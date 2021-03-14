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«Монако» – «Лилль» – 0:0, видео, голы, обзор матча, 14 марта 2021 года, Лига 1

«Монако» – «Лилль» – 0:0
Анатолий Романов
«Игра Головина в зоне Саншеша – высший уровень». Россиянин достойно выглядел против лидера
«Монако» не смог победить дома «Лилль», но за игру Головина не было стыдно.
Футбол / Франция 0
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Александр Головин на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Севильи» второй раз подряд попал в основу «Монако» на игру Лиги 1. Полторы недели назад российскому полузащитнику и его команде не удалась встреча со «Страсбургом»: монегаски прервали беспроигрышную 12-матчевую серию в чемпионате Франции. Сегодня «Монако» принимал на своём стадионе «Луи II» лидера турнира «Лилль», от которого хозяева отставали на семь очков.

Франция - Лига 1. 29-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 19:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Лилль
Лилль

Интересно наблюдать за тактическим построением сегодняшнего «Монако». Тренер Нико Ковач слепил гибкую команду. В позиционной обороне монегаски играли в четыре защитника, а при владении мячом схема трансформировалась на 3-4-3. Левый защитник Каю Энрике превращался в латераля, а Кевин Фолланд передвигался с фланга полузащиты на позицию инсайда. Поближе к располагавшемуся в центре Головину. Немец и россиянин открывались в полуфлангах, создавая дополнительные каналы для проникающих передач.

В первые 45 минут у «Монако» было больше владения (61% на 39%), да и в целом команда Ковача выглядела симпатичнее, за исключением небольшого отрезка игры, когда «Лилль» хорошо прессинговал. Хозяева нанесли четыре удара, гости – два (в створ – 1:2). Головин совершил 33 касания мяча.

В середине тайма монегаски забили, причём в этом эпизоде предголевой передачей отметился россиянин. К сожалению для «Монако», гол Виссама Бен-Йеддера отменили из-за крошечного офсайда. Вскоре после этого Головин упал в штрафной «Лилля», рассчитывая на пенальти, но женщина-судья Стефани Фраппар не приняла решение в пользу монегасков. По её мнению, не было ни фола, ни симуляции Александра.

Несколько раз Головин здорово открывался между линиями, получал передачи и хорошо продолжал атаки обостряющими пасами. А в моменте на 28-й минуте вообще принял мяч на своей половине поля, после чего ушёл от соперника за счёт ложного движения и дотащил мяч почти до штрафной. Бывший «армеец» не сильно затянул: всё же сделал передачу на Каю Энрике, который загубил голевой момент – пробил выше цели.

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Возможно, будет играть против «Реала» и «Барселоны».

После перерыва Головин был менее заметен – «Лилль» стал лучше перекрывать доставку мяча на игроков группы атаки «Монако». Да и стандарты в исполнении россиянина в этот раз оказались не столь опасными. В результате в середине второго тайма Ковач поменял Александра на Софьяна Диопа. Тренер явно бережёт Головина после травмы, вдобавок Диоп заслуживает своё время, так как выдаёт сильный сезон. Итоговая статистика нашего полузащитника: 48 касаний мяча, три паса под удар (больше всех в составе монегасков на момент замены), 80% точных передач, ноль ударов, две обводки, четыре отбора и один фол. Не лучший матч Александра за «Монако», однако за его игру точно не стыдно. Он помимо всего прочего полезно отработал в обороне против очень сильного индивидуально португальца Ренашу Саншеша.

Вот некоторые отзывы в соцсетях о выступлении Головина:

«Головин уже не такой резкий, как в начале. Логичная замена».

«Поединок Головина и Саншеша складывается во многом в пользу россиянина».

«Игра Головина в зоне Ренату Саншеша, как в атаке, так и в обороне – на высшем уровне».

«Головин обладает экстраординарной технической легкостью».

«Найдите Головина. Он исчез».

«Головин лучший европейский игрок Лиги 1».

А матч так и закончился вничью – 0:0. Хотя в концовке форвард «Монако» Стеван Йоветич упустил шикарный момент.

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