«Наши пути расходятся». Одна из самых красивых пар футбола больше не вместе

Красивая истории Сары Карбонеро и Икера Касильяса завершилась – пара объявила, что их пути расходятся спустя 11 лет вместе. Но, как написала Сара, не совсем: у них двое сыновей, поэтому совместно они продолжат выполнять «чудесную задачу – оставаться преданными родителями».

Они встретились на Кубке конфедераций, долго переписывались, а на ЧМ они поехали уже вместе. Тогда случился тот легендарный поцелуй в эфире



Когда Икер уже феерил за «Реал», Сара училась в университете на факультете журналистики и только делала первые шаги в профессии. На третьем курсе она устроилась на Radio Marca: освещала все виды спорта, а параллельно вела музыкальную программу. Сейчас, кстати, Сара снова там – и тоже ведёт эфиры с музыкантами.

После Marca она недолго работала на ведущей радиостанции Испании Cadena SER, а в 2007-м перешла на телевидение, на канал La Sexta. Там Сара совмещала работу редактора спортивных новостей и ведущей программы об экстремальных видах спорта. Спустя два года, незадолго до Кубка конфедераций, она подписала контракт с частным телеканалом Telecinco, который отправил её на турнир в ЮАР освещать матчи сборной Испании.

Там они начали общаться. Долгое время все разговоры проходили только по переписке – Сара очень настороженно относилась к отношениям с футболистом, потому что в голове всегда держала разговоры о их легкомысленности и частой смене девушек. Он ей нравился, она ему – тоже.



В феврале 2010, на день рождения девушки, Икер решился перевести их отношения на другой уровень: он узнал о планах Сары и появился в ресторане, где она была с подругой, с цветами и подарком. Футболист добился своего – после того дня они начали встречаться.



На чемпионат мира они поехали вместе: он – бороться за главный трофей, она – рассказывать о пути сборной Испании на пути к кубку. Сару донимали вопросами, не помешает ли её присутствие Икеру, не повлияют ли их отношения на его игру, но девушка отмахивалась – всё-таки у неё была своя работа, да и команда жила отдельно. От осуждений это всё равно не спасло.



Испания проиграла Швейцарии – Икер пропустил единственный гол, который был забит в этом матче. Британская пресса обвинила в этом Сару: мол, испанские болельщики негодуют, что женщина вратаря испанской сборной могла своим присутствием повлиять на его ошибку. В Испании же писали обратное, защищая журналистку и указывая, что англичане то ли выдумали злых фанатов, то ли мнение меньшинства выдали за общественный порыв. В том, что это полная чушь, мир убедился после – Испания больше не проиграла ни одного матча, в том числе финальный.



В микст-зоне после игры с Голландией и уже поднятого над головой кубка Икер давал интервью Саре – уже в который раз за этот турнир. Но тогда всё получилось, как в голливудском фильме о любви: он прервал её на середине разговора, притянул к себе и поцеловал. Весь мир умилялся – даже испанские монархи, находившиеся в тот момент рядом, не удержались и зааплодировали. Кадр с поцелуем Икера и Сары в прямом эфире облетел весь мир и стал визитной карточкой их только-только развивающихся отношений.



Когда Икер перешёл в «Порту», Сара ушла с телевидения и начала писать для глянца. В 2019 их отношения стали крепче из-за болезни обоих



Они встречались почти семь лет прежде, чем решили узаконить свои отношения. Свадьбу отметили в тихом семейном кругу за барбекю: только Икер, Сара, их двухгодовалый сын Мартин и парочка близких друзей. К тому моменту футболист уже подписал контракт с «Порту», поэтому всей семьёй они переехали в Португалию. Сара, которая к Евро-2012 стала самой высокооплачиваемой журналисткой Испании, решила взять паузу в карьере. Тем более, что у пары родился второй сын Лукас.

Но без дела она долго не сидела – спустя год после рождения ребёнка вернулась к работе. Сара писала для глянца, развивала собственный бренд одежды Slow Love, снималась в рекламных кампаниях мировых брендов и брала интервью для канала Cuatro у известных спортсменов.



В 2019 в их семье началась чёрная полоса: Икера госпитализировали с тренировки «Порту» с сердечным приступом. Сара была с ним в больнице всё время: по её словам, тогда она поняла, что надо ценить каждый миг жизни. Икер поправился, но спустя пару недель беда произошла уже с его женой – у неё обнаружили рак яичников. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому Сару успешно прооперировали. Через непростой путь восстановления они прошли вместе.

Через три месяца после инфаркта Икер завершил карьеру, но семья ещё какое-то время жила в Португалии. В прошлом году Сара начала снова работать на Radio Marca, а в медиа поползли слухи, что у пары проблемы в отношениях. За пару дней до её объявления в инстаграме о разводе испанские СМИ писали, что Касильяс и Карбонеро уже несколько месяцев не живут вместе и решили расстаться.



Слухи оказались правдой – теперь в спортивном мире стало на одну некогда прекрасную пару меньше. Сара в своем письме поблагодарила Икера. «Наши пути расходятся», — написала она.