ударов «Ниццы»

Обе команды начали матч с высокой интенсивностью, не давали возможности убежать в контратаку и успевали накрывать закрывать свободные зоны. На 18-й минуте у Балло-Туре была возможность открыть счёт, но его удар пришёлся по центру ворот — Бенитес был начеку. Монегаски чаще пытались создавать моменты через левый фланг, активно используя Фолланда и Балло-Туре. Командные взаимодействия принесли результат — передачу Фабрегаса замкнул Фолланд.

Замена Чуаэми на 37-й минуте изменила ход игры в оставшееся время. И если до этого «Ницца» больше действовала вторым номером, то после замены хозяева взяли мяч под свой контроль. Ни одного удара за первые 45 минут хозяева так и не нанесли. Примечательно, что в прошлом матче «Ницца» за первый тайм нанесла три удара против 11 у «Нима».

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Интенсивный футбол

Во втором тайме владение мячом вновь перешло к «Монако», но «Ницца» уже стала играть более агрессивно, активно прессингуя на чужой половине поля. «Орлята» за 25 минут второго тайма дважды пробили, но не в створ. «Ницца» быстрыми передачами пыталась запутать соперника и подобраться к воротам «Монако», но гости всё перекрывали и ничего не дали создать противнику. За 15 минут до конца матча отличная возможность увеличить разрыв в счёте была у Йоветича, но он промахнулся.

Головин вышел только на 80-й минуте и расположился в центре поля, иногда смещаясь вправо. Выход российского полузащитника и Каю Энрике освежили игру монегасков. Сначала Головин сильно покатил на Йоветича, но тот не успел к мячу. Получился то ли полупас, то ли полуудар. Затем момент был у Стефана, но «Ниццу» выручил Бенитес, а Йоветич пожадничал и не отдал Головину мяч на пустые ворота.

Увеличить разрыв в счёте гостям удалось на 87-й минуте. В ходе затяжной атаки мяч чуть не отлетел в сетку рикошетом от Головина, а увенчал штурм «Монако» мощным ударом в притирку со штангой Агилар. Довести матч до разгрома мог Бадьяшиль — Бенитес в фантастическом прыжке парировал удар. К своему голу была близка и «Ницца», но на помощь защитникам пришёл Маецкий, потащивший удар головой Амина Гуири.

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Александр Головин провёл на поле 10 минут и отметился единственным ударом мимо ворот. Нико Ковач до сих пор не предоставил российскому полузащитнику все 90 минут.

Болельщики об игре Головина

Один из поклонников «Монако» задался риторическим вопрос. «Головин в страсбурском стиле?».

«Выйдет ли Головин из своей страсбургской дремоты?»

«Головин разозлился на Йоветича».

«Йоветич, жадина, покати Головину на пустые ворота!»