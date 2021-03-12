Новый скандал в российском футболе! Почему судьи отменили чистый гол «Ростова»?

22-й тур Российской Премьер-Лиги открыли «Химки» и «Ростов». Команда Игоря Черевченко переиграла соперника с минимальным счётом и вышла на девятое место в таблице. После пятничного матча появилось немало вопросов к судейской бригаде.

Отменённый гол Али Соу

На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. Через 24 минуты форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. Судя по всему, офсайд усмотрела только комната VAR. На стоп-кадре отлично видно, что никакого вне игры нет.

Слово нашему постоянному эксперту Игорю Федотову.

«То, как отменили гол «Ростова» «Химкам» – беспредел. VAR провёл линию по руке Соу, но рукой забивать нельзя! Более того, после подачи Байрамяна, даже если допустить, что Соу находился за линией офсайда, мяч-то скидывал защитник «Химок». Соу не вмешивался в игру, не вводил в заблуждение игроков «Химок», ничего не делал – мяч шёл от игрока «Химок», который ошибся, неуклюже обработав мяч. В чём тут ошибка игрока «Ростова», я понять не могу. Как Сиденков, который два матча пытался работать неплохо, провёл линию офсайда по локтю Соу? Он не знает, что рукой забивать нельзя? Мы его ещё долго не увидим. В любом случае гол был забит по правилам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Заявление «Ростова» и слова Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал комментировать судейство в матче с «Химками». «Не моё дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе — тоже. Да и по отменённому голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всём. С судьёй после игры не разговаривал», — заявил главный тренер гостей.



Руководство клуба решило не закрывать глаза на происходящее. Оно обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по нескольким эпизодам. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», клуб попросит дать оценку эпизоду с отмененным голом Али Соу, когда непонятно, как была прочерчена линия VAR. Помимо этого, «Ростов» требует объяснений по эпизоду с фолом на Дмитрие Полозе на 74-й минуте и с пенальти в ворота донского клуба в начале второго тайма.



«Грамотно подставился и упал». Вот так прокомментировал Мирзов своё падение в штрафной. Но если одиннадцатиметровый вопросов не вызывает, то положение вне игры у Соу навевает странные мысли. В любом случае итоговый вердикт за ЭСК.