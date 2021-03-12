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Как чемпионат России по футболу перешёл на систему «осень-весна»: кто продвигал идею, за и против, цели и итоги

«Осень-весна» предполагала улучшение
Павел Прохоров
Футбольная Россия перешла на новую систему 10 лет назад. Кому от этого стало лучше?
«Осень-весна» предполагала улучшение результатов в еврокубках. И где прогресс?
Футбол / РПЛ 0
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12 марта 2011 года стартовал XX чемпионат России по футболу, ставший переходным, и впервые в истории прошёл по системе «весна-осень-весна». Команды провели 44 матча, а чемпиона выявили через год и два месяца после старта чемпионата. За три тура до конца сезона «Зенит» в четвёртый раз в своей истории выиграл золотые медали. С момента перехода на систему «осень-весна» прошло целых 10 лет. Пришло время подводить итоги.

Кто продвигал идею

Первые разговоры о переходе чемпионата на систему «осень-весна» началась в 2004 году после завершения чемпионата. Первым, кто высказал предположение о переходе на новую систему, был президент РФС Вячеслав Колосков. Россия хотела последовать примеру Украины, в которой с 1992 года сезон начинался осенью. Сам же Колосков был против этой идеи, назвав её «бесполезной из-за климатических условий». Поддержку Колоскову оказали Никита Симонян и Юрий Сёмин. Разговоры о переходе на «осень-весна» возобновились в апреле 2005 года с приходом в РФС Виталия Мутко. Через три месяца Общее собрание членов Премьер-Лиги обратилось в бюро исполкома РФС с просьбой рассмотреть возможность проведения чемпионата по системе «осень-весна» уже с сезона-2006. Однако в итоге было выдвинуто предложение рассмотреть возможность проведения чемпионата не ранее 2007 года.

Пока в России собирались перейти на новую систему проведения соревнований, в Европе Зепп Блаттер выступил с обратной инициативой – перевести ведущие европейские чемпионаты на систему «весна-осень». Стоит отметить, что главным сторонником новой системы был президент ЦСКА Евгений Гинер. Впоследствии его поддержали Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Юрий Белоус и Леонид Федун.

В итоге решение о переходе на систему «осень-весна» было принято в 2010 году исполкомом РФС. Тогда пост президента Российского футбольного союза занимал Сергей Фурсенко, ранее работавший на этой же должности в «Зените. Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух. Президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский воздержался, а президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых был категорически «против». При этом мнения представителей команд первого и второго дивизионов во внимание не принимались вообще.

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Виталий Мутко (на дальнем плане) и действующий на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер

Виталий Мутко (на дальнем плане) и действующий на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

За и против

Проще привести фамилии личностей, которые открыто высказывали своё мнение. За переход на новую систему выступали: хозяева «Спартака» (Леонид Федун), ЦСКА (Евгений Гинер), «Локомотива» (Сергей Липатов), «Зенита» и «Динамо». А также вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Иванов (вице-премьер РФ, член исполкома РФС), главный тренер женской сборной России Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Томи» и «Москвы» Валерий Петраков, полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, президент «Урала» Григорий Иванов.

Против: Виталий Мутко, ПФЛ, полузащитники «Динамо» Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов, главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, нападающий «Ростова» Роман Адамов, главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, Роман Широков, Роман Шаронов, Андрей Тихонов и другие.

Стоит отметить, Виталия Мутко и президента ПФЛ Николая Толстых. Первый открыто говорил, что переход сделан в интересах ряда ведущих клубов, и он не пойдёт во благо. Впоследствии эту позицию «сопротивления» Мутко не поменял. Второй – осудил решение РФС не учитывать мнения клубов первого и второго дивизионов, а позже рассказал, что средняя посещаемость матчей первого дивизиона упала вдвое.

Старта переходного чемпионата России. Играют московские клубы «Локомотив» и «Динамо»

Старта переходного чемпионата России. Играют московские клубы «Локомотив» и «Динамо»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что ждали

  1. Чемпионат России хотели синхронизировать с другими странами, так как по этой системе проводились еврокубки. У игроков и болельщиков будет возможность отдохнуть летом от футбола.
  2. Модернизация инфраструктуры российских клубов, в том числе капитальный ремонт стадионов и строительство закрытых арен, на которых можно будет играть в плохую погоду.
  3. Возможность топ-клубов качественную трансферную кампанию
  4. Концовка чемпионата проходит на нормальных полях, а не в грязи и снегу. Как следствие – лучшая коммерческая привлекательность.
  5. Ожидалось, что улучшатся результаты в еврокубках. Гинер был уверен, что проблемы в последних турах еврокубков и отборочных турниров – исключительно из-за системы «весна-осень». Летом мы набираем пик формы, но в Европе в это время никто не играет, а в декабре, когда проходят решающие матчи, футболисты уже мысленно в отпуске. «Без перехода на эту систему мы будем вечно обречены ощущать себя задворками Европы в плане спортивных результатов, – заявлял президент ЦСКА.
  6. Собирались построить 80 футбольных манежей за год.
Перемена мест слагаемых
Член комитета по этике Андрей Созин подводит промежуточные итоги реформы по переводу чемпионата России на систему "осень-весна".

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что получили

  1. Уже через два года начались отголоски прошлого. Президент РФС Сергей Фурсенко говорил, что для перехода Сибири и Дальнему Востоку на новую систему требуется 10 млрд рублей. Прав оказался генеральный директор «Дружбы» из Майкопа Адам Натхо, заявивший, что многие клубы второго дивизиона просто погибнут. Так и случилось. Если в 2010 году было 94 города с 111 профессиональными клубами, то сейчас 73 со 102 командами. Больше стало фарм-клубов: три в 2010-м против 11 сейчас. Вместе с этим падает интерес к региональному футболу.
  2. Самое обсуждаемое – результаты в еврокубках. Лучшими результатами наших клубов за последние восемь лет были четвертьфиналы ЦСКА в Лиге Европы в 2018-м, «Рубина» в Лиге Европы в 2013-м и «Зенита» в Лиге Европы в 2015 году. Для сравнения: победа «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году и ЦСКА в 2005-м, два четвертьфинала этих команд («Зенит» в 2006-м и ЦСКА в 2010-м в ЛЧ).
  3. «Что касается полей – это привет нашим чиновникам», – остался тогда недоволен качеством футбольных полей Валерий Рейнгольд. И ветеран «Спартака» оказался прав – прошлый тур РПЛ тому подтверждение.
  4. Если раньше играли в АПЛ Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк и Билялетдинов, то сейчас в Европе только Черышев, Головин, Миранчук и Кокорин. Важно учитывать роль каждого футболиста в команде тогда и сейчас.
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«Без перехода на «осень-весна» прогресса не будет»

В августе 2010 года Сергей Фурсенко подчёркивал важность перехода чемпионата на новую систему и отмечал, что проблем эта реформа в провинции не создаст: «Нам нужно футбол развивать, а не стремиться к популистским решениям. Переход на систему «осень-весна» жизненно необходим. Без этого невозможно рассчитывать на дальнейший прогресс. Во время предвыборных поездок я неплохо изучил российскую футбольную провинцию. Нужно просто правильным образом выстроить переходный период, и всё будет нормально. Мы потихоньку двигаемся в этом направлении. Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на этот процесс. Могу заверить только в одном: сколько нужно, столько и будем проводить реформы. Никаких волюнтаристских решений приниматься не будет. Нужно не диктовать свою волю, а убедить в необходимости перехода на систему «осень-весна» и выработать правильный механизм реализации этого проекта».

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Как мы видим, проблемы всё-таки эта реформа создала, а вернуть назад уже не так просто. По словам Дюкова, нужно найти консенсус, потратить время, силы, деньги. «Этот вопрос обсуждался с клубами, кто-то за, но, как только дело доходит до голосования, все склоняются к тому, чтобы оставить всё как есть. Ещё раз, это возможно, но нужно, чтобы больше трёх четвертей нашего футбола было за», — заявил президент РФС. Увидим, претерпит ли изменения эта система.

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