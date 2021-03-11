«Мы отомстили свинье Роналду». Сотрудник «Порту» разнёс знаменитого соотечественника

Но уже на следующий день принёс извинения.

Криштиану Роналду вместе с «Ювентусом» во второй раз подряд вылетел на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов. И если у фанатов «старой синьоры» поражение вызвало разочарование и грусть, то у «Порту», наоборот, эмоциональный всплеск и положительное настроение. Один из сотрудников португальского клуба после победы на туринцами неуважительно высказался о Роналду в «Инстаграме», однако позже всё-таки принёс извинения.

53 навеса – но ни одного момента у Роналду. «Порту» был лучше до удаления и прошёл по делу Современный автобус от «Порту» — яркое зрелище.

«Мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау»

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, отвечающий в клубе за работу с болельщиками и являющийся диктором на стадионе «Драгау», уже не первый раз попадает в скандальные истории. После матча с «Ювентусом» (2:1, 2:3) Сауль в своём «инстаграме» назвал воспитанника лиссабонского «Спортинга» Роналду свиньёй.

«Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Что за гордость, это «Порту»! Карнавал в Мурарии! Я жду видео от Долорес (мать Роналду. – Прим. «Чемпионата») и от его беззубой семьи!» – написал сотрудник «Порту» в «сториз» «Инстаграма».

Ранее, в 2017 году, Фернандо Сауля отстранили на 30 дней от футбольной деятельности за то, что после матча против «Бенфики» он кричал в адрес судей: «Мы устали от того, что нас грабят!».

Впрочем, сотрудник «Порту» оперативно извинился в «Инстаграме» перед Криштиану Роналду.

«Я хочу извиниться перед Роналду и его семьей, если они почувствовали неуважение в публикациях, которые я сделал после исторической ночи. Также я хочу признать свою вину и извиниться. Я сделал ошибку и был неправ. Приношу свои извинения», — приводит слова Сауля португальское издание Record.

Криштиану Роналду не забил в плей-офф ЛЧ впервые с 2005 года. В сезоне-2004/2005 в составе «МЮ» португалец вышел на поле в двух матчах, не совершив ни одного результативного действия.