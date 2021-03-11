Капитан «МЮ» не забил в пустые ворота с полуметра. Как?!

Афиша «МЮ» — «Милан» украсила бы любую стадию Лиги Европы, вплоть до финала. Жребий свёл английского и итальянского грандов уже в 1/8 финала. Отсутствие зрителей на «Олд Траффорд», безусловно, сказалось на антураже игры. Главное, что вид пустых трибун не нагнал тоску на футболистов — они совместными усилиями выдали красочное, страстное и вместе с тем достаточно качественное зрелище.
Не смотрите на промежуточные нули на табло после первого тайма — они обманчивы. До перерыва мяч дважды побывал в сетке хозяйских ворот, и оба же гола арбитр аннулировал (Леау — офсайд, Кессье — рука). Но обсуждать все будут (уже обсуждают!) другой гол, незабитый. Капитан манкунианцев Гарри Магуайр против собственной воли стал героем мемов.
Шла 39-я минута. «Манчестер» получил право на корнер с правого фланга. После подачи Теллеса и скидки Фернандеша Магуайру оставалось замкнуть дальнюю стойку, находясь даже не в метре — сантиметрах в 40, максимум 50 от неё. И вот из такой вот «стопудовой» вроде бы позиции Гарри умудрился дать в штангу! Казус дня в Лиге Европы, не иначе.
- 11 марта 2021
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