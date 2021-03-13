Марио Фернандес отыграл лишь 22 минуты из-за травмы. Его сбил свой же футболист

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче против «Арсенала» в Туле. На 22-й минуте в штрафную гостей пошёл навес на дальнюю штангу. Марио Фернандес и Константин Кучаев смотрели на мяч в воздухе и столкнулись ногами. Отметим, что качество поля так же не способствовало устойчивости футболистов.
В результате Фернандес споткнулся и боком упал на газон. Во время падения он столкнулся головой с коленом Ломовицкого. Полузащитник «Арсенала» так же смотрел на мяч и не успел скоординироваться в прыжке, когда рядом рухнул соперник.
Таким образом, Ломовицкий заехал коленом по затылку Марио, а затем еще задел шипами лицо защитника, когда приземлялся после прыжка. Фернандес схватился за голову и не смог продолжить игру. Защитника ЦСКА унесли с поля на носилках.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальной странице «Матч ТВ» в «Твиттере».
Некоторое время ЦСКА пришлось играть в меньшинстве, а затем на поле появился Щенников. Левый защитник вышел на правый фланг обороны (хотя во втором тайме перешел на привычную позицию). Без Марио Фернандеса ЦСКА пропустил два мяча в оставшейся половине первого тайма.
О тяжести травмы Марио Фернандеса и сроках его восстановления пока не сообщается официально. В эфире «Матч ТВ» сообщили, что защитника увезли в больницу с рассечением и подозрением на сотрясение мозга.
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