Россия упала на 8-ю строчку в клубном рейтинге УЕФА. Сколько клубов и куда заявит РПЛ?

Победа «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы привела к тому, что Россия опустилась на 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Единственное, что может радовать: до конца этого сезона мы уже не опустимся ниже. Всё, что написано дальше, уже точно не порадует.

Почему рейтинг России обрушился?

Голландские клубы в этом евросезоне не показали ничего особенного. Нынешний коэффициент (8,400) является средним для голландцев. Предыдущие два года их рейтинг за сезон был выше. На сегодня в еврокубках остался лишь «Аякс» в 1/8 ЛЕ. Так что 7-ю строчку мы, скорее, подарили сами, нежели голландцы забрали за счёт сильного выступления.

Полностью таблица коэффициентов УЕФА.



Рейтинг России в этом евросезоне – 4,333. Это 19-й показатель среди 55 европейских стран. Ощутимо выше даже у Израиля (7,000), Украины (6,800) и Норвегии (6,000). В прошлом сезоне наш рейтинг (4,600) был 20-м. Последние два провальных года и привели к такому спаду. Для понимания: хороший евросезон для России – это когда наши клубы набирают около 9,000 – 10,000 баллов. Вот здесь мы предупреждали, что это может случиться, и расписывали, как сформировался рейтинг нынешнего сезона – какой был вклад каждого из шести клубов, стартовавшего в еврокубках от России. Последний раз на 8-м месте в рейтинге мы были 8 лет назад. Тогда Россия на год уступила свою позицию Украине.

Есть ещё одна неприятность. Если «Рейнджерс» в ЛЕ добудет ещё хотя бы одну ничью или победу, то летом Россия опустится на 9-е место. Дело в том, что перестанет учитываться сезон-2015/2016, который был весьма успешен для нас – наши клубы набрали 11,500, а шотландские – 3,000. Начиная с лета перестанет учитываться эта огромная разница в нашу пользу. В следующем сезоне за седьмую строчку будут бороться Нидерланды, Россия, Шотландия, Австрия и Украина. Смотреть на топ-6 для нас просто неактуально. Там отрыв португальцев больше 10 баллов – они вплотную приблизились к французам.

Сколько клубов и куда теперь будет заявлять Россия?

Ничего катастрофического не случилось. Между седьмым, восьмым и девятым местами не так много разницы. Страны, находящиеся на этих строчках, заявляют пять команд в еврокубки. Чемпион идёт сразу в групповой этап, а вторая команда – в квалификацию ЛЧ (для попадания в группу нужно пройти двух соперников, но тут ещё неизвестны детали реформы ЛЧ, в которой позже будет 36 команд на групповом этапе).



Что даёт седьмое место, так это путёвку сразу в группу ЛЕ. Туда попадает победитель кубка страны. А вот восьмая страна в клубном рейтинге отправляет обладателя кубка в отбор ЛЕ (нужно пройти одного соперника, чтобы попасть в группу ЛЕ). Кроме того, в отборе ЛЕ оказываются команды, выбывшие из квалификации ЛЧ. Если вторая команда России в отборе ЛЧ вылетит уже от первого соперника, то нужно будет пройти ещё одного для попадания в группу ЛЕ.

Если вторая команда России в отборе ЛЧ вылетит от второго соперника, то отправится сразу в группу ЛЕ. Особенность таблицы коэффициентов УЕФА в том, что заявка клубов идёт с задержкой на год. То есть при заявке на евросезон-2021/2022 мы всё еще будем делегировать клубы как седьмая страна в рейтинге. И только с сезона-2022/2023 как восьмая страна в рейтинге. Таким образом, победитель нынешнего Кубка России всё еще отправляется в группу ЛЕ. А вот уже следующий победитель Кубка России должен будет пройти одного соперника для попадания в группу ЛЕ.



Кажется, ещё не все осознали, но с сезона-2021/2022 стартует новый турнир – Лига конференций. Именно туда отправятся команды занявшие третье и четвёртое места в РПЛ по окончании нынешнего сезона. Здесь ситуация одинаковая для команд с 7-го по 13-е чемпионаты в рейтинге. Бронзовому призёру РПЛ нужно будет пройти двух соперников для попадания в группу Лиги конференций. А четвёртой команде России – трёх соперников для попадания в группу Лиги конференций.