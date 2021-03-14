Недавний аутсайдер идёт выше «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» и в шаге от «Челси». Как такое может быть?

«Вест Хэм» впервые в истории может попасть в ЛЧ. В прошлом году он чуть не вылетел из АПЛ!

В 2009 году Дэвид Мойес в третий раз заслужил звание лучшего тренера АПЛ – больше таких наград только у сэра Алекса Фергюсона. Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» стабильно завоёвывал трофеи, поэтому в этом нет ничего удивительного. Мойес же зарабатывал симпатии по-другому.

Обыграл Гвардиолу, Моуринью и Клоппа с общим счётом 10:3! Как Роджерс вывел «Лестер» в топ Сдал дом Клоппу и теперь слушает Фергюсона.

«Дэвид показал, чего можно достичь при скромном бюджете, если есть дисциплина, самоотверженность и способность выжимать из каждого игрока максимум», – резюмировал глава Ассоциации тренеров лиги Говард Уилкинсон. Мойес добился признания в «Эвертоне», забуксовал в «МЮ», но вернулся на белую полосу вместе с «Вест Хэмом».

Сейчас «молотобойцы» идут пятыми в чемпионате Англии, имея на две игры меньше, чем у четвёртого «Челси». «Тоттенхэм», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» – все эти лондонские клубы находятся ниже «Вест Хэма» в таблице.

«Мы проводим хороший сезон, но могли бы провести и отличный – это наша цель», – заявил Мойес после победы над «Лидсом». В прошлом сезоне команда едва не вылетела в Чемпионшип, а теперь не боится замахиваться на выход в Лигу чемпионов. Как такое возможно?

Прорыв во время локдауна

Когда Англию закрыли на карантин, тренер воспринял образовавшееся окно как длинную предсезонку: «Я получил шанс сблизиться с игроками и поднять общий командный дух». Мойес согласился урезать 30% зарплаты, чтобы сохранить рабочие места персонала. В результате улучшилась атмосфера в клубе в целом, что для «Вест Хэма» довольно нетипично.

Дэвид воспользовался фишками времён «Эвертона». Например, наладил общение между футболистами и администрацией – с Мануэлем Пеллегрини о таких мелочах никто не заморачивался.

При этом Мойес прокачал команду и в тактическом плане: «Меня беспокоило количество голов, которые мы пропускаем. Недопустимо пропускать по два-три мяча за игру, так матчи не выиграешь. В то же время нужно было придумать, как забивать больше». Всё это вылилось в смену формации – команда перестроилась на игру в три защитника.

Этим ходом 57-летний спец показал, что открыт новым идеям. В прошлом Дэвид крайне редко играл с тройкой защитников. За 11 лет в «Эвертоне» не насобиралось и 20 матчей, а в «Манчестере» и «Реал Сосьедаде» таких игр не было вообще.

За тренерскую смелость и хорошие результаты Мойесу прочат очередное звание тренера года, но коуча не волнуют индивидуальные успехи. «Если бы это было возможно, я бы обменял эти награды на медали Жозе Моуринью. Мне нужны не персональные награды, а клубные трофеи. Было бы здорово иметь резюме, как у Жозе», – признался Дэвид перед матчем с «Тоттехэмом», после чего обыграл свой же пример для подражания.

Одна из лучших связок АПЛ в центре поля

Главные герои «Вест Хэма» – Деклан Райс и Томаш Соучек. Эти крепыши способны не только отстреливаться из низкого блока, но и в атаку умеют идти. Номинальный опорник Соучек забил уже восемь мячей в АПЛ и лидирует в списке бомбардиров клуба. «В лице Соучека Мойес нашел себе нового Феллайни», – раскусил Мойеса Моуринью.

Томаша взяли из пражской «Спарты» за 20 млн евро, и эти деньги он отрабатывает сполна. Чех абсолютно лучший в Англии в плане воздушных единоборств – 155 выигранных дуэлей. К тому же у Соучека выносливость на уровне киборга. В матче первого круга с «Манчестер Юнайтед» он пробежал аж 17 километров.

Райс не менее эффективен в центре поля. 22-летний воспитанник клуба перехватывает мячи чаще Н’Голо Канте и уступает в этом показателе лишь Джошу Браунхиллу из «Бёрнли» и Яну Беднареку из «Саутгемптона». При этом Деклан активно продвигает мяч вперед: из центральных полузащитников только Родри и Джордан Хендерсон пробежали с мячом большую дистанцию. По разным данным, ценник на молодого англичанина в летнее трансферное окно может вырасти до 100 млн евро.

«Вест Хэм» — четвёртый в АПЛ. Это ненадолго, так что ловите момент Дэвид Мойес снова выводит середняка на новый уровень.

Отсутствие фанатов

Смотрели «Хулиганы зеленой улицы»? Если да то, то в курсе, какие серьезные ребята топят за «Вест Хэм». Игра за закрытыми дверями помогает футболистам не отвлекаться на протесты фанатов, которые постоянно недовольны руководством.

Владельцы клуба Дэвид Голд и Дэвид Салливан в немилости у болельщиков по разным причинам, но самая весомая – продажа арены «Аптон Парк». На этом стадионе «Вест Хэм» играл больше 100 лет, а теперь вынужден проводить матчи на Олимпийском стадионе с беговыми дорожками. Не так давно Салливан ещё больше утопил репутацию среди фанатов – добавил в совет директоров сожительницу и бывшую порноактрису Эмму-Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.

Порноактрису приняли в руководство клуба АПЛ. Число запросов в поисковиках выросло в разы! Похоже, это придумали, чтобы обойти регламент АПЛ.

«Иногда отсутствие атмосферы лучше, чем токсичная атмосфера. Дэвид Мойес смог спокойно делать работу, и игра «Вест Хэма» серьёзно улучшилась», – отметил экс-игрок «Арсенала» Перри Гроувз. Болельщик «молотобойцев» и репортер talkSPORT Ян Абрахам согласен с таким мнением: «Фанаты могли бы поддержать игроков в нужный момент. Но я думаю, их отсутствие наоборот помогло «Вест Хэму». Команда избежала негатива на стадионе, направленного в адрес руководства».

Практически в любом туре «Вест Хэм» может пропустить вперед конкурентов: весной Мойесу предстоит бороться за очки с «МЮ», «Арсеналом», «Лестером», «Челси» и «Эвертоном». Но если команде всё же удастся зацепиться за верхнюю часть таблицы, в следующем сезоне фанаты забьют на ненавистных боссов и сделают всё, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Ведь «Вест Хэм» не видел нормальных еврокубковых сражений с далекого 1965-го, когда клуб взял Кубок обладателей кубков.