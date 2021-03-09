«Игра Миранчука вселяет надежду». Что пишут фанаты о россиянине после матча с «Интером»

8 марта состоялся матч между «Интером» и «Аталантой». Помимо турнирных интриг внутри Серии А, встреча интересовала нас ещё и тем, как выступит российский полузащитник Алексей Миранчук.
К сожалению, он остался в запасе и появился на поле лишь на 73-й минуте. Понравилось это далеко не всем.
«Кто, чёрт возьми, этот Коваленко? И где Миранчук? Боюсь, что нам придётся тяжело ещё и без Муриэля».
«Сколько команд в Серии А имеют такую линию атаки? В запасе Муриэль, Миранчук, Иличич и Пашалич».
Кое-кто вспомнил, что Миранчук результативно вышел на замену в матче первого круга между «Интером» и «Аталантой».
«Алексей, кстати, сравнял счёт в первом матче».
«Только не Миранчук, только не снова».
В запасе остался и Йосип Иличич, один из лидеров команды.
«Иличич не готов на все 100%, но он должен повести за собой команду. Сейчас важнейший отрезок сезона. Он на голову выше Малиновского и Миранчука».
Фамилия российского хавбека вызвала у некоторых интересную ассоциацию.
«Я теперь не могу называть Миранчука по фамилии. Для меня он пикачу!»
Алексей провёл на поле чуть больше 20 минут и не получил оценку за матч.
Он не смог отличиться результативными действиями, зато ему удалось проявить себя в обороне.
«Алексей Миранчук совершил пять отборов — никто из игроков не сделал и больше трёх отборов за весь матч. Россиянин вышел со скамейки на 73-й минуте».
«Аталанта» имела шансы на то, чтобы сравнять счёт, но в итоге уступила (0:1). Что же касается Миранчука и его адаптации, то один из фанатов предположил, что ему удобнее действовать ближе к атаке.
«Возможно, схема «Локомотива» сбила нас с толку, и Миранчук на самом деле больше нападающий, чем полузащитник. Это отчасти может объяснить его сложную адаптацию в Бергамо, хотя его игра вселяет надежду».
Адаптация Миранчука действительно затянулась. Алексею пока так и не удалось закрепиться в основе, несмотря на полезные действия при выходах на замену. А в те редкие случаи, когда он появляется в стартовом составе, его практически всегда меняют. В России уже завели шуточный твиттер-аккаунт под названием «Сыграл ли Миранчук 90 минут?»
- 9 марта 2021
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