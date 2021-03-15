Кто попадёт от России в Лигу чемпионов? Расклады борьбы за первое-второе места РПЛ

Интрига на финише сезона РПЛ обострилась: как минимум три команды претендуют на золото и сразу семь на место в Лиге чемпионов (путёвки туда дают теперь только первая-вторая позиции). Давайте взглянем на календарь топ-7 команд России и попробуем понять, у кого какие шансы в этой борьбе. Заметим, что «Краснодар» с «Ростовом», скорее всего, уже выпали из числа претендентов даже на квалификацию ЛЧ, поскольку отстают от второй строчки на семь баллов.

«Зенит»

Оставшиеся матчи: ЦСКА (г), «Химки» (д), «Сочи» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г).



В последнем туре «Зенит» обнадёжил своих болельщиков, прервав безвыигрышную серию разгромом «Ахмата». Однако радоваться санкт-петербуржцам рано: у команды Сергея Семака сложный календарь. В среду визит к ЦСКА, потом встреча с «Химками», которые по результатам последних 10 туров занимают первое место в РПЛ, двойной выезд на юг, а также сражения с «Локомотивом» и стремящейся спастись от вылета «Уфой». Относительно лёгкими могут получиться только матчи с «Ротором» дома и «Тамбовом». Значит, вся борьба за золото ещё впереди!

«Спартак»

Оставшиеся матчи: «Урал» (д), «Ростов» (г), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Арсенал» (г), «Химки» (д), «Ахмат» (г).



У красно-белых в отличие от чемпиона четыре, а не три домашних матча на финише сезона. Да и на дерби с «Локомотивом» не нужно лететь. Календарь команды Доменико Тедеско приемлемый, но совсем простым его не назовёшь: будут встречи и с конкурентами, и с экс-спартаковцами (прежде всего, с Валерием Карпиным), и с соперниками, которые отчаянно борются за выживание.

ЦСКА

Оставшиеся матчи: «Зенит» (д), «Тамбов» (г), «Ротор» (д), «Сочи» (г), «Спартак» (г), «Уфа» (д), «Краснодар» (д), «Динамо» (г).



Со стратегической точки зрения для ЦСКА очень важно не допустить потерь в ближайшие три тура, когда команда Виктора Гончаренко встретится с лидером и двумя аутсайдерами. Если «армейцы» возьмут девять очков, то смогут пройти финишный отрезок на одном дыхании, играя «от соперника». Если же поражение от «Арсенала» начнёт неудачную серию красно-синих, то эта серия рискует затянуться: в заключительных пяти турах у ЦСКА непростой календарь.

«Локомотив»

Оставшиеся матчи: «Уфа» (г), «Ротор» (г), «Спартак» (д), «Ростов» (д), «Тамбов» (г), «Зенит» (г), «Динамо» (д), «Урал» (д).



Казалось, «Локомотив» отвалился от группы лидеров и болельщики команды должны забыть о еврокубках, но после 22-го тура «железнодорожники» всего в трёх очках от ЦСКА! При этом календарь такой, что нужно признать: всё в руках самих игроков «Локомотива». Три из четырёх выездных матчей будут с соперниками, которых москвичи намного превосходят в классе, а с остальными команда Марко Николича сыграет дома.

«Сочи»

Оставшиеся матчи: «Тамбов» (д), «Рубин» (г), «Зенит» (д), ЦСКА (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Химки» (г).



Похоже, сочинцы тоже до конца будут бороться за путёвку в еврокубки. В ближайшей игре с «Тамбовом» три очка команде Владимира Федотова практически гарантированы, а вот потом южан ждёт непростая серия матчей с конкурентами плюс выезд в «Краснодар». Зато в последних двух турах могут попасться уже потерявшие мотивацию противники.

«Рубин»

Оставшиеся матчи: «Химки» (д), «Сочи» (д), «Ростов» (г), «Урал» (г), «Краснодар» (д), «Динамо» (д), «Арсенал» (г), «Ротор» (д).



«Будем бороться за Лигу чемпионов. Мы настроены серьёзно. Пусть команды наверху не расслабляются», – это слова гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова, сказанные им для «Чемпионата». Команду Леонида Слуцкого считали середняком, а она, как и «Локомотив» с «Сочи», всего в трёх очках от ЦСКА. Но главное, что календарь у казанцев едва ли не самый удобный: впереди пять матчей дома, включая обе встречи с конкурентами.

Гендиректор «Рубина»: поборемся за ЛЧ. Пусть команды наверху не расслабляются

«Динамо»

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (г), «Уфа» (д), «Урал» (д), «Ротор» (г), «Химки» (д), «Рубин» (г), «Локомотив» (г), ЦСКА (д).



Бело-голубых тоже не стоит сбрасывать со счетов, пусть они после поражения в дерби и отстают на пять очков от «Спартака». Динамовцам нужно брать своё в ближайших пяти турах, поскольку финиш у них очень трудный: матч с «Рубином» в Казани и ещё два дерби. Впрочем, учитывая то, насколько ровный у нас чемпионат, никогда нельзя с уверенностью спрогнозировать, что где-то обязательно победишь, а где-то точно проиграешь.