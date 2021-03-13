Гарай – безработный, Крижанац – почётный житель города. Как дела у бывших звёзд «Зенита»

Продолжаем рассказывать о том, как дела у легионеров, оставивших самый заметный след в топ-клубах РПЛ. Предыдущие материалы были посвящены экс-игрокам «Спартака» и ЦСКА. Теперь рассказ пойдёт о бывших звёздах «Зенита».

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Халк, 34 года

Лучший бомбардир в истории «Зенита» среди иностранцев (76 голов в 148 матчах) и самый дорогой новичок, стоивший санкт-петербургскому клубу по разным данным от 40 до 60 млн евро. В феврале этого года Халк вернулся в Бразилию после 4,5 лет в Китае. Подписал контракт с «Атлетико Минейро», хотя признавался, что болеет за «Палмейрас». Вообще-то форвард планировал продолжить карьеру в Европе, тем не менее даже в статусе свободного агента не получил предложений, которые бы его заинтересовали. При этом авторитетное португальское издание A Bola писало в ноябре, что «Зенит» якобы готов вернуть Халка на зарплату 3 млн евро в год, да и сам бразилец, судя по его интервью, был не против возвратиться в Санкт-Петербург. Но, кажется, это был просто вброс со стороны агентов игрока.

Аксель Витсель, 32 года

Бельгиец – ещё один лидер официального зенитовского рейтинга самых дорогих новичков наряду с Халком и Малкомом. Витсель приходил одновременно с Халком, в сентябре 2012-го из «Бенфики», и тоже уехал в Китай. Однако в отличие от бразильца смог вернуться в Европу на высокий уровень. Полузащитник довольно быстро стал ключевой фигурой в центре поля для дортмундской «Боруссии» и оставался таковой до января 2021-го, когда получил тяжёлую травму. Из-за разрыва ахиллова сухожилия Аксель выбыл примерно на пять месяцев и, по-видимому, пропустит Евро-2020. Любопытно, что после отъезда из России Витсель уже четыре раза сыграл на «Газпром Арене». Трижды за сборную Бельгии, а также в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1, забил победный гол).

Фото: Getty Images

Эсекьель Гарай, 34 года

Когда «Зенит» в сезоне-2015/2016 выдал лучшее в своей истории выступление в Лиге чемпионов, аргентинец был для команды не менее важным игроком, чем Халк. Центральный защитник цементировал оборону сине-бело-голубых. К сожалению, финалист ЧМ-2014 задержался в Санкт-Петербурге всего на два года. Гарай уехал при странных обстоятельствах: его жена Тамара Горро стала настаивать на возвращении в Испанию после того, как в их доме (по её словам) начал появляться… дух бабушки Эсекьеля. Пара жила недалеко от кладбища. С августа 2016-го по июль 2020-го Гарай выступал за «Валенсию», а в прошлом году, получив разрыв крестообразной связки колена и переболев коронавирусом, покинул испанский клуб. Не договорился о новом контракте. Его сватали в «Барселону» и «Ливерпуль», но аргентинец по-прежнему остаётся свободным агентом и тренируется индивидуально, надеясь продолжить карьеру в Европе.

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Бранислав Иванович, 37 лет

Экс-капитан «Зенита» тоже останется в истории клуба как один из надёжнейших центральных защитников. Иванович красиво попрощался с Санкт-Петербургом летом 2020-го, выиграв чемпионство и Кубок России. В статусе свободного агента серб не сразу нашёл себе новую команду, но в сентябре вернулся в Англию – подписал контракт до конца сезона с «Вест Бромвичем».

Пока Иванович принял участие лишь в 12 матчах АПЛ (в основе выходил восемь раз). В декабре-январе у «дроздов» была неудачная серия, когда они с бывшим зенитовцем в составе пропускали в нескольких матчах по четыре-пять мячей. Новый тренер Сэм Эллардайс усадил Бранислава на скамейку, защитник даже перестал попадать в заявку. В общем, ни «Зениту», ни Ивановичу расставание не пошло на пользу.

Доменико Кришито, 34 года

Другой бывший капитан-защитник «Зенита», выступающий в европейском топовом чемпионате – Кришито. Доменико покинул Санкт-Петербург вместе со своим соотечественником Роберто Манчини, отыграв за сине-бело-голубых семь лет. Он на одиннадцатом месте по количеству матчей за «Зенит» во всех турнирах: потрясающий результат для иностранца. Кришито вернулся в «Дженоа», где когда-то начинал профессиональную карьеру, и по-прежнему защищает цвета «грифонов». В предыдущие два сезона клуб из Генуи был близок вылету из Серии А, тем не менее дважды финишировал семнадцатым и сохранял место в элите. Кришито – капитан «Дженоа», он даже поиграл чуть-чуть в сборной Италии при Манчини. В прошлом сезоне Доменико забил 10 голов! Здорово исполнял пенальти.

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Мигел Данни, 37 лет

В августе 2008-го трансфер Данни из «Динамо» в «Зенит» за 30 млн евро стал на тот момент самым дорогим в истории санкт-петербургского клуба. Португалец начал с потрясающего гола в ворота «Манчестер Юнайтед», а в итоге задержался в «Зените» на девять лет. Сыграл 256 матчей: это восьмой результат в российской истории сине-бело-голубых. Доигрывал Мигел в чешской «Славии» и «Маритиму», и в январе 2019-го завершил карьеру. В сентябре прошлого года сообщалось о том, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев намерен предложить португальцу вернуться в клуб на одну из менеджерских должностей с задачей развивать молодёжный футбол. Сам Данни подтверждал факт разговора на эту тему, однако тогда переезд не состоялся, по словам самого экс-футболиста, из-за семейных проблем и его проблем со здоровьем. Сейчас Мигел наслаждается жизнью на Мадейре.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Николас Ломбертс, 35 лет

Мало кого провожают так, как поклонники «Зенита» провожали легионера Ломбертса, когда бельгиец проводил свой последний матч за команду 17 мая 2017 года. Фан-сектор сине-бело-голубых в течение часа распевал имя бельгийца! Центральный защитник провёл 10 запоминающихся лет в Санкт-Петербурге, сыграл больше всех из иностранцев – 289 матчей (шестой результат в российской истории клуба). После чего вернулся на родину, подписав трёхлетний контракт с «Остенде». Но в последний сезон Николас не играл: новый руководитель клуба перевёл в молодёжку самого высокооплачиваемого игрока. Идти на понижение зарплаты Ломбертс отказывался. Повесив бутсы на гвоздь в 2020 году, бельгиец неожиданно обнаружил в себе желание учиться на тренера. Кроме того, появлялась информация, что Николас может стать скаутом «Зенита» по Европе: он приезжал на игру ЛЧ с «Брюгге».

Ивица Крижанац, 41 год

Хорват – один из трёх легионеров из дальнего зарубежья, вышедших в основе «Зенита» в финале Кубка УЕФА с «Глазго Рейнджерс». За шесть лет в санкт-петербургской команде Крижанац сыграл 148 матчей и также занял место в число лучших иностранцев в истории сине-бело-голубых. Доигрывал центральный защитник на родине, в клубе «Сплит», а в 2014 году закончил выступать на профессиональном уровне. После этого о Крижанаце в футболе не было слышно, хотя он учился на тренера. Сам Ивица рассказывал, что зарабатывает за счёт сдачи в аренду апартаментов на побережье Адриатического моря, и собирался открыть ресторан. Ещё бывший зенитовец путешествует по миру, во время ЧМ-2018 приезжал в Россию, причём на мотоцикле. В 2020-м он стал почётным жителем города Омиш, что расположен в 25 км от Сплита.

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Радек Ширл, 39 лет

Если Крижанац играл в матче с «Глазго Рейнджерс» в центре защиты, то универсал Ширл – на левом фланге обороны. Властимил Петржела привозил своего соотечественника в «Зенит» в 2003-м, как полузащитника, а вот Дик Адвокат перевел чеха в заднюю линию. Радек в любой роли был полезен, поэтому и задержался в Санкт-Петербурге на 7,5 лет. Провёл 190 матчей, стал автором чемпионского гола в Раменском в 2007 году. После ухода из «Зенита» Ширл выступал только на родине, причём с 2015-го – на любительском уровне. В одном из матчей подрался с соперником и избил судью, заработал дисквалификацию. После окончания карьеры Ширл просто отдыхает. С профессиональным футболом не связан, сдаёт недвижимость. В частности, у чеха есть квартира в Аликанте, куда он приезжал в 2020-м на сборы «Зенита».

Фатих Текке, 43 года

Турецкий нападающий в финале Кубка УЕФА получил место в стартовом составе из-за дисквалификации Павла Погребняка, так что о нём тоже стоит вспомнить, как об игроке, творившим историю еврокубковой победы «Зенита». Хотя в целом период Текке в Санкт-Петербурге мог получиться и более ярким. За 3,5 года в команде он сыграл 91 матч, забил 29 голов. В январе 2010-го отправился в «Рубин», а после этого доигрывал в Турции. Ушёл из профессионального футбола в 2012-м. Фатих стал тренером. Работал с юношеской сборной U17, возглавлял клубы «Кайсери Эрджиесспор», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор» и «Инстанбулспор». В 2020 году вернулся в «Истанбулспор», который выступает во втором по уровню дивизионе чемпионата Турции. Его команда занимает третье место и рвётся в элиту. Тренерская карьера Султана развивается пока не так стремительно, как карьера Сергея Семака.