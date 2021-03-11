Тест. Сможете назвать клуб АПЛ по футболистам, которые за него играли?

В каждом из двадцати вопросов вы будете видеть имена и фамилии трёх футболистов – и от вас будет требоваться верно выбрать единственный клуб, за который играли все трое.



Игроки, безусловно, могли выступать за конкретный клуб в разное время: по запросу «Андрей Канчельскис, Александр Кокорин, Роберто Баджо» подходит «Фиорентина». Верен всего один ответ из приведённых четырёх – безусловно, в составе некоего другого клуба или тем более другой сборной, не указанных среди вариантов, данные три игрока также могли засветиться. И, чтобы не слишком усложнять задачу, мы решили ограничиться именно эпохой Премьер-лиги: все эти футболисты играли за команды после 1991 года.



На всё про всё даётся десять минут, поэтому советуем не медлить.

Тест. Как хорошо вы помните самые драматичные развязки европейских топ-чемпионатов? Легендарные матчи, провалы лидеров и неожиданные спасения.

Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.