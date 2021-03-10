Неочевидный лидер ЦСКА по прозвищу Молчун. Кто такой Марадишвили

ЦСКА в выходные – тихая и уверенная победа над «Ахматом», которая приблизила к «Зениту», но не зарядила уверенностью, что это играл и доминировал будущий чемпион.

Моё личное наблюдение за игрой – под другим углом. То, что Влашич крутит за вратаря даже против команд с подвала таблицы, – более-менее норма. Зато я наконец сформулировал, что в этом составе у меня есть любимый футболист. Не только по характеру и общению за полем, а как раз по характеру и общению внутри игры. Он удивляет своей интеллигентной борьбой и новым для ЦСКА качеством – моментально загореться, но быстро успокоиться и размеренно продолжить атаку.

Фото: pfc-cska.com

Знакомиться не будем, ведь это Константин Марадишвили – 21-летний полузащитник, армеец с восьми лет и чемпион по конкуренции в центре поля: ведь с ним команда не заметила потерь Ахметова и Дзагоева, спокойно отдала Бийола в «Ганновер» и подписала полузащитника Бохинена только этой зимой.

● Как настоящий мой любимый футболист, Марадишвили не идеален (иначе совсем не интересно): путается в оборонительных переходах и может выдать 67% точных передач, как в позапрошлом туре против «Локомотива» – у игравшего с ним на одной линии Ахметова 84%, у рискующего Влашича – 94%. Другой пример выгорания опорника во время игры – ноль успешных отборов летом против «Зенита».

● Всё остальное время Марадишвили окрыляет. Напор и разгон. Как он бежит и запускает армейскую волну — атаку из глубины. Как размашисто возвращается назад – подкатом, самолётом, поездом, автомобилем, да как угодно перестраивается и играет по атакующему сопернику.

Он везде – за этим приятно наблюдать, особенно зная, что когда-то эта «игра везде» у молодого футболиста закончится, и он сконцентрируется на конкретной позиции.

Год назад в интервью «Чемпионату» это фиксировал Гончаренко, и вот три его главные мысли:

1. Да, Марадишвили закрывает много зон: успевает сделать свою работу в полузащите, отработать в обороне, добежать до штрафной и забить.

2. При этом сразу разрывать себя на все эти позиции – пусть и полезно для команды, но слегка хаотично для самого игрока. «Другие делают это чуть более осознанно», – говорил Гончаренко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. «Он находится на этапе быстрого прогресса. Вот дальше расти будет сложнее».

● Марадишвили – негромкий лидер. И в этом его сила.

Акинфеев и Березуцкий называют Молчуном, а партнёр Дивеев говорит, что Константин вообще не разговаривает. «Может парой словечек перекинуться, но так, чтобы за столом посидеть и поболтать, – нет, – рассказывал он клубной пресс-службе. – На тренировках вообще как рыба».

Странно слышать про жёсткого и реактивного в отборах полузащитника – самого грубого игрока среди клубов верхней части таблицы. У Марадишвили, как и у Рыбуса из «Локо», семь жёлтых карточек в сезоне.

Получается, совсем не Вернблум, а «тихий и скрытый лидер», как сказал про Константина его отец Коба Марадишвили, в прошлом футболист.

«Он ведёт за собой не криком, а своей игрой, [так что] я бы даже не назвал его лидером – рассказывал Коба в интервью «Матч ТВ». – Может, скромность ему помогает. Играет вдумчиво, хладнокровно, не суетится, не пасует абы куда».

Тихий и скрытый лидер – такого у ЦСКА ещё не было.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А теперь я кое-что загадаю.

Ещё в первом классе маленький Марадишвили вместе с отцом тренировал удары через себя. Сначала на снегу и песке – чтобы не бояться падений. И так понравилось, что Константин просил тренировать приём чаще, а потом бил через себя в академии и матчах за молодёжку (например, против «Зенит»).

Вот бы ударил теперь и в Премьер-Лиге!