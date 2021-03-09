Алексей появился на 73-й минуте и стал лучшим игроком встречи по количеству отборов.

«Игра Миранчука вселяет надежду». Что пишут фанаты о россиянине после матча с «Интером»

8 марта состоялся матч между «Интером» и «Аталантой». Помимо турнирных интриг внутри Серии А, встреча интересовала нас ещё и тем, как выступит российский полузащитник Алексей Миранчук.

Дайте Миранчуку больше времени! «Аталанте» не хватило креатива в матче с лидером Российский легионер сыграл с «Интером» всего 20 минут.

К сожалению, он остался в запасе и появился на поле лишь на 73-й минуте. Понравилось это далеко не всем.



«Кто, чёрт возьми, этот Коваленко? И где Миранчук? Боюсь, что нам придётся тяжело ещё и без Муриэля».

«Сколько команд в Серии А имеют такую линию атаки? В запасе Муриэль, Миранчук, Иличич и Пашалич».

Кое-кто вспомнил, что Миранчук результативно вышел на замену в матче первого круга между «Интером» и «Аталантой».



«Алексей, кстати, сравнял счёт в первом матче».

«Только не Миранчук, только не снова».

В запасе остался и Йосип Иличич, один из лидеров команды.



«Иличич не готов на все 100%, но он должен повести за собой команду. Сейчас важнейший отрезок сезона. Он на голову выше Малиновского и Миранчука».

«Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!» В «Аталанте» разгорается новый конфликт Шансы Миранчука на место в основе растут?

Фамилия российского хавбека вызвала у некоторых интересную ассоциацию.



«Я теперь не могу называть Миранчука по фамилии. Для меня он пикачу!»

Алексей провёл на поле чуть больше 20 минут и не получил оценку за матч.

Он не смог отличиться результативными действиями, зато ему удалось проявить себя в обороне.



«Алексей Миранчук совершил пять отборов — никто из игроков не сделал и больше трёх отборов за весь матч. Россиянин вышел со скамейки на 73-й минуте».

«Аталанта» имела шансы на то, чтобы сравнять счёт, но в итоге уступила (0:1). Что же касается Миранчука и его адаптации, то один из фанатов предположил, что ему удобнее действовать ближе к атаке.



«Возможно, схема «Локомотива» сбила нас с толку, и Миранчук на самом деле больше нападающий, чем полузащитник. Это отчасти может объяснить его сложную адаптацию в Бергамо, хотя его игра вселяет надежду».

Адаптация Миранчука действительно затянулась. Алексею пока так и не удалось закрепиться в основе, несмотря на полезные действия при выходах на замену. А в те редкие случаи, когда он появляется в стартовом составе, его практически всегда меняют. В России уже завели шуточный твиттер-аккаунт под названием «Сыграл ли Миранчук 90 минут?»