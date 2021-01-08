Лига чемпионов. Онлайн. Роналду снова вылетит в первом раунде плей-офф?

Всем привет, друзья! После небольшого перерыва нас ждут ответные матчи первого раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» и «Севилья» — «Боруссия» Д. Встречи состоятся сегодня, 9 марта 2021 года, и начнутся в 23:00 мск.

«Ювентус» во главе со звёздным Криштиану Роналду рискует второй год подряд завершить борьбу на стадии 1/8 финала. В первом матче туринский клуб проиграл на выезде «Порту» со счётом 1:2. Сумеет ли чемпион Италии избежать вылета на ранней стадии?

В другой паре фаворитом выглядит «Боруссия», переигравшая в гостях «Севилью» — 3:2. Впрочем, сбрасывать со счётов действующего победителя Лиги Европы не стоит.