10 игроков АПЛ, у которых летом закончатся контракты. Сколько звёзд!

Через несколько месяцев АПЛ может попрощаться с некоторыми игроками: просто у них заканчиваются контракты, и не факт, что их продлят. Собрали для вас подборку из главных звёзд, которых, возможно, после лета-2021 мы не увидим в прежних клубах.

Хуан Мата

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 32 года

Стоимость (здесь и далее – по Transfermarkt): 6,75 млн фунтов



В январе Сульшер высказался по поводу Хуана Маты: «Насчёт Хуана всегда сложно принимать решение. Он качественный игрок – умеет забивать и приносить результат. Но сейчас у нас есть достаточно игроков, которые могут играть на его позиции. Появился молодой Гринвуд, немного сменил роль Поль Погба. Мата всё ещё может вносить свой вклад на поле и за его пределами, но мы не принимали решение о его будущем. Пока ничего не ясно».

Хуан Мата Фото: UEFA — Handout/UEFA via Getty Images

Пока очень похоже, что испанец для клуба – отработанный материал. В сезоне-2017/18 у него 23 выхода в стартовом составе, в 2018/19 – 16, в предыдущем – восемь, а в текущем – только четыре.



Кажется, из-за нехватки времени он уйдет из «Манчестер Юнайтед». Да и варианты есть. Например, в Италии им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Рома». Плюс он может вернуться в родную «Валенсию».

Тьяго Силва

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Челси»

Возраст: 36 лет

Стоимость: 4,05 млн фунтов



Бразилец допускал голевые ошибки в первых матчах, а сейчас он травмирован. Но благодаря в том числе и опыту Силвы «Челси» выдал лучший отрезок в оборонительной игре по ходу сезона, когда в пяти турах октября-ноября пропустил всего один гол.

Тьяго Силва Фото: Andrew Boyers — Pool/Getty Images

С недавних пор команду тренирует Томас Тухель – ему должно быть интересно продолжение работы с игроком, которого он знает лучше, чем почти кого бы то ни было в клубе. Одним из главных конфликтов между немцем и боссами «ПСЖ» было именно непродление контракта с Силвой – сейчас у него появился шанс поработать с бразильцем ещё.

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Марк Ноубл

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Вест Хэм»

Возраст: 33 года

Стоимость: 4,05 млн фунтов

Однажды Ноубл сказал тренеру Алану Кёрбишли (тот руководил «Вест Хэмом» с 2006-го по 2008-й): «Слушай, мне всё равно, кого вы подпишете. Я хочу играть, чувствую, что заслуживаю этого». И что в итоге:



1. Задержался в клубе на 15 лет;



2. Пережил восемь разных тренеров;



3. С ним поиграли около 50 нападающих;



4. Дважды вылетал с клубом из АПЛ – и возвращался (единственные трофеи в его карьере).



Даже домашний стадион за это время у «Вест Хэма» успел поменяться – а Ноубл играл и играл. Железный человек, который 13 сезонов подряд проводил не меньше двух тысяч минут в чемпионате, сполна заслужил прозвище «Мистер Вест Хэм» (его так называют фанаты и внутри клуба).

Марк Ноубл Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сейчас этот парень клубу уже не нужен. После матча с «Манчестер Юнайтед» месяц назад он сказал: «Было чем-то особенным сыграть на «Олд Траффорд», возможно, в последний раз, потому что я не знаю, где буду выступать в следующем году». Всего три выхода в стартовом составе за сезон – очевидно, что Ноублу сложно конкурировать с Райсом и Соучеком, набравшими классную форму. Вполне возможно, что он попрощается с командой, достигшей своего пика при нём: на зону ЛЧ «Вест Хэм» претендует впервые за эти 15 лет.

Фернандиньо

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 35 лет

Стоимость: 3,6 млн фунтов

В этом году ему исполнится 36. Конечно, Фернандиньо в этом сезоне перестал быть игроком основы (всего семь выходов в стартовом составе), но его эпизодические появления на поле вызывают однозначную реакцию: продлевать на любых условиях. Против того же «Арсенала» бразилец был лучшим.

Фернандиньо Фото: Alex Pantling/Getty Images

Плюс к этому сам Гвардиола говорит про Фернандиньо, как президент его фан-клуба: «Команда с тремя Фернандиньо в составе выиграет любой чемпионат», «Фернандиньо – один из величайших игроков в истории клуба», «Фернандиньо может сыграть на десяти позициях». Директор «Атлетико Минейро» в феврале сказал, что Фернандиньо просто предложили стать ассистентом тренера, начиная со следующего сезона – и даже сам игрок не стал это опровергать. Кажется, он останется на «Этихаде» – вопрос, в каком статусе.

Эдинсон Кавани

Позиция: нападающий

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 34 года

Стоимость: 10,8 млн фунтов

У «Ман Юнайтед» есть опция продления контракта с форвардом ещё на сезон, и Эдинсон сделал немало, чтобы заслужить эту активацию. Шесть голов за 922 минуты в чемпионате, успешнейшие выходы на замену, отличные выступления в стартовом составе, готовность играть и полные матчи тоже – Кавани делает всё, чтобы фанаты «МЮ» хотели видеть его в составе. Сульшер уже сравнивает его с Шерингемом и говорит что у Кавани учатся другие игроки группы атаки.

Эдинсон Кавани Фото: Michael Regan/Getty Images

По информации Фабрицио Романо (один из главных инсайдеров планеты прямо сейчас), Кавани счастлив в «МЮ» и хочет остаться. Как и некоторые другие клубы в данном рейтинге, «красные дьяволы» претендуют на Холанда — и от успеха или неуспеха в этой гонке сильно меняются шансы на продление контракта уругвайца. Но поскольку «МЮ» в гонке за норвежцем даже не в топ-2 (букмекеры оценивают шансы «Ман Сити» и «Челси» значительно выше), всё идёт к подписанию с Кавани нового соглашения.

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Дэнни Роуз

Позиция: левый защитник

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 30 лет

Стоимость: 5,4 млн фунтов

Примерно пять лет назад игроки «Тоттенхэма» Дэнни Роуз и Кайл Уокер были лучшими крайними защитниками АПЛ. Но если для Кайла это стало только трамплином для успехов в «Ман Сити», то Роуз с тех пор как-то сломался.

Статистика этого сезона: ноль матчей в АПЛ, ноль матчей за первую команду, одна разбитая машина. В январе он мог перейти в «Трабзонспор» или «Вест Бромвич», но предпочёл досидеть контракт до конца. Возможно, летом его ожидает переход в команду послабее.

Дэнни Роуз Фото: Dan Istitene/Getty Images

Эрик Гарсия

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 20 лет

Стоимость: 18 млн фунтов

Как-то Гвардиола признался: «Гарсия мне как сын. В прошлом сезоне после коронавируса он был нашим лучшим центральным защитником. Но он собирается играть за «Барселону». Гарсия – не среднестатистический игрок, это топ-футболист».



В прошлом сезоне Эрик показал топ-уровень по выносам и перехватам. Но в новом Лапорт, Стоунз и Диаш не дают ему ни шанса.



Как пишет всё тот же Романо, Гарсия уже заключил пятилетний контракт с «Барселоной». Всё логично: Эрик девять лет был звездой Ла Масии, капитаном юношеских команд «Барселоны». Воспитанник «Барсы» хочет вернуться туда: молодому футболисту нужно играть, а в родном клубе защитнику гораздо проще выиграть конкуренцию. Пике уже 34 года, Юмтити мучается с травмами, Лангле просто регулярно ошибается.

Эрик Гарсия Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Оливье Жиру

Позиция: нападающий

Клуб: «Челси»

Возраст: 34 года

Стоимость: 4,5 млн фунтов

Тухель сказал, что Жиру тренируется как 20-летний – и ветеран действительно не сдаёт, а держит уровень. Именно в этом сезоне Оливье установил личный рекорд по голам в ЛЧ – и рекордный шестой гол вышел, мягко говоря, нетривиальным.

Оливье Жиру Фото: Daniel Leal-Olivas — Pool/Getty Images

При этом у Жиру восемь выходов в стартовом составе в АПЛ и всего два — в ЛЧ. А по статистике он лучше, чем люди, которые стоят больше и играют чаще. И ладно бы он просто добивал в концовке уставших соперников, но он реально делает разницу: такой гол «Атлетико» через себя в исполнении Абрахама или Вернера представить сейчас невозможно.

«Челси» активно торгуется по Холанду, да и Вернера выгонять после одного сезона (даже если он закончится так же провально) будет безрассудством. Но Жиру забивает важные голы прямо сейчас, а Тухель так активно его расхваливает, что сложно поверить в расставание через пару месяцев.

Серхио Агуэро

Позиция: нападающий

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 32 года

Стоимость: 31,5 млн фунтов

Последний гол Куна в чемпионате состоялся больше года назад. За это время команда привыкла играть без него – по ходу проигрываемого дерби Гвардиола предпочёл вообще не использовать третью замену, чем выпускать Агуэро. Всё-таки его карьера на самом серьёзном уровне продолжается уже восемнадцатый год. И сейчас она начала буксовать: в этом сезоне он сыграл смешную 221 минуту.

Серхио Агуэро Фото: Michael Regan/Getty Images

Но Серхио – безоговорочно один из величайших игроков за всю историю «Ман Сити». Благодаря ему клуб выиграл первое чемпионство за 40 с лишним лет. Он лучший бомбардир в истории клуба, державший уровень в течение минимум восьми сезонов. Гвардиола называет его лучшим форвардом в истории клуба, способным в одиночку выигрывать матчи – но в других интервью честно признаёт, что нынешняя форма Агуэро не соответствует уровню основы.

«Сити» тоже торгуется по Холанду (плюс один сильный конкурент). А относительно Агуэро поднимались варианты с «Ювентусом», «Интером» и «Барсой», но последний отпал из-за финансового кризиса в клубе. Кстати, в истории недавно был пример успешного перехода футболиста из «Сити» в «Ювентус»: Тевес уехал в «Юве» в 2013-м году, наклепал пятьдесят голов и привёл клуб к двум чемпионствам.

Жоржиньо Вейналдум

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 30 лет

Стоимость: 36 млн фунтов

В «Ливерпуле» Вейналдум стал звездой и выиграл главные трофеи в своей жизни (ЛЧ, АПЛ). И тем не менее Жоржиньо с очень большой вероятностью покинет команду.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Причина банальна – деньги. Контракт у Вейналдума всё тот же, что он подписывал 4,5 года назад – и по нему он (данные Spotrac) получает 75 тысяч фунтов в неделю, меньше некоторых запасных. Плюс к этому «Интер» предлагает Вейналдуму четырёхлетний контракт, на что сложно рассчитывать в «Ливерпуле».

Клопп обожает Вейналдума: он говорил, что не помнит плохих матчей в его исполнении, и был бы счастлив, если бы игрок остался в команде. Поэтому потерять такого игрока, да ещё и бесплатно – вдвойне странно.