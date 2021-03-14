Ротация всегда была тайным оружием Зидана. Но сейчас она не работает

В конце 2017 года, когда Зинедин Зидан выиграл одновременно Лигу чемпионов и чемпионат Испании, одним из его ключевых умений и тайным оружием была ротация. Вот фрагмент из статьи, написанной летом 2017 года, который поможет быстро погрузиться в контекст ситуации.

«Банальность о том, что «в команде каждый важен, и каждый получит игровое время» хоть раз в жизни говорил каждый тренер, но у Зидана это ещё и правда. Гений. Правда, гений в комфортных условиях. С Хамесом Родригесом и Альваро Моратой на скамейке запасных. С Иско на поле и Гаретом Бэйлом в уме. Сила «Реала» в обойме. Интересно, что количество качественных игроков – это одновременно и груз, который сломал Рафу Бенитеса, и трамплин, который поднял Зидана».

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.

В том сезоне у «Реала» была одна особенность: в каждый момент сезона было легко назвать стартовые 11 игроков команды. Но если взять сезон в целом, то явного стартового состава просто нет. Умение использовать по максимуму шикарную обойму игроков доступно не всем тренерам. Но оно ключевое для Зидана, и он совершенно точно не стал бы отказываться от приёма, который уже сослужил ему службу. Но ему приходится.



Для сравнения: в сезоне-2016/2017 среди топ-70 игроков Ла Лиги по количеству проведённых в чемпионате минут не было ни одного футболиста «Реала». Эту фразу стоит перечитать ещё раз: на 70 игроков, которые сыграли в чемпионате больше всего минут нет ни одного игрока «Реала». Вот что значит ротация. А сейчас, после 27 туров, сразу двое попали в топ-10. Разница огромная, и она вынужденная. Доказательство – матч с «Эльче».



«Реал» начал эту игру с непривычной схемой и в непривычном составе. Кроос и Модрич остались в запасе, зато с первых минут появились Вальверде и Иско. Тройка защитников – Рамос, Варан и Начо – может быть обусловлена неготовностью Рамоса, а может тактическими соображениями, но это в любом случае не сработало.

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«Эльче» отходил в глубокую оборону, отказался от прессинга и не боялся давать свободу защитникам. «Реал» мог делать с мячом что угодно по всему полю, вплоть до чужой штрафной. Итог: 128 пасов на чужой трети поля в первом тайме (против 49). И всего три удара из штрафной.

Васкес и Менди на флангах, Винисиус в нападении и Иско в полузащите: игроков, которые недостаточно обостряют, оказалось слишком много. Поэтому территориальное преимущество не приводило к регулярным моментам. Лучшая возможность для гола вообще случилась в контратаке, которую разогнал Вальверде.

Конечно, у Зидана оставались резервы. Он отреагировал на пропущенный гол тройной заменой, выпустил Крооса и Модрича и вернул привычные 4-3-3. После гола «Реал» превратил солидные 60% владения в безумные 77%, а территориальное преимущество – в навал. И в принципе логично дожал аутсайдера. Но в том и дело: понадобилось доставать со скамейки все возможные резервы, включая даже Азара, чтобы в добавленное время вымучить победу над «Эльче» (17-е место в таблице). Без Крооса и Модрича центр поля мадридцев напоминает космос – в том смысле, что там нет жизни. Усилий одного Вальверде недостаточно, это игрок рывка и пространства, а не контроля.



Зидан лучше любого другого тренера показал себя в работе с огромной обоймой топ-футболистов, когда нужно балансировать между двумя десятками уязвлённых самолюбий. Но сейчас у него нет даже полуторного состава. Выдерни Каземиро – команда рассыпается. С Бензема, Кроосом, Модричем то же самое. Звучит как шутка, но без Рамоса в «Реале» некому забивать: есть только один Бензема. Нынешний «Реал» наполовину состоит из незаменимых.

«Реал» снова тащит игрок, которого купили ещё при Моуринью. В этом виноват и Зидан Но разговоры об увольнении всё равно глупость. До лета.

В годы, когда скамейка была переполнена качественными футболистами, Зидану удавалось замаскировать один недостаток команды: «Реал» атаковал в основном за счёт класса. И точно не за счёт качественной позиционной структуры. Тактика навесов оправдывала себя, когда навешивали Марсело и Карвахаль, а головой бил Роналду.

Когда нет всех трёх, а Азар, под которого Зидан был готов радикально менять стиль игры, доступен только эпизодически, на первое место выходит именно структура. И надо признать, что периодически «Реал» показывает очень качественный позиционный футбол. Например, в гостевом матче с «Интером» в Лиге чемпионов – но это случается не настолько часто, чтобы говорить о системе. Скорее, можно говорить о том, что Зидан в принципе на это способен – при условии, что лучшие полузащитники доступны.



Победу над «Эльче» принесли не позиционные атаки и не сложный розыгрыш мяча. А шедевральный навес Модрича: вроде бы из борьбы в борьбу, но в последний момент мяч нырнул прямо на головку Бензема. Победный гол – тоже чистое мастерство, мало кто так поймал бы мяч после сложной скидки со сложного угла и приличного расстояния.

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«Реал» остаётся в чемпионской гонке, да и при любом исходе одного матча не было бы причин делать какие-то радикальные выводы о будущем Зидана. Но эта игра – ещё одно напоминание о том, что нынешний состав «Реала» после всех трат по-прежнему не очень подходит его тренеру. Зидан может блестяще справиться по ситуации – выстроить тактику вокруг пары звёзд, которые именно сейчас в лучшей форме, внести коррективы по ходу игры и так далее – но ему нужна большая обойма. Большая и звёздная.

В отличие от Антонио Конте и Маурицио Сарри, которые всех своих успехов добились с ограниченным числом игроков и минимумом ротации, Зидану нужно как можно больше тех, кто может выйти на 10-15 минут и решить судьбу матча. Родриго, Винисиус и прочая дорогая и вроде бы талантливая молодёжь для этого не подходит. Поэтому будущее Зидана, кроме результатов нынешнего сезона, наверное, зависит и от ещё одного обстоятельства: сколько может потратить Флорентино Перес. Если может потратить много, причём на уже готовых топовых игроков, а не на вырост, то в таких условиях Зидан уже доказал свою эффективность. А если нет – тогда вопрос состоит не только в том, зачем Зидан этой команде, но и в том, зачем эта команда самому Зидану.