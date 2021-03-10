В Москве и Казани на стадионах огороды, а в Питере – хорошее поле. Почему так происходит?

Победный гол Макарова уже успел стать легендарным. Многие восхитились, как нападающий раскидывал защитников на ложном замахе, но ещё удивительнее, на каком поле ему удалось это сделать.

Бег футболистов сопровождался метанием земли в разные стороны. Ещё на предматчевой разминке поле было убитым, а к концу встречи выглядело совсем жалким даже с общей камеры (тем более на крупных планах).

Фото: rubin-kazan.ru

В Москве ситуация с газонами была лучше, но не намного. Если у ЦСКА газон выглядел приемлемым, то у «Динамо» весьма тяжелым, а у «Спартака» ещё хуже. Вот кадр из трансляции матча «Спартак» – «Краснодар».

Понятно, для России март – это только формально весна, а по сути – зима. Однако можно взглянуть на каких газонах в последние дни играли в Европе на той же широте или даже севернее. В Эстонии, Финляндии и Швеции ещё не стартовал чемпионат, но состоялись матчи Кубка или Суперкубка. Все они были сыграны на искусственных полях. «Мольде» должен был провести в Норвегии матч 1/16 финала ЛЕ, но встречу перенесли в Испанию из-за коронавируса.

А вот в чемпионате Шотландии и Дании проходят местные чемпионаты, и матчи там проводят на натуральных полях. Например, на днях Джеррард всё-таки стал чемпионом. Его «Рейнджерс» выиграл в последнем туре у «Сент-Миррен» (3:0) на своем стадионе с натуральным полем – не идеальном, но весьма неплохом. То же самое можно сказать и про датский «Копенгаген». Более того, даже в Питере, который значительно севернее, газон в хорошем состоянии. Вот кадры из трансляции последних домашних матчей «Рейнджерс», «Копенгагена» и «Зенита»:

Чтобы разобраться почему так происходит, мы обратились к эксперту – главному агроному «Локомотива» Владиславу Лысенко. Он рассказал, что сравнения неуместны.

– Копенгаген и Глазго находятся на той же широте, но там нормальные поля. А в Москве, и особенно Казани, хуже. Почему?

– Нужно сравнивать не стадионы, а климатические условия с января. Вот тогда будет объективная оценка. Центральная полоса России в этом году столкнулась с проблемами из-за устойчивых морозов. В Москве погода нередко была ниже 20 градусов, а в Казани и Саранске ниже 35 градусов. Вы в Глазго видели такую температуру?



– Нет.

– Вот и ответ на ваш вопрос.



– Это правда, что влияет ещё и Гольфстрим?

– Он тоже имеет значение. Из-за теплых течений там нет сильных перепадов температуры, как у нас. Хотя тут можно просто открыть дневник погоды и сравнить Москву с Копенгагеном – всё станет понятно. А сравнивать с Питером вдвойне некорректно.



– Из-за закрывающейся крыши?

– Да. Там выращивают газон в защищённом грунте при температуре +14 градусов. Стадион ограждён от колебаний температуры – никакого резкого повышения или понижения. Единственный стадион в России и один из немногих в мире, который оснащен по последнему слову техники. Там присутствуют все возможные ресурсы – есть всё за исключением аэрационного дренажа. Тут Глазго и Копенгаген корректнее сравнить с Питером, а не Москвой и Казанью.



– Доводилось слышать, что за газонами нужно следить круглый день, а сотрудников часто нанимают на стандартный график по 8 часов. Это проблема?

– Я в этом году объездил все стадионы РПЛ и прекрасно понимаю настроения коллег. Никто по 8 часов не работает. Все понимают степень отвественности и трудятся круглосуточно. Нет ни одного сотрудника агрономической или агротехнической службы, кому была бы безразлична судьба своего детища. С болью в сердце и тревогой на душе коллеги следят за колебаниями температур. Особенно, когда идеально выращенный газон к 5 февраля превращается в какую-то органическую субстанцию, потому что нет возможности открывать поле на протяжении 2-3 недель – материал примерзает к траве, которая начинает погибать. Дело тут не в подогреве. А то ваши коллеги часто любят говорить: «Вы включите подогрев и всё будет прекрасно».



– Не будет?

– Нет. Не только на подогреве держится система выращивания газона. Подогрев – не панацея, а лишь один из пяти рычагов воздействия на рост травы. Если остальные рычаги невозможно использовать, то система подогрева уходит в некий буфер.

– Мы часто видим, что газон поддерживают с помощью специальных ламп...

– Кубок Конфедераций, ЧМ-2018 и вся концепция развития инфраструктуры дали огромное наследие – всё оборудование осталось. Само собой, в чемпионате России больше стадионов, но, допустим, стадиону «Уфы» с синтетическим газоном это и не требуется.



– Арены РПЛ достаточно оборудованы для ухода за газоном?

– Практически все стадионы оснащены всем необходимым для содержания газона в зимний и весенний цикл эксплуатации, когда недостаток света и отрицательные температуры. Тут важно не путать отрицательные и экстремальные. Ниже –18 –25 градусов на протяжении двух недель – это экстремальная ситуация. Здесь техника уже не спасёт, и потери неизбежны в любом случае. Нет претензий к оборудованию или квалификации, а просто есть закон природы и футбольный календарь, которому мы подчиняемся.



– Как проходит допуск стадиона к проведению матча?

– За 10 дней до игры объединённая комиссия РПЛ и РФС приезжает и инспектирует стадион, а затем даёт заключение по готовности к матчу. В том числе в отношении газона.

– Если поле превратилось в субстанцию, как в Казани, то сколько требуется времени на восстановление?

– Насчёт субстанции… Я бы не стал так говорить о поле в Казани. Там сделали всё возможное, чтобы матч вообще состоялся. На протяжении нескольких недель ночная температура в регионе достигала -37, -38 градусов. Ребята в Казани умудрились сделать зеленую картинку на начало матча. Поле просто не выдержало перепадов температур, и вся стратегия по сохранению газона была направлена на сохранение и жизнеспособность зелёной массы. Из-за этого поплыли сама структура и технические свойства газона – игровая поверхность стала более дряблой. При этом футбол получился достаточно интересный.

– Дриблинг Макарова и вовсе стал легендарным.

– Не стоит говорить, что качество газона воспрепятствовало красивому футболу. Может, наоборот, добавило какую-то изюминку. Мне кажется, что это особенность нашего зимнего футбола. В Казани говорят, что такие морозы последний раз у них были в 70-х годах. У нас тогда еще не было ни РПЛ, ни системы «осень-весна». Нет ничего удивительного, что в Казани зимой газон оказался такого качества. Вполне соответствует погоде. Была та зима, к которой привыкли наши родители.



– И всё же, сколько времени потребуется стадиону в Казани, чтобы восстановить газон?

– Я думаю, что точно не менее 14 дней, а оптимально – 21-25 дней.



– В таком случае что делать с ближайшим домашним матчем? (19 марта: «Рубин» – «Химки»)

– Здесь уже лига должна говорить о том, где эта встреча состоится. Я думаю, что матч пройдёт не на «Казань Арене», а на резервном стадионе. Но это не официальная информация. Тут только РПЛ может сказать что-то точно. На мой взгляд, проводить следующий домашний матч там же не стоило бы, лучше дать возможность газону восстановиться. Мне кажется, это более приоритетная задача. При этом, несмотря на такой ужасающий вид, газон сохранил свою жизнеспособность – он действительно может восстановиться. Не всё так плохо, как кажется по трансляции.

UPD: Как рассказал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, ближайшие два матча его клуб проведет на стадионе «Центральный».