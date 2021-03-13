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«Арсенал» – ЦСКА. Чемпионат России по футболу. Травма Марио Фернандеса в матче РПЛ

Марио Фернандеса отыграл лишь 22 минуты из-за трав
Григорий Телингатер
Марио Фернандес отыграл лишь 22 минуты из-за травмы. Его сбил свой же футболист
После этого эпизода игра ЦСКА рассыпалась.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче против «Арсенала» в Туле. На 22-й минуте в штрафную гостей пошёл навес на дальнюю штангу. Марио Фернандес и Константин Кучаев смотрели на мяч в воздухе и столкнулись ногами. Отметим, что качество поля так же не способствовало устойчивости футболистов.

В результате Фернандес споткнулся и боком упал на газон. Во время падения он столкнулся головой с коленом Ломовицкого. Полузащитник «Арсенала» так же смотрел на мяч и не успел скоординироваться в прыжке, когда рядом рухнул соперник.

Таким образом, Ломовицкий заехал коленом по затылку Марио, а затем еще задел шипами лицо защитника, когда приземлялся после прыжка. Фернандес схватился за голову и не смог продолжить игру. Защитника ЦСКА унесли с поля на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальной странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Некоторое время ЦСКА пришлось играть в меньшинстве, а затем на поле появился Щенников. Левый защитник вышел на правый фланг обороны (хотя во втором тайме перешел на привычную позицию). Без Марио Фернандеса ЦСКА пропустил два мяча в оставшейся половине первого тайма.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
13 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пантелеев – 42' (пен)   2:0 Ломовицкий – 45'   2:1 Тикнизян – 90'
Удаления: Громыко – 90+1', Довбня – 90+3' / нет

О тяжести травмы Марио Фернандеса и сроках его восстановления пока не сообщается официально. В эфире «Матч ТВ» сообщили, что защитника увезли в больницу с рассечением и подозрением на сотрясение мозга.

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