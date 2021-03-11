«Барселона» заслуживала победу, а «ПСЖ» ещё больше заслужил поражение

3-4-3 – схема, на которую Роналд Куман перешёл, начиная с двух подряд матчей с «Севильей». Оба раза «Барселона» не только выиграла, но и здорово контролировала сложного соперника, поэтому расстановка была ожидаемой. В отсутствие вновь получившего травму Пике Куман выпустил в защите Лангле, де Йонга и Мингесу – не запасной даже среди пожарных вариантов.

«Барселона» отыгралась с 0:2 и втиснулась в финал кубка! Ей были нужны эти эмоции Тер Штеген оставил «Барселону» в игре, а Пике вытащил в финал.

Маурисио Почеттино использовал ту же расстановку, что и в первом матче, и почти тот же состав. Единственное отличие: Дракслер вместо Кина на правом фланге атаки.

Характер матча определили осторожный план Почеттино и радикально высокая позиция крайних полузащитников «Барселоны». В прессинге Альба и Дест выдвигались далеко на чужую половину поля и накрывали Флоренци и Кюрзава, а в позиционных атаках играли в первой линии атаки. Конечно, это был риск. Но он амортизировался несколькими факторами. Во-первых, хорошим контрпрессингом, во-вторых, тройкой в центре защиты и в целом очень низким расположением «ПСЖ». Даже Мбаппе приходилось начинать контратаки, когда до ворот было 60 метров, Дракслер располагался ещё глубже. Поэтому даже настолько раскрытую «Барселону» контратаковать удавалось редко.

Отсюда парадокс: с одной стороны, «Барселона» из-за безумно высокой защиты и раскрытой схемы была явно уязвима к контратакам и категорически не могла позволить себе терять мяч. С другой – «ПСЖ» настолько низко защищался и настолько пассивно действовал без мяча (вообще без прессинга), что практически не наказывал каталонцев за риск. Единственное исключение – Мбаппе, который за полчаса заработал два фола на Мингесе, посадил его на карточку и вынудил Кумана делать замену. Но это было именно исключение.

Бесспорный пенальти в ворота тер Стегена – следствие не провала в обороне, за который хозяева наказали, а идиотской индивидуальной ошибки Лангле, который небрежно сыграл в абсолютно неопасном эпизоде. С игры не было ничего – только два дальних удара.

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«Барселона» создала на порядок больше и даже не считая собственного пенальти могла рассчитывать на большее по итогам первого тайма. Дембеле блестяще пользовался минимальным пространством между Маркиньосом и Флоренци и постоянно рвался им за спину. С его участием прошла чуть ли не единственная контратака «Барселоны» за тайм, но и позиционные атаки он взрывал резкими ускорениями. Насколько он был хорош в провоцировании моментов, настолько же плох в реализации – не забил трижды только в первом тайме.

Пенальти, который не забил Месси, убил игру. Трудно представить, как бы сложился матч, если бы «Барселона» повела. «ПСЖ» играл ужасно осторожно, настолько, что это трудно объяснить прагматизмом, пассивность хозяев им вредила. Но они сохранили счёт и смогли дальше продолжать так же вяло отбиваться глубоко перед штрафной – хотя сразу после перерыва у них был примерно 10-минутный отрезок активности.

«Барселона» же во втором тайме совершенно потеряла скорость движения. Трудно сказать, связано это с усталостью или эмоциями, но можно оценить, как повлияло на игру. Все моменты до перерыва (кроме гола Месси издали) были связаны с резким взвинчиванием темпа. Без него «ПСЖ», насытив низкий блок, сохранял компактность и не допускал разрывов – владение становилось стерильным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Сравните разницу ударов в первом и втором таймах. Первый: 5-16 в пользу гостей, второй: 2-5. Преимущество сохранилось, но игра стала более закрытой. И тем не менее даже по такой закрытой игре «Барселона» трижды могла выходить вперёд: когда Месси не успел ударить с трёх метров (а потом не успел Гризманн), когда Месси чуть-чуть не дотянулся до прострела и когда Бускетс зряче пробил после углового.

«ПСЖ» впервые за тайм ударил по воротам на 82-й минуте – можно говорить, что хозяев всё устраивало, но если оценивать исключительно качество футбола, то всё очень плохо. Начиная с Мбаппе, который забыл про контратаки (классный рывок на 89-й минуте с неточным ударом – его первый настоящий подход к воротам после пенальти!), заканчивая Верратти, который отдал почти столько же пасов назад, сколько вперёд (9 на 13 – удивительная пропорция для полузащитника обороняющейся команды). Пусть «Барселона» и не наиграла на выход в следующий раунд, но «ПСЖ» в конкретном матче точно наиграл на поражение.

Противоречие Месси

Он подарил команде надежду прекрасным дальним ударом через семь минут после пропущенного гола, и он же отобрал её, не забив пенальти. Максимально противоречивый матч Месси, в котором детали только усиливают это ощущение. С одной стороны, он отдал два паса под удар – в два раза меньше Альбы. С другой – действительно участвовал в контрпрессинге, причём с оглядкой на действия партнёров по команде. С третьей – возможно, вы помните его идеальный подкат во втором тайме, которым он прервал контратаку.

Месси делал даже то, чего от него не ждали в лучшие годы – но не забил пенальти. Много дал команде – но недостаточно. По крайней мере, после этой игры прекратятся разговоры о том, что Месси должен уйти, чтобы дать дорогу молодым звёздам. Трудно сказать, что именно помешало забить Дембеле и Гризманну, но это был точно не Месси.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Противоречие Кумана

Куман придумал новую схему, которая добавила баланса, отладил контрпрессинг, идеально подобрал роль для Дембеле, В которой тот блистал (и должен был становиться героем матча). А ещё здорово разобрался с билд-апом, учитывая постоянные опускания Месси в глубину: Дест и Гризманн поднимались в атаку, а Месси составлял пару с Бускетсом в структуре 3-2-5, а в завершающей фазе врывался в штрафную. Это было смело, а роли подходили всем участникам.

Но всё это Куман придумал уже во втором матче, когда шансом не было. А в первом матче не справился. Как минимум подставил команду в концовке, выпуская одного атакующего игрока за другим. «Барселона» лучше играла до этих замен и пропустила гол на последних минутах. Без разгрома с новым планом шансов было бы больше.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?

Противоречие «ПСЖ»

Наверное, нельзя упрекать команду, которая играет осторожно при счёте, который её устраивает. «ПСЖ» прошёл дальше и даже не проиграл, что как бы блокирует команду от критики. Но если посмотреть на ход матча, трудно понять, какую именно выгоду парижане получили от своей осторожности. Они регулярно допускали моменты весь матч (кроме отрезка минут в 15 в начале второго тайма) и даже редко контратаковали.

Можно понять, когда так играет условная «Боруссия», для которой такой стиль в принципе удобен, но «ПСЖ» просто не привык закрываться. Гостей от победы отделила не идеальная защита соперников, а собственная реализация.