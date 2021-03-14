Темнокожий игрок не встал на колено перед матчем в Англии. Он не согласен с этой акцией

Каждый матч Английской премьер-лиги (АПЛ) с возобновления сезона после коронавирусной паузы начинается одинаково. Перед стартовым свистком игроки вставали и встают на одно колено в знак борьбы против расизма. Это реакция на убийство полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда и связанные с этим беспорядки (в том числе и в Великобритании). Первые 12 матчей после рестарта команды играли и с надписью Black Lives Matter вместо фамилий игроков.

13 марта свой открытый протест этой акции выразил форвард Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас». Перед матчем с «Вест Бромвичем, когда все футболисты стояли на колене, он был единственным игроком, который это не сделал. Заха – первый футболист из АПЛ, не вставший на колено перед началом игры.

Свой перформанс он анонсировал заранее. В феврале, восстанавливаясь от травмы, Заха дал интервью, в котором сказал:



«Я уже говорил, что считаю коленопреклонение глупым. В детстве родители объясняли мне, что я должен гордиться своим цветом кожи вне зависимости от чего-либо. Я считаю, что мы должны стоять. Сейчас коленопреклонение просто стало тем, что мы делаем перед матчами, а этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено и носить одежду с надписью Black Lives Matter на спине, потому что это словно мишень.



Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые все равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки. Пока не будет никаких действий, даже не говорите мне про это».

Твит из России спровоцировал очередной скандал из-за BLM. Английские фанаты разделились Болельщиков «Миллуолла» поддержали 135 тысяч человек и Дуги Бримсон.

Вернулся к игре Заха в прошлом туре, на матч «Кристал Пэлас» против «Тоттенхэма», но тогда он вышел на замену. Домашний матч против «Вест Бромвича» стал первым, на котором он продемонстрировал своё несогласие с движением.

Заха родился в столице Кот-д'Ивуара Абиджане, но уже в четыре года вместе с родителями переехал в Лондон. Здесь он вырос, получил футбольное образование и даже сыграл два матча за сборную Англии в товарищеских матчах. Но с 2017-го Заха выступает за ивуарийцев. Он стал автором одного из голов в матче Россия – Кот-д’Ивуар (0:2), состоявшимся в рамках подготовки к ЧМ-2018.



В свои 28 лет он шестой футболист в истории «Кристал Пэлас» по количеству матчей за первую команду. В системе клуба он с двенадцати лет, очень помог в 2013-м году выйти в Премьер-лигу и даже перешёл после этого в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» проявить себя ивуариец не смог и уже через год вернулся в «Пэлас», за который выступает до сих пор. В текущем сезоне, несмотря на травмы, Заха – лучший бомбардир команды с девятью голами.

Заха — о мерах по борьбе с расизмом: это унизительно. Все эти шоу ничего не значат

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В АПЛ Заха стал первым, кто продемонстрировал недовольство BLM. В низших лигах такое уже было. Например, в начале этого сезона Чемпионшипа на колени не встали игроки «КПР». Генеральный директор клуба Лес Фердинанд сказал по: «Преклонение колена дошло до точки, когда превратилось в хороший пиар и даже больше. Посыл утрачен. Теперь акция не отличается от распространения забавного хэштега или красивого значка на груди. Эта акция не принесет изменений. Это сделают действия».



Потом, кстати, «КПР» все-таки поддерживали акцию. Более того, в матче с «Миллуоллом» – командой, которая сейчас не встаёт на колени перед матчем и чьи фанаты освистывают акцию, – темнокожие игроки потроллили соперника, встав на колено сразу после забитого гола.

В феврале отказался следовать акции «Брентфорд». В заявлении на официальном сайте говорится: «Как и многие наши товарищи по футболу из других клубов, мы больше не верим, что это оказывает влияние. Мы считаем, что можем использовать свое время и энергию для поощрения расового равенства другими способами».