«Абсурд и издевательство!» Фанаты недовольны возвращением Дзюбы в сборную России

Артём Дзюба возвращается в сборную России. В последний раз капитан выходил на поле в футболке национальной команды в октябре 2020-го. Тогда в сети появилось скандальное видео интимного содержания с его участием, после чего Станислав Черчесов не вызвал Артёма на последние игры года.

Видео Дзюбы обсуждают на федеральных каналах. Других проблем в стране нет Ведущие вышли в эфир с лозунгом «Я/мы Дзюба» и активно его защищали.

Своё решение главный тренер сборной объяснил так: «Эта ситуация не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения. Тренерский штаб прекрасно понимает, что команда должна готовиться к ноябрьским матчам в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока сборной. Решили не вызывать Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».



Сегодня Черчесов сообщил о предстоящем вызове Дзюбы. В интервью «Рейтингу букмекеров» тренер уточнил, что к нападающему вернётся капитанская повязка.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Болельщикам решение Черчесова не понравилось. Пользователи «Чемпионата» в комментариях жёстко раскритиковали тренера сборной:



«Даже несмотря на то, что на данный момент он просто никакущий… Мда…» (toha1823)



«Капитан? Абсурд полнейший… Издевательство над болельщиками России». (sil12)



«После Артёмки капитанскую повязку надевать будут насильно или под наркозом». (krumenaher)



«Сейчас даже Заболотный намного лучше, не говоря уже о Соболеве. Ставить Дзюбу — играть в меньшинстве!» (alexprotsuk)



«Мы ждём перемен!» (badboysb)



«Хорошо хоть Кокорина не вызывают». (losserenospedorasos)



«Не могу подобрать цензурных слов». (bubolov)

Дзюба готов войти в историю русского футбола. Какие рекорды он может побить в этом году Станет ли 2021-й лучшим периодом в карьере нападающего?

В «Твиттере» тоже не в восторге от решения Черчесова по Дзюбе:



«Пусть пенальти бить научится. Пижон. Поменьше понтов, побольше мастерства», — @smeshnoy_84 припомнил Артёму нереализованный 11-метровый в недавнем матче с «Рубином».



«Саламыч породил идола российского футбола, так этот идол его же и на дно потянет», — уверена @tasha77m.

Дзюба и теннис – любовь. Фанатеет от Федерера и общается с Медведевым Очень верит, что Медведев сегодня выиграет Большой шлем.

Многие не упустили возможность потроллить Артёма:



«Дзюба снова член команды», — сыграл словами @HAMMER_37rus.



«Вот видите, как видео может помочь росту в карьере!» — пошутил @grazhdanin67.



«Рука бога, возвращение», — @1Pikyl отсылается к легендарному голу Диего Марадоны.



«Главное, чтобы держал себя в руках», — написал @8ktoto8.