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Невероятный промах Гарри Магуайра в матче «МЮ» — «Милан» в Лиге Европы

София Михайлова
Капитан «МЮ» не забил в пустые ворота с полуметра. Как?!
Невероятный промах Магуайра на «Олд Траффорд» — хит игрового дня в Лиге Европы.
Футбол / Лига Европы 0
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Афиша «МЮ» — «Милан» украсила бы любую стадию Лиги Европы, вплоть до финала. Жребий свёл английского и итальянского грандов уже в 1/8 финала. Отсутствие зрителей на «Олд Траффорд», безусловно, сказалось на антураже игры. Главное, что вид пустых трибун не нагнал тоску на футболистов — они совместными усилиями выдали красочное, страстное и вместе с тем достаточно качественное зрелище.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Траоре – 50'

Не смотрите на промежуточные нули на табло после первого тайма — они обманчивы. До перерыва мяч дважды побывал в сетке хозяйских ворот, и оба же гола арбитр аннулировал (Леау — офсайд, Кессье — рука). Но обсуждать все будут (уже обсуждают!) другой гол, незабитый. Капитан манкунианцев Гарри Магуайр против собственной воли стал героем мемов.

Шла 39-я минута. «Манчестер» получил право на корнер с правого фланга. После подачи Теллеса и скидки Фернандеша Магуайру оставалось замкнуть дальнюю стойку, находясь даже не в метре — сантиметрах в 40, максимум 50 от неё. И вот из такой вот «стопудовой» вроде бы позиции Гарри умудрился дать в штангу! Казус дня в Лиге Европы, не иначе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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