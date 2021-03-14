Что вы знаете о дерби Северного Лондона?
10 непростых вопросов об истории соперничества «Арсенала» и «Тоттенхэма».
14 марта, в воскресенье, в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги зарубятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Странно видеть лондонских соседей решающими слишком скромные задачи: и те, и другие играют в Лиге Европы, а в чемпионате даже не попадают в еврокубковую зону (десятое и седьмое место в таблице соответственно). Потускневшая афиша расцветает за счет персональных противостояний: Кейн, Бэйл и Сон посоревнуются в атаке с Обамеянгом, Эдегором, Сакой.
В прошлом же соперники по дерби разыгрывали титулы и собирали у себя настоящие дримтимы. В честь этого противостояния мы подготовили онлайн-квиз: десять вопросов, посвящённых соперничеству «Арсенала» и «Тоттенхэма». Проходите, отвечайте на вопросы, пишите свои результаты в комментариях.
Тест. Сможете назвать клуб АПЛ по футболистам, которые за него играли?
Проверим, как хорошо вы знаете историю чемпионата Англии.
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- 14 марта 2021
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