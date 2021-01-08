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«Боруссия Дортмунд» — «Севилья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Прямая трансляция матчей «Ювентус» – «Порту», «Боруссия» Д – «Севилья», Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала, 09.03.2021

Лига чемпионов. Онлайн
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Роналду снова вылетит в первом раунде плей-офф?
Интригующие матчи 1/8 финала – такое нельзя пропустить!
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021

Всем привет, друзья! После небольшого перерыва нас ждут ответные матчи первого раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» и «Севилья» — «Боруссия» Д. Встречи состоятся сегодня, 9 марта 2021 года, и начнутся в 23:00 мск.

«Ювентус» во главе со звёздным Криштиану Роналду рискует второй год подряд завершить борьбу на стадии 1/8 финала. В первом матче туринский клуб проиграл на выезде «Порту» со счётом 1:2. Сумеет ли чемпион Италии избежать вылета на ранней стадии?

В другой паре фаворитом выглядит «Боруссия», переигравшая в гостях «Севилью» — 3:2. Впрочем, сбрасывать со счётов действующего победителя Лиги Европы не стоит.

Live Кирилл Закатченко

Букмекеры не считают, что матч в Турине получится результативным. А что думаете вы по этому поводу?

«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире
В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.
16:00 Кирилл Закатченко

Криштиану Роналду в этом месяце стал обладателем очередного рекорда, о котором можно почитать в нашем тексте. Просто машина!

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