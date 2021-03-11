Чьё поколение сильнее: Аршавина или Пиняева? Колонка Евсеева

Привет, дорогие читатели! На связи Вадим Евсеев. Я продолжаю делиться с вами своими соображениями о футболе. Скоро у первой и молодёжной сборных важные матчи. Непростой выбор у тренеров: способных молодых игроков сейчас достаточно много. У Галактионова задача сложная, но и Черчесову не проще. Надо не только хорошо стартовать в отборе, но и думать о чемпионате мира в Катаре: какой командой там играть.

Я доволен тем, как молодые игроки показывают себя в этом сезоне. Доказывают, что у нас есть хорошая молодежь и перспектива. Футболисты появляются, думаю, они будут расти. В «Зените» сейчас есть свои воспитанники. Это должно нравиться Аршавину, который занимается с молодежью в клубе и понимает то, о чем я сейчас говорю. Андрей в 17 лет начал тренироваться с основной командой, рано дебютировал в её составе. Он обладал спортивной наглостью и хочет видеть это от тех, кто подходит к основному составу.

Новая молодежь

В «Динамо» Шварц доверяет молодёжи, не боится ставить её, развивать. То же самое происходит в «Локомотиве». Была проделана большая последовательная работа: как растить своих воспитанников, подводить их ко взрослому футболу. Молодёжь прошла хорошую школу в «Казанке». Поиграли за неё год-два, и мы видим, как они зарекомендовали себя потом. В «Локомотив» большая группа влилась на разные позиции: чуть раньше стал выходить Лысов, потом Магкеев, Рыбчинский, Куликов, Иосифов. Сейчас Мухин и Титков. В «Ростов» ушли Тугарев и Махатадзе, которые также играли в «Казанке» и посчитали, что переросли этот уровень.

Почему «Зенит» никого не купил и зачем «Спартаку» Промес. Евсеев – о трансферах клубов РПЛ За счёт чего прибавил «Локомотив»?

Я уже не говорю о ЦСКА и «Спартаке». Молодёжь ЦСКА составляет основу сборной Галактионова, а Маслов вытеснил из состава Кутепова — участника ЧМ-2018. Маслов два года играл в «Спартаке-2», и Тедеско оценил его возможности, перевёл в основу.



Сейчас, пока пауза в работе, я смотрю много футбола и вижу, что игроки есть. С ними надо работать, развивать, но выбор уже неплохой. Если вспомнить прошлое, я вырос на поколении 80-х, смотрел на тех футболистов, на команды, искреннее считая, что это самые сильные игроки в истории нашего футбола. 60-е и 70-е я не видел, поэтому оценить уровень тех игроков не могу. И тогда у нас было 15 республик в СССР, там было много и стилей, и разных футболистов, и было из кого выбирать. Даже в первой лиге играли настоящие звезды, как минимум масштаба лиги, и казалось, что они лучшие.

Вадим Евсеев Бывший главный тренер ФК «Уфа» Но я очень не люблю слово «раньше». Оно стариковское.

Потом в 90-х у нас началась новая самостоятельная жизнь, выбор у тренеров стал меньше. Поначалу многие ребята приняли российское гражданство, в первую очередь из Украины, играли за сборную. Помогли поддержать уровень нашего футбола.

Старые и новые

Но я очень не люблю слово «раньше». Оно стариковское. Если «раньше было так…», значит, ты остался в прошлом. Считаю, надо жить сегодняшним днем, а раз так, то сегодняшние футболисты самые лучшие. Это не значит отрицать прошлое. В СССР были великие игроки. Но всё, что раньше было, надо мерить тем временем. Как можно сравнить кого-то заочно?



Конечно, сейчас выбор меньше, на некоторых позициях проблемы: центральный защитник или яркий форвард. Есть Дзюба, но он уже без альтернативы играет года 2-3, а хотелось бы, чтобы была конкуренция. Кто-то может сказать, что Соболев подходит на это место, но хотелось бы больший выбор. И, на мой взгляд, Александру надо быть чуть более наглым, уверенным в себе в вопросах конкуренции.



Что касается молодых и перспективных игроков… Мы, моё поколение, добивались всего за счет трудолюбия. Не было ничего искусственного, не было блата, никто не попадал в состав, если был слабее. Нас никто яростно не пиарил.

Пиняев и «Манчестер Юнайтед»

Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. В каждом времени свои правила. Но главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам. Дифирамбы в свое время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант.

«Футбол не ради голов». Евсеев раскрывает свою легендарную фразу на примере топ-матча АПЛ А также объясняет, как управлять большим мужским коллективом.

Многие говорят, что сегодня игроки более профессиональны, более качественно готовятся к матчам и тренировкам. В этом и плюс наших дней. Есть тренеры по физподготовке. Много информации можно найти в интернете, любую помощь по любому вопросу: есть реабилитологи, физиотерапевты, массажисты, аналитики. Всё идёт в ногу со временем, всё движется намного быстрее.

Вадим Евсеев Бывший главный тренер ФК «Уфа» Сейчас футболист сам заинтересован в своей подготовке.

Футболисты уже не первый год понимают, что профессионализм закладывает успешную карьеру: можно обеспечить себя и семью на долгие годы вперед.

20-30 лет назад были другие возможности, зарплаты, интересы в жизни. Не было столько информации, многое сводилось к понятию «главное в футболе — тренер». Не было профессионализма в быту. Тренер должен был за всем следить: и на сборы сажал, когда возникала необходимость. А сейчас футболист сам заинтересован в своей подготовке



Часто критикуют из зависти? Я никогда не буду злорадствовать и завидовать, наоборот, всегда радуюсь, когда молодые игроки хорошо играют и хорошо зарабатывают. И никогда не буду говорить: «а раньше, а вот наше поколение…»



Своё время для каждого поколения. Каждое поколение в чём-то лучше и надо жить сегодняшним днем.