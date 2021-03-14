«Игра Головина в зоне Саншеша – высший уровень». Россиянин достойно выглядел против лидера

Александр Головин на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Севильи» второй раз подряд попал в основу «Монако» на игру Лиги 1. Полторы недели назад российскому полузащитнику и его команде не удалась встреча со «Страсбургом»: монегаски прервали беспроигрышную 12-матчевую серию в чемпионате Франции. Сегодня «Монако» принимал на своём стадионе «Луи II» лидера турнира «Лилль», от которого хозяева отставали на семь очков.

Интересно наблюдать за тактическим построением сегодняшнего «Монако». Тренер Нико Ковач слепил гибкую команду. В позиционной обороне монегаски играли в четыре защитника, а при владении мячом схема трансформировалась на 3-4-3. Левый защитник Каю Энрике превращался в латераля, а Кевин Фолланд передвигался с фланга полузащиты на позицию инсайда. Поближе к располагавшемуся в центре Головину. Немец и россиянин открывались в полуфлангах, создавая дополнительные каналы для проникающих передач.



В первые 45 минут у «Монако» было больше владения (61% на 39%), да и в целом команда Ковача выглядела симпатичнее, за исключением небольшого отрезка игры, когда «Лилль» хорошо прессинговал. Хозяева нанесли четыре удара, гости – два (в створ – 1:2). Головин совершил 33 касания мяча.



В середине тайма монегаски забили, причём в этом эпизоде предголевой передачей отметился россиянин. К сожалению для «Монако», гол Виссама Бен-Йеддера отменили из-за крошечного офсайда. Вскоре после этого Головин упал в штрафной «Лилля», рассчитывая на пенальти, но женщина-судья Стефани Фраппар не приняла решение в пользу монегасков. По её мнению, не было ни фола, ни симуляции Александра.



Несколько раз Головин здорово открывался между линиями, получал передачи и хорошо продолжал атаки обостряющими пасами. А в моменте на 28-й минуте вообще принял мяч на своей половине поля, после чего ушёл от соперника за счёт ложного движения и дотащил мяч почти до штрафной. Бывший «армеец» не сильно затянул: всё же сделал передачу на Каю Энрике, который загубил голевой момент – пробил выше цели.

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После перерыва Головин был менее заметен – «Лилль» стал лучше перекрывать доставку мяча на игроков группы атаки «Монако». Да и стандарты в исполнении россиянина в этот раз оказались не столь опасными. В результате в середине второго тайма Ковач поменял Александра на Софьяна Диопа. Тренер явно бережёт Головина после травмы, вдобавок Диоп заслуживает своё время, так как выдаёт сильный сезон. Итоговая статистика нашего полузащитника: 48 касаний мяча, три паса под удар (больше всех в составе монегасков на момент замены), 80% точных передач, ноль ударов, две обводки, четыре отбора и один фол. Не лучший матч Александра за «Монако», однако за его игру точно не стыдно. Он помимо всего прочего полезно отработал в обороне против очень сильного индивидуально португальца Ренашу Саншеша.



Вот некоторые отзывы в соцсетях о выступлении Головина:



«Головин уже не такой резкий, как в начале. Логичная замена».

«Поединок Головина и Саншеша складывается во многом в пользу россиянина».

«Игра Головина в зоне Ренату Саншеша, как в атаке, так и в обороне – на высшем уровне».

«Головин обладает экстраординарной технической легкостью».

«Найдите Головина. Он исчез».

«Головин лучший европейский игрок Лиги 1».

А матч так и закончился вничью – 0:0. Хотя в концовке форвард «Монако» Стеван Йоветич упустил шикарный момент.