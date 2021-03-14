Почему «Спартак» бил пенальти, а Паршивлюка не удалили? Разбор судейства в игре с «Динамо»

Главный матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» прошёл без судейских скандалов. Хотя во время игры вопросов к главному арбитру хватало – в начале игры в штрафной соперника упал защитник «Спартака» Айртон, потом мяч попадал в руку Паршивлюку, а гол «Динамо» почему-то просматривал VAR. Некоторые болельщики возмущались решением Иванова не показывать вторую жёлтую Паршивлюку во втором тайме, а победный гол «Спартак» забил с пенальти (повтор нарушения, которое и привело к назначению 11-метрового, Иванов тоже просматривал). Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные моменты матча и даже похвалил судью.

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Падение Айртона в штрафной «Динамо»

Первый момент, вызвавший пусть небольшие, но споры по поводу решения Иванова, случился уже на четвёртой минуте. Айртон врывался в штрафную «Динамо» по флангу, после чего к нему подбежал Паршивлюк, и Айртон упал. Иванов сразу дал понять, что назначать пенальти за это не будет:

– Иванов разобрался в эпизоде с падением Айртона в штрафной «Динамо», – говорит Федотов, – на Айртоне не было 11-метрового. Айртон увидел ногу Паршивлюка, начал искать контакт, у него не получилось – и он упал сам. Но Иванов поступил по-судейски мудро, не показав жёлтую за симуляцию, чтобы не ломать игру на третьей минуте. На 50-й минуте он бы за такое точно карточку показал.

Попадание мяча в руку Паршивлюка и гол Маслова в свои ворота

Следующего спорного момента болельщики ждали недолго: на 12-й минуте Соболев в штрафной боролся за верховой мяч с Паршивлюком, и мяч попал в руку защитнику «Динамо». Именно после этого эпизода нападающий «Спартака» долго апеллировал к Иванову, но пенальти не дождался. А через шесть минут защитник красно-белых Маслов отправил мяч в свои ворота (и этот гол судьи просматривали на момент возможного офсайда у игрока «Динамо», простреливавшего вдоль ворот).

– Паршивлюк сам не мог убрать руку в борьбе с Соболевым, даже если бы хотел – её держал Соболев, – объясняет Федотов момент на 12-й минуте, – можно поддержать решение VAR. Она не в естественном положении, но Соболев не давал убрать руку.

По голу вообще не понимаю, что смотрели – всё чисто. Видимо, после матча «Химок» и «Ростова» дали указание долго смотреть всё.

Почему Паршивлюку не показали вторую жёлтую и не выгнали с поля?

В начале второго тайма болельщики «Спартака» в соцсетях стали требовать удалить Паршивлюка, показав ему вторую жёлтую карточку (первую защитник получил на 41-й минуте, грубо сфолив против Айртона). На 47-й минуте противостояние защитников продолжилось – Паршивлюк снова грубо сыграл против Айртона, но вторую жёлтую перед собой не увидел. А через пару минут после нарушения главный тренер хозяев Сандро Шварц заменил футболиста.

«Это сговор. Преступление против футбола!» Скандал из-за пенальти в матче «Зенита» Арбитр Игорь Федотов разобрал спорное решение в игре против «Ахмата». Неужели это решение было в пользу «Сочи»?

– Если мы берем первую карточку Паршивлюку, то чем она отличается от эпизода с Айртоном? Пока ноги не оторвут или не убьют – Иванов никуда не полезет, – рассказывает Федотов, – это и есть нормальное судейство. Иванов выравнивает игру, Айртону за симуляцию не показал, потом Паршивлюку. Судья ведет игру очень грамотно – даёт побороться и тем, и другим. Ему сказали: пока ноги не оторвут, не смей лезть. Это то судейство, которое я хочу видеть. Оно мне понятно.

Пенальти в ворота «Динамо» за попадание мяча в руку Скопинцеву

Победный гол красно-белые забили с пенальти, а чтобы его поставить, Иванову пришлось смотреть повтор, а Промесу – заработать жёлтую карточку за споры с судьёй. Но здесь, по словам Федотова, всё было по делу: «Пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» назначили правильно. Скопинцев не пытался играть в мяч, но он его блокировал. Произошла блокировка мяча, мяч отлетел от бедра в отставленную руку – это не естественное положение. Думаю, судьям сказали не лезть в такие моменты самим, а ждать VAR. Сейчас VAR надо показать в хорошем свете, дескать, он помогает и выручает. Поэтому и Иванов, и его помощник, специально не лезли в этот эпизод».