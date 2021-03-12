Футбольная Россия перешла на новую систему 10 лет назад. Кому от этого стало лучше?

12 марта 2011 года стартовал XX чемпионат России по футболу, ставший переходным, и впервые в истории прошёл по системе «весна-осень-весна». Команды провели 44 матча, а чемпиона выявили через год и два месяца после старта чемпионата. За три тура до конца сезона «Зенит» в четвёртый раз в своей истории выиграл золотые медали. С момента перехода на систему «осень-весна» прошло целых 10 лет. Пришло время подводить итоги.
Кто продвигал идею
Первые разговоры о переходе чемпионата на систему «осень-весна» началась в 2004 году после завершения чемпионата. Первым, кто высказал предположение о переходе на новую систему, был президент РФС Вячеслав Колосков. Россия хотела последовать примеру Украины, в которой с 1992 года сезон начинался осенью. Сам же Колосков был против этой идеи, назвав её «бесполезной из-за климатических условий». Поддержку Колоскову оказали Никита Симонян и Юрий Сёмин. Разговоры о переходе на «осень-весна» возобновились в апреле 2005 года с приходом в РФС Виталия Мутко. Через три месяца Общее собрание членов Премьер-Лиги обратилось в бюро исполкома РФС с просьбой рассмотреть возможность проведения чемпионата по системе «осень-весна» уже с сезона-2006. Однако в итоге было выдвинуто предложение рассмотреть возможность проведения чемпионата не ранее 2007 года.
Пока в России собирались перейти на новую систему проведения соревнований, в Европе Зепп Блаттер выступил с обратной инициативой – перевести ведущие европейские чемпионаты на систему «весна-осень». Стоит отметить, что главным сторонником новой системы был президент ЦСКА Евгений Гинер. Впоследствии его поддержали Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Юрий Белоус и Леонид Федун.
В итоге решение о переходе на систему «осень-весна» было принято в 2010 году исполкомом РФС. Тогда пост президента Российского футбольного союза занимал Сергей Фурсенко, ранее работавший на этой же должности в «Зените. Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух. Президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский воздержался, а президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых был категорически «против». При этом мнения представителей команд первого и второго дивизионов во внимание не принимались вообще.
Виталий Мутко (на дальнем плане) и действующий на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
За и против
Проще привести фамилии личностей, которые открыто высказывали своё мнение. За переход на новую систему выступали: хозяева «Спартака» (Леонид Федун), ЦСКА (Евгений Гинер), «Локомотива» (Сергей Липатов), «Зенита» и «Динамо». А также вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Иванов (вице-премьер РФ, член исполкома РФС), главный тренер женской сборной России Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Томи» и «Москвы» Валерий Петраков, полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, президент «Урала» Григорий Иванов.
Против: Виталий Мутко, ПФЛ, полузащитники «Динамо» Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов, главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, нападающий «Ростова» Роман Адамов, главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, Роман Широков, Роман Шаронов, Андрей Тихонов и другие.
Стоит отметить, Виталия Мутко и президента ПФЛ Николая Толстых. Первый открыто говорил, что переход сделан в интересах ряда ведущих клубов, и он не пойдёт во благо. Впоследствии эту позицию «сопротивления» Мутко не поменял. Второй – осудил решение РФС не учитывать мнения клубов первого и второго дивизионов, а позже рассказал, что средняя посещаемость матчей первого дивизиона упала вдвое.
Старта переходного чемпионата России. Играют московские клубы «Локомотив» и «Динамо»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Что ждали
- Чемпионат России хотели синхронизировать с другими странами, так как по этой системе проводились еврокубки. У игроков и болельщиков будет возможность отдохнуть летом от футбола.
- Модернизация инфраструктуры российских клубов, в том числе капитальный ремонт стадионов и строительство закрытых арен, на которых можно будет играть в плохую погоду.
- Возможность топ-клубов качественную трансферную кампанию
- Концовка чемпионата проходит на нормальных полях, а не в грязи и снегу. Как следствие – лучшая коммерческая привлекательность.
- Ожидалось, что улучшатся результаты в еврокубках. Гинер был уверен, что проблемы в последних турах еврокубков и отборочных турниров – исключительно из-за системы «весна-осень». Летом мы набираем пик формы, но в Европе в это время никто не играет, а в декабре, когда проходят решающие матчи, футболисты уже мысленно в отпуске. «Без перехода на эту систему мы будем вечно обречены ощущать себя задворками Европы в плане спортивных результатов, – заявлял президент ЦСКА.
- Собирались построить 80 футбольных манежей за год.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Что получили
- Уже через два года начались отголоски прошлого. Президент РФС Сергей Фурсенко говорил, что для перехода Сибири и Дальнему Востоку на новую систему требуется 10 млрд рублей. Прав оказался генеральный директор «Дружбы» из Майкопа Адам Натхо, заявивший, что многие клубы второго дивизиона просто погибнут. Так и случилось. Если в 2010 году было 94 города с 111 профессиональными клубами, то сейчас 73 со 102 командами. Больше стало фарм-клубов: три в 2010-м против 11 сейчас. Вместе с этим падает интерес к региональному футболу.
- Самое обсуждаемое – результаты в еврокубках. Лучшими результатами наших клубов за последние восемь лет были четвертьфиналы ЦСКА в Лиге Европы в 2018-м, «Рубина» в Лиге Европы в 2013-м и «Зенита» в Лиге Европы в 2015 году. Для сравнения: победа «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году и ЦСКА в 2005-м, два четвертьфинала этих команд («Зенит» в 2006-м и ЦСКА в 2010-м в ЛЧ).
- «Что касается полей – это привет нашим чиновникам», – остался тогда недоволен качеством футбольных полей Валерий Рейнгольд. И ветеран «Спартака» оказался прав – прошлый тур РПЛ тому подтверждение.
- Если раньше играли в АПЛ Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк и Билялетдинов, то сейчас в Европе только Черышев, Головин, Миранчук и Кокорин. Важно учитывать роль каждого футболиста в команде тогда и сейчас.
«Без перехода на «осень-весна» прогресса не будет»
В августе 2010 года Сергей Фурсенко подчёркивал важность перехода чемпионата на новую систему и отмечал, что проблем эта реформа в провинции не создаст: «Нам нужно футбол развивать, а не стремиться к популистским решениям. Переход на систему «осень-весна» жизненно необходим. Без этого невозможно рассчитывать на дальнейший прогресс. Во время предвыборных поездок я неплохо изучил российскую футбольную провинцию. Нужно просто правильным образом выстроить переходный период, и всё будет нормально. Мы потихоньку двигаемся в этом направлении. Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на этот процесс. Могу заверить только в одном: сколько нужно, столько и будем проводить реформы. Никаких волюнтаристских решений приниматься не будет. Нужно не диктовать свою волю, а убедить в необходимости перехода на систему «осень-весна» и выработать правильный механизм реализации этого проекта».
Как мы видим, проблемы всё-таки эта реформа создала, а вернуть назад уже не так просто. По словам Дюкова, нужно найти консенсус, потратить время, силы, деньги. «Этот вопрос обсуждался с клубами, кто-то за, но, как только дело доходит до голосования, все склоняются к тому, чтобы оставить всё как есть. Ещё раз, это возможно, но нужно, чтобы больше трёх четвертей нашего футбола было за», — заявил президент РФС. Увидим, претерпит ли изменения эта система.
- 12 марта 2021
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