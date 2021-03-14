Роналду сделал хет-трик за полчаса. Лучше бы забил в Лиге чемпионов!

После вылета из Лиги чемпионов от «Порту» во вторник Криштиану Роналду опубликовал пронзительный пост в «Инстаграме»:
«Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всём, чего мы ещё можем добиться в этом сезоне.
Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха».
Надо отдать должное Криштиану: он действительно смог прийти в себя после неудачи и сыграл с «Кальяри» по-чемпионски. Хотя давление на пятикратного обладателя «Золотого мяча» было колоссальным. Не столько даже по причине того, что форвард не забил соотечественникам, а из-за его действий в эпизоде с голом «Порту» в добавленное время. Роналду не имел права отворачиваться от мяча. Сколько было шуток на тему того, что решающий мяч пролетел между ног португальца!
В игре с «Кальяри», борющимся за выживание в Серии А, Роналду сделал результат за полчаса. Причём оформил так называемый «идеальный хет-трик», забив головой, правой ногой и левой. На 10-й минуте после подачи Хуана Куадрадо с углового португалец хорошо выбрал позицию, выпрыгнул выше всех и поразил ворота соперника со «второго этажа». Ещё через четверть часа «Ювентус» заработал пенальти, и Криштиану переиграл голкипера Алессио Краньо с «точки». Пробил почти по центру, тем не менее мяч влетел в сетку. А на 32-й минуте Роналду завершил контратаку, получив передачу от Федерико Кьезы. Остановил мяч правой, придумал ложный финт и нанёс неотразимый удар левой.
Потом «Ювентус» мог позволить себе даже пропустить один гол от сына Диего Симеоне – Джованни. Всё равно победа лежала в кармане у Роналду. Теперь чемпион отстаёт на очко от «Милана» и на десять (при игре в запасе) от «Интера». Статистика Криштиану: шесть ударов, включая четыре в створ, одна обводка и одна ключевая передача. Португалец — лучший бомбардир Серии А с 23 голами.
Роналду снова герой обложек утренних газет. Но проблема в том, что о его хет-трике в ворота «Кальяри» все забудут уже через неделю, тогда как о трёх вылетах с «Ювентусом» подряд в Лиге чемпионов будут вспоминать ещё долго. Да и у самого Криштиану боль от раны, нанесённой «Порту», не скоро пройдёт: настоящие чемпионы очень тяжело переживают подобные поражения.
- 14 марта 2021
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