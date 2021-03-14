«Я пил всё, что попадалось под руку: вино, виски, пиво». Как загубил свой талант Адриано

Адриано Лейте Рибейро привлек всеобщее внимание в 1999 году, когда в 17-летнем возрасте выиграл чемпионат мира среди юношей. На рослого форварда сразу нацелились европейские гранды, и руководство «Фламенго», взрастившего Адриано, потирало руки. Предложений долго ждать не пришлось. «Интер» не пожалел 13 млн за «Нового Роналдо». С первой попытки бразилец в Милане не заиграл, поэтому сначала был отправлен в аренду в «Фиорентину», а затем продан «Парме». «Император», как прозвали нападающего за сильную харизму, вернулся в миланский клуб лишь в 2004 году, но уже за 23 миллиона. Тогда же Адриано начали сравнивать с более известным соотечественником.

Футболисты-алкоголики История футбола знает немало известных футболистов, которые во время своей карьеры были совсем неравнодушны к зелёному змию.

В их игре действительно было много схожего — габаритные и не самые атлетичные, но невероятно техничные и быстрые нападающие терроризировали любую оборону. Но если Роналдо не смог раскрыть весь свой потенциал из-за травм, то Адриано сломила семейная трагедия.

«Без отца я ничто»

Лето 2004 года стало переломным в карьере Адриано. Сборная Бразилии, в составе которой блистал «Император», выиграла Кубок Америки. Он стал лучшим игроком турнира, но все мысли футболиста были лишь о больном отце.

Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

«Этот титул принадлежит моему отцу! Он мой большой друг в жизни, мой партнер. Без отца я ничто» — сказал после триумфа Адриано.



Алмира Лейте Рибейро беспокоили серьёзные проблемы со здоровьем. Всего через девять дней после победы Бразилии он умер от сердечного приступа в возрасте 45 лет. Потеря близкого человека шокировала 22-летнего нападающего. Усугубило ситуацию и то, что футболист не смог даже попрощаться с отцом, так как из-за клубных обязательств не попал на похороны.



«У Адриано был отец, который заботился о нем, тренировал его и держал всё под контролем. Но затем произошло нечто невообразимое: ему позвонили из Бразилии и сказали, что его отец умер. Я видел, как он плакал. Он бросил трубку на пол и начал кричать. С этого дня Моратти (директор «Интера». – Прим. «Чемпионата») и я решили оберегать его как брата. Иван Кордоба провёл с ним одну ночь и сказал ему: «Адри, ты смесь Роналдо и Златана Ибрагимовича. Знаешь ли ты, что можешь стать лучшим игроком за всю историю?» Но ничего не могло его вытащить из депрессии», — писал в своей автобиографии легендарный защитник миланского клуба Хавьер Дзанетти.



«Новый Роналдо» постарался вновь встать на ноги, но безуспешно. Ему не помог ни психолог, ни напарники по команде, ни близкие. Единственным средством, которое хоть ненадолго заставляло его забыть о проблемах, стал алкоголь.



«После смерти отца я впал в депрессию, с которой можно было совладать только посредством выпивки. Я чувствовал себя счастливым, только когда выпивал, поэтому пил не переставая. Я пил всё, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии. Меня отправляли спать в одно из помещений базы, а журналистам рассказывали о том, что у Адриано мышечная травма», — говорил бразилец.

Погружение на социальное дно

«Интер» делал все возможное, чтобы вернуть Адриано на прежний уровень, но у руководства тоже кончилось терпение. В 2009 году «нерадзурри» расторгли контракт с бразильцем, который в итоге вернулся на родину. С тех пор «Император» провел лишь один сезон на нормальном уровне, сыграв 31 матч за «Фламенго», в которых забил 19 голов. Дальше были «Рома», «Коринтианс», снова «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».



В январе 2016 года Адриано стал играющим совладельцем футбольного клуба «Майами Юнайтед», представляющего четвёртый по силе американский дивизион. Но бразильца надолго не хватило — алкоголь, проститутки, вечеринки и травмы поставили крест на его карьере. Бразилец буквально сбежал на родину, позабыв о футболе.



«Депрессия и алкоголь стали частью его жизни с тех дней. А теперь он более одинок, чем когда-либо. Его аккаунт в «Инстаграме» может показывать, что он постоянно окружен людьми, но он один. Он в основном тихий. Он давно потерял радость играть в футбол», — рассказал друг детства, который предпочёл не называть своего имени.



В итоге форвард вернулся в Рио, в родные фавеллы, в которых и провёл детство. С тех пор в СМИ часто всплывают кадры из повседневной жизни некогда одного из перспективнейших футболистов мира.

Поначалу бразилец спускал несколько тысяч евро в день на вечеринки и девушек с низкой социальной ответственностью, но вскоре деньги иссякли. Адриано переехал в трущобы из-за высокой стоимости жилья в Рио-де-Жанейро. Некогда великий футболист жил в коммуне, подконтрольной банде Comando Vermelho – одной из самых опасных в Бразилии.



Адриано докатился до того, что оказался в наркокартеле. Прокуратура Рио даже обвинила игрока, что он приобрел и подарил мотоцикл известному дилеру, на котором в итоге преступники



развозили наркотики клиентам. В итоге дело было закрыто из-за нехватки доказательств. Обвиняли экс-игрока и в торговле оружием, но и этот факт полиция не смогла подтвердить.



«Я знал, что всё будет в порядке. Я честный человек, плачу налоги и горжусь своими корнями. Я никогда никого не обижал. Единственный человек, которому я причинил боль, это я сам» — сказал тогда Адриано.

Взялся за ум

Опустившись на дно, Адриано решил кардинально изменить свою жизнь. Он вновь начал сотрудничать с мировыми спортивными брендами, привёл себя в порядок, а из соцсетей пропали фотографии с алкоголем, оружием и людьми сомнительной репутации.

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Судя по постам экс-футболиста, сейчас он активно продвигает Adidas в Бразилии, посещает спортивные мероприятия и участвует в благотворительных акциях.

Вместо брутального мачо Адриано предстал перед публикой в роли семьянина и хорошего друга.

Все посты «Императора» посвящены близким, знакомым, питомцу и себе любимому.

По этим причинам новость о продаже дома за 1,2 млн фунтов (при реальной стоимости 8,5-9 млн) и переезд в гостиницу смутил всех — от журналистов до рядовых поклонников Адриано. Судя по информации бразильских СМИ, «Император» тратит на отель 10 тысяч фунтов в месяц. Речь идет об элитной гостинице Grand Hyatt.

Трижды в "Золотой урне" 17 февраля родился бразильский нападающий "Ромы" Адриано Лейте Рибейро, несмотря на огромный талант, трижды признававшийся худшим футболистом чемпионата Италии.

Площадь номера — 145 м². В помещении имеется гостиная, столовая, изысканная кухня, просторная ванная комната, а также большой балкон с завидным видом на море. Сообщается, что бразилец решил снять номер, а не квартиру, чтобы отдохнуть и не создавать проблемы соседям во время вечеринок.



Примечательно, что Адриано не стал ничего забирать из дома, кроме своих наград, которые, согласитесь, занимают немало места.

Инстаграм — не зеркало жизни, но если судить по фотографиям «Нового Роналдо», в деньгах он точно не нуждается. Посиделки в компании друзей, рестораны, машины — есть, а это значит, что проблем — нет. По крайней мере – финансовых.

Издание International Football сообщает, что бразилец в отеле лишь временно. Он находится в поисках нового дома, который будет соответствовать его запросам. Сообщается, что новый дом Адриано будет не в Рио. «Император» решил встать на путь исправления и хочет быть дальше от большого города и его «демонов».