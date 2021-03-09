«Если Слуцкий уйдёт, то только в «Реал»! Победа над «Зенитом» — новый плюс в карму тренеру

Вчерашний матч «Рубина» с «Зенитом» стал ещё одним доказательством того, что казанцы в этом сезоне отлично справляются с лидерами. Команда уже обыграла ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и нынешнего чемпиона — «Зенит». Матч в Казани по праву называют одним из лучших в РПЛ в этом сезоне. «Рубин» рвётся в еврокубки, а генеральный директор Рустем Сайманов говорит об особой «химии» в команде:

«Боевая игра, — начинает Самайнов. — Поле, к сожалению, не дало возможности показать футбол. Мы всё-таки хотим играть комбинационно и быстро: даже на тренировках поливаем вторую половину поля, чтобы мяч быстрее ходил. Но это такое время года, была суровая зима. И ребята сыграли отлично, за счёт характера вырвали победу.

«Сначала были одни эмоции, а потом опустошение»

«Дюпин провёл очень хороший матч. Вот этот сейв на последних минутах – это что-то! Эмоции зашкаливают. Что касается Макарова, то он всегда отдаёт себя на поле, очень боевой игрок. Весь матч отыграл на таких скоростях… а на последних минутах нашёл в себе силы, на характере добежал, обвёл, забил! Конечно, после победы все мы были в раздевалке. Сначала были одни эмоции, радовались, а потом опустошение, были без сил. Я сам вчера уснул в три часа ночи, а остальные, наверное, ещё позже. Также стоит отметить Костюкова, который играл опорника. Хотя Азмун забил из-под него, обвинить Костюкова никак нельзя. Просто невероятный матч!»

Невероятный матч в Казани! Гол Макарова «Зениту» – волшебство Артём Дзюба стал антигероем игры чемпиона с «Рубином».

«Лидеров в этом году мы немного потрепали»

«Мы в этом году лидеров немножко потрепали: «Спартак» обыграли, «Зенит» два раза, ЦСКА, «Динамо». Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Раньше, когда приезжал ЦСКА или «Зенит», чувствовалось, что приехал гранд, побаивались, играли от обороны. А сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи».

Фото: rubin-kazan.ru

«Уверен, что Слуцкий не уйдёт, конечно, если его «Реал» не пригласит»

«Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же о чём-то говорит. Мы живём в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!



Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдёт. Только в «Реал», если они его пригласят!»

Гол Макарова «Зениту» – искусство. Разобрали красоту посекундно и передали Ловрену привет Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.

«Премиальные – это пережитки прошлого. Сейчас все получают приличные деньги»

«Футбол — это профессиональный спорт, люди получают хорошие деньги, никто же не играет за маленькие деньги. Выплачивать премиальные за то, что люди профессионально делают свою работу, неправильно. Если мы попали в еврокубки, заработали для клуба деньги, тогда, конечно, раздадим премиальные. Условно, в 2017 году мы выиграли у «Анжи» со счётом 6:0. Помню, тогда мы заняли 10-е место, но за пять туров до конца могли попасть в переходные матчи. Ну и за что мы бы платили премиальные? Это всё идёт из советских времён, пережитки прошлого: раньше зарплаты были маленькие, им дарили норковые шапки, дублёнки, машины, квартиры. Сейчас же есть контракты, все получают приличные деньги.



Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело – получится или нет. У нас же раньше был евробан, мы не могли участвовать в еврокубках, разгребали непростую финансовую ситуацию. А с этого года, если по спортивному принципу выходим, то будем участвовать».

«Карасёв очень хотел назначить пенальти!» Разбор судейства в игре «Рубин» – «Зенит» Семак назвал судейство неоднозначным, но, может, это Слуцкий должен быть недоволен арбитром? Отвечает Игорь Федотов.

«Карасёв отсудил хорошо»

«В целом, мне кажется, что Карасёв хорошо отсудил. Это один из самых опытных арбитров. Если только придираться, можно что-то найти. Единственное – мы играли без VAR (до матча сообщалось, что игра пройдёт без офсайдных линий VAR. – Прим. «Чемпионата»). Не понял, как это случилось. Хорошо, что не было скандала с «вне игры». Мы столько денег платим в Премьер-Лигу за то, чтобы VAR работал. Что касается пенальти в наши ворота, то всё было объективно. Хотя, конечно, Старфельт играл в мяч, но он пошёл необдуманно резко. Шанс назначить был. Но вообще не надо было трогать Сутормина, он за лицевую уходил, надо было перекрыть передачу и всё. Но это всё эмоции, камень в Карла (Старфельта. – Прим. «Чемпионата») никто не бросит. Ребята все гладиаторы! Да и Дюпин потом такой сейв совершил! Это же не просто так: Сергей Козко – наш тренер вратарей, очень скрупулёзно всё разбирает. Я вижу, что Дюпин прибавляет, его игра улучшается, вратарь растёт. Это заслуга Дюпина и тренерского штаба. Пенальти они тоже разбирали, так как с введением VAR их стало много. Юра Дюпин над ними работает, вот и сделал всё очень грамотно».